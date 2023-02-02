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6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью

6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью

Автор:
02 февраля 2023 13:30
Сообщество : Юмор
Метки: Исторические факты   древняя русь   история   на Руси   права женщин   традиции руси   что можно было женщинам   
1841
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Строгие нравы прошлого порой удивляют. То, что было абсолютно нормальным десятки лет назад, сегодня кажется диким и пугающим. Мы покопались в традициях прошлого и выяснили, что женщины делали на Руси такого, что сейчас совершенно неактуально и даже осуждается.

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Раньше в банях мылись все вместе: и мужчины, и женщины, и дети. В сельской местности обычно в баню заходили одной семьей, а вот в городах можно было оказать нагими бок о бок с незнакомцами. Только в 1743 вышел закон, запрещающий совместное парение. Позже стали строиться бани с отдельными входами для мужчин и женщин. Сегодня совместные походы в сауну - норма, но при этом люди надевают купальники.



Скрывали беременность на Руси разве что женщины, которые забеременели вне брака. Так как это считалось грехом и позором. Тогда женщины работали на последних сроках в поле, даже рожали там (или теряли детей по разным причинам). Сегодня же до последнего стараются скрыть беременность, особенно работающие мамы, которые хотят сохранить зарплату, а при устройстве на новую должность замалчивают свои планы, ведь это может повлиять на мнение работодателя. Да и молодые родители порой фото в соцсети не выкладывают, чтобы не сглазить, да за объемной одеждой прячут живот.


Раньше прилюдное кормление грудью вообще не считалось постыдным. Причем кормить можно было даже на глазах у посторонних. В старину с младенцем ходили и на полевые работы. К тому же тогда и жили большими семьями, свёкор и братья мужа запросто могли любоваться грудью невестки без осуждения несколько раз в день. Сегодня матери активно выступают за возможность кормить малыша в любом месте, а не скрываться, ведь постыдного в этом ничего нет, однако большинство все- таки осуждает прилюдно кормящих мам, требуя, чтобы они прикрылись.

В обязанности мужа на Руси входило обучение жены. С тех времени и пошли фразы: "Бьет значит любит" и "Кто жалеет розгу, тот губит ребенка". Рукоприкладство в целом не осуждалось, а отношения мужа и жены напоминали общение взрослого с ребенком, словно жён необходимо было наставлять на путь истинный. В те времена даже был свадебный ритуал, когда отец невесты ударял дочь плетью, а затем передавал её зятю, осуществляя символический переход.



На Руси был особый документ "Домострой", в котором были описаны правила и традиции супружеской жизни. Там было прописано, что знатная невеста должна быть невинна до своей свадьбы. Потому в качестве профилактических мер девушек часто заключали в терем до свадьбы.



Романы с иностранцами категорически не приветствовались. Вплоть до Петра Великого женщин строго наказывали за подобные отношения. Нарушившим грозили: пожизненная изоляция в монастыре, порка и другие телесные наказания (вплоть до казни), а также денежный штраф и каторга


А вы бы вернулись какие-то законы из прошлого?

Источник:

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Метки: Исторические факты   древняя русь   история   на Руси   права женщин   традиции руси   что можно было женщинам   
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13  комментариев
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17k
Александр Час назад
Не скрывали беременность.
Ага, сейчас прям скрывают.
Автор дурачок какой-то
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9k
krivsan Полчаса назад
аффтору пальцы отрубить,гений
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29k
Владимир Полчаса назад
Да еппона мама. Теперь выдуманный домострой за факты выдают..
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13k
Kucher Полчаса назад
Зачем я это прочитал?
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617
Вася 41 минуту назад
"4. Мужья наставляли жён"
"невеста должна быть невинна до своей свадьбы"
Ты так говоришь, как будто это плохо (с)
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28k
Levyathan Час назад
"Сегодня же до последнего стараются скрыть беременность, особенно работающие мамы"-что за бред?
"Потому в качестве профилактических мер девушек часто заключали в терем до свадьбы." -Что за бред-2
"Романы с иностранцами категорически не приветствовались"-Что за бред-3.
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