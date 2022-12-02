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Новое исследование может пролить свет на то, что случилось с Амелией Эрхарт

Новое исследование может пролить свет на то, что случилось с Амелией Эрхарт

Автор:
02 декабря 2022 15:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Амелия Эрхарт   Исторические факты   загадки века   интересно   история   крушение   новое исследование   тайны века   хочу все знать   что случилось   
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Исчезновение американской летчицы Амелии Эрхарт — одна из неразгаданных тайн 20-го века. Её самолет пропал без вести над центральной частью Тихого океана в 1937 году. В 1991 году на расположенном недалеко от того места острове была найдена алюминиевая панель, предположительно, от самолёта. Но только сейчас ученые с помощью новых методов исследования обнаружили на этой панели буквы и цифры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Амелия Эрхарт   Исторические факты   загадки века   интересно   история   крушение   новое исследование   тайны века   хочу все знать   что случилось   
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1  комментарий
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lekha-fil 8 минут назад
Ещё один "перевал Дятлова".
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