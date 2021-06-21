Жертва пластики: из толстушки в силиконовую Барби

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В соцсетях можно найти много девушек, которые изуродовали себя в погоне за подписчиками. Однако популярность не всегда приносит славу или деньги.
Однако спустя время девушка решила, что не хочет оставаться в прежней форме и работать с утра до вечера
В итоге перед вами уже обновленная личность - пользовательница инстаграма с ником "Sammi sprinkles"
Приняла участие в шоу "Изуродованные тела", 6 сезон, где рассказывают истории девушек, добровольно подвергшимся трансформациям
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Метки: барби из обычной девушки перевоплощение пластическая хирургия силиконовая барби трансформация
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