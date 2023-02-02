6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью

Романы с иностранцами категорически не приветствовались. Вплоть до Петра Великого женщин строго наказывали за подобные отношения. Нарушившим грозили: пожизненная изоляция в монастыре, порка и другие телесные наказания (вплоть до казни), а также денежный штраф и каторга



А вы бы вернулись какие-то законы из прошлого?