Из обычной девушки американка превратилась в секс-куклу

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Страсть словить хайп и стать объектом для поклонения - путь, который выбирают многие девушки. При этом им приходится кардинально меняться, прибегая к помощи пластических хирургов. Зато никакой работы по графику и начальства!
Известна очередная навсегда изменившаяся Барби под ником - Долли Микс
Девушка обратилась к пластическому хирургу, изменив не только лицо, но и увеличив объемы ягодиц и груди
Как же она зарабатывает на жизнь и с помощью чего оплатила трансформации? Без преданных поклонников не обошлось! Силиконовая барби регулярно высылает интимные фото подписчикам за деньги, а также работает в качестве модели
Также у девушки собственная линейка одежды: она выпускает майки, лосины и другую одежду с принтами
Кому вообще нравятся такие ненатуральные девушки?
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интерррресно узнать специальность
может, как раз теперь она по специальности и работает?