Первый конкурс красоты в СССР – каким он был и почему победила Маша Калинина

Всего было три этапа финала конкурса: участницы дефилировали в купальниках (что, кстати, у некоторых зрителей вызвало гнев), в национальных костюмах и вечерних платьях. При этом, как вспоминает Парусникова, до конца вообще были непонятны критерии судейства, а девушки, как и организаторы, были не в курсе, что в общем-то купальники должны быть плюс-минус одинаковыми. В итоге случился конфуз: кто-то выходил, прямо скажем, почти голышом, а кто-то – вполне скромно в слитных костюмах.

Но решили все не конкурсы, а банальный отбор по политкорректности. И, безусловно, никто не спорит, что победительница – очень хорошенькая девочка, вот только все решил буквально случай. Как говорила директор конкурса, только перед финалом было решено все же ознакомиться с биографией участниц. Выяснилось, что одна из девушек из Одессы и не имела московской прописки, другая – замужняя и с ребенком, третья – с неприглядной фамилией Дурнева, а четвертая – Лена Передреева, выглядела слишком «модельно».