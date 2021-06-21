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Жертва пластики: из толстушки в силиконовую Барби

Жертва пластики: из толстушки в силиконовую Барби (10 фото)

Автор:
21 июня 2021 15:21
Метки: барби   из обычной девушки   перевоплощение   пластическая хирургия   силиконовая барби   трансформация   
977
10
В соцсетях можно найти много девушек, которые изуродовали себя в погоне за подписчиками. Однако популярность не всегда приносит славу или деньги.

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Метки: барби   из обычной девушки   перевоплощение   пластическая хирургия   силиконовая барби   трансформация   
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5k
Алексей 48 минут назад
Увидишь такое и ...
Увидишь такое и ...Посмотреть
Увидишь такое и ...
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22k
Батончик с маком 7 минут назад
Верни губы лосю, вымя корове, жопу бегемоту
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27k
EvilHomer 15 минут назад
Уё@ище.
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54k
pynh Полчаса назад
и никакого фотошопа, завистники!!!
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