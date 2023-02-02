Первый конкурс красоты в СССР – каким он был и почему победила Маша Калинина

Конкурсы красоты существовали очень давно – еще с 19 века. Это явление, поистине основанное лишь на моде и стандартах красоты, зародилось и существовало, как правило, лишь как шоу.
Дело в том, что красавицы из года в год выглядят очень похожими друг на друга, а бизнесмены и рекламные компании зарабатывают на этом мероприятии очень большие деньги. И на фоне таких конкурсов, проходящих и по сей год по всему миру, выгодно выделяется первый конкурс красоты в СССР – «Московская красавица».
Вообще, сама идея провести такой конкурс появилась даже не у предпринимателей, уже появившихся в период перестройки, а, внезапно, в Московском Горкоме ВЛКСМ. Казалось, сама мысль о таком мероприятии весьма спорная – в СССР из женщины делали не объект восхищения, а соратницу, друга, товарища и самостоятельную личность. Но дело в том, что формально проведенный «Московским комсомольцем» смотр красавиц в 1987 году вызвал такую волну положительных эмоций, что сама по себе затея казалась неплохой. Впрочем, были и противники проведения такого очевидно западного мероприятия.
И если в тех же США проводятся, например, «Мисс Кентукки», то в нашем случае название было выбрано неслучайно – участницами могли стать вообще все молодые и красивые женщины – от школьницы до замужней мамы в декрете. При этом особых критериев не было – стать конкурсанткой могла любая девушка или женщина, неважно, была ли у нее точеная фигура или она была этакой «валькирией, кровью с молоком». А спонсором выступил, пожалуй, один из известнейших журналов «Бурда», который уже работал в Стране Советов.
Проводить конкурс решили в одном из красивейших мест столицы – в Парке Горького. А желающие женщины, которые быстро узнали о планирующемся мероприятии, потекли в место культурного отдыха буквально толпами – очевидцы вспоминают, что очередь на отбор была длиной в несколько сотен метров – от самой «Октябрьской» до «Парка Культуры». Всего претенденток, к слову, было 2,5 тысячи, из которых до самого конкурса добрались лишь 36.
Директором конкурса стала Мария Парусникова, которая работала в «Московском комсомольце», а первым ведущим – Леонид Якубович, который тогда еще, понятное дело, барабаны не крутил. Судили конкурс, в свою очередь, Муслим Магомаев, Анастасия Вертинская, Марк Розовский и Михаил Задорнов. При этом были и тяжелые тренировки для участниц – они каждый день по восемь часов занимались аэробикой, дефилировали, репетировали творческие номера и для них вся подготовка заняла два месяца – почти как вторая работа. В условиях конкурса, кстати, не предусмотрели душевых, так что многим участницам было непросто. Ко всему прочему, лето выдалось очень и очень жарким. Сам комплекс был оцеплен милицией. А дальше… Был финал в Лужниках. И пришли на него посмотреть 10 тыс. человек, а сам конкурс транслировали еще и по телевизору. Он длился три дня. Там же были объявлены призы за победу – круиз по Средиземноморю, поездка на молодежный слет в Варшаве, поездка на фестиваль дружбы СССР, поездка в Корею, Вену и Болгарию. А еще телевизор, магнитофон и другие радости жизни.
Всего было три этапа финала конкурса: участницы дефилировали в купальниках (что, кстати, у некоторых зрителей вызвало гнев), в национальных костюмах и вечерних платьях. При этом, как вспоминает Парусникова, до конца вообще были непонятны критерии судейства, а девушки, как и организаторы, были не в курсе, что в общем-то купальники должны быть плюс-минус одинаковыми. В итоге случился конфуз: кто-то выходил, прямо скажем, почти голышом, а кто-то – вполне скромно в слитных костюмах.
Но решили все не конкурсы, а банальный отбор по политкорректности. И, безусловно, никто не спорит, что победительница – очень хорошенькая девочка, вот только все решил буквально случай. Как говорила директор конкурса, только перед финалом было решено все же ознакомиться с биографией участниц. Выяснилось, что одна из девушек из Одессы и не имела московской прописки, другая – замужняя и с ребенком, третья – с неприглядной фамилией Дурнева, а четвертая – Лена Передреева, выглядела слишком «модельно».
В итоге реальными претендентками на победу остались Маша Калинина и Катя Чиличкина. И победила первая – притом она и сама была этому поражена. Дело в том, что корону изначально хотели отдать одесситке Оксане Фандере, которая затем стала известной актрисой. Маша же была «девушкой из народа» -- такую и надо было найти организаторам.
Самой Калининой было лишь 16 лет, она училась еще в школе. При этом общественности выбор организаторов не понравился – позже ей звонили по телефону неизвестные люди и говорили чепуху. По столице также поползли сплетни – кто-то говорил, что у нее якобы были связи, а в институт и вовсе не хотели брать. Папа Маши даже поставил решетки на окнах. Но девушка просто взяла… и уехала в Европу через «Бурду» -- туда ее взяли работать моделью. Позже она уехала в США, и там и живет – работает тренером по йоге. Голливудская карьера, увы, не сложилась.
Источник:
- Чудесные мультфильмы из Восточной Европы, которые зайдут и современным детям
- Полезные детские телепередачи родом из СССР
- Полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная"
- Уникальная тюрьма, которой совместно управляли СССР и США
- 9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети
Там на самом деле от метро до метро- 600 метров, а от Октябрьской до входа в парк около 900 метров. Даже если от "октябрьской" очередь была до парка, то никак не "НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ"))) Копипаст не проверен Автором, учитывая фамилию Автора- полностью лохонулся.....
Об этом много писали.