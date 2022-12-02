Новое исследование может пролить свет на то, что случилось с Амелией Эрхарт

Существует несколько основных теорий:



1. Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан падают в океан в нескольких километрах от места назначения из-за проблем с видимостью и топливом, и мгновенно погибают.



2. Эрхарт и Нунан терпят крушение на острове Никумароро, где позже умирают в результатре нападения кокосовых крабов, которые охотятся за едой по ночам и вырастают до метра в длину. Название этих крабов происходит от их способности вскрывать своими клешнями твердую скорлупу кокосовых орехов.



3. Эрхарт и Нунан резко отклоняются от курса и совершают аварийную посадку возле атолла Мили на Маршалловых островах. Их спасают, но вскоре японцы берут их в плен и отправляют в лагерь на Сайпане. Нунан обезглавлен, а Эрхарт умирает в 1939 году от малярии или дизентерии.



4. Эрхарт и Нунан добираются до острова Хауленд, как и планировалось, и их съедают каннибалы.



5. Эрхарт была американской шпионкой, посланной для сбора информации о японцах перед Второй мировой войной.



6. Эрхарт и Нунан не могут найти остров Хауленд и пытаются осуществить «план на случай непредвиденных обстоятельств». После десятичасового пути обратно к месту, откуда они прибыли, они терпят крушение в джунглях острова Восточная Новая Британия, на территории, которая сейчас известна как Папуа-Новая Гвинея.



Как вы видите, теорий масса: от смерти при крушении до захвата и удержания в заложниках японцами. Есть даже теории о том, что она вернулась в США под чужим именем. Последняя основана на архивной фотографии, на которой Эрхарт и ее штурман Фред Нунан живы и находятся в доке на Маршалловых островах, в сотнях километров от Хауленда.