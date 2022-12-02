Новое исследование может пролить свет на то, что случилось с Амелией Эрхарт

1546
7
Исчезновение американской летчицы Амелии Эрхарт — одна из неразгаданных тайн 20-го века. Её самолет пропал без вести над центральной частью Тихого океана в 1937 году. В 1991 году на расположенном недалеко от того места острове была найдена алюминиевая панель, предположительно, от самолёта. Но только сейчас ученые с помощью новых методов исследования обнаружили на этой панели буквы и цифры.
Возможно, теперь исследователи стали на шаг ближе к разгадке того, что случилось с Амелией Эрхарт. Научный анализ выявил на панели выгравированные когда-то буквы и цифры «D24», «XRO» и либо «335», либо «385», которые не были видны человеческому глазу. Специалисты полагают, что это может быть производственный код.
Одна из теорий состоит в том, что панель, найденная на острове Никумароро в западной части Тихого океана в 1991 году, на самом деле является металлической заплатой, которая была добавлена к самолету Эрхарт во время ремонта.
×
×
В 1937 году Амелия Эрхарт поставила перед собой задачу стать первой женщиной, совершившей кругосветный полет. Она поднялась в небо 1 июня 1937 года. Но несколько недель спустя самолет исчез рядом с островом Хауленд в Тихом океане, и, несмотря на поиски, продолжавшиеся 17 дней, его обломки так и не были найдены. Принято считать, что у самолета закончилось топливо, и он упал в море, но далеко не все с этим согласны.
Макет самолета Амелии Эрхарт Lockheed Electra
Существует несколько основных теорий:
1. Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан падают в океан в нескольких километрах от места назначения из-за проблем с видимостью и топливом, и мгновенно погибают.
2. Эрхарт и Нунан терпят крушение на острове Никумароро, где позже умирают в результатре нападения кокосовых крабов, которые охотятся за едой по ночам и вырастают до метра в длину. Название этих крабов происходит от их способности вскрывать своими клешнями твердую скорлупу кокосовых орехов.
3. Эрхарт и Нунан резко отклоняются от курса и совершают аварийную посадку возле атолла Мили на Маршалловых островах. Их спасают, но вскоре японцы берут их в плен и отправляют в лагерь на Сайпане. Нунан обезглавлен, а Эрхарт умирает в 1939 году от малярии или дизентерии.
4. Эрхарт и Нунан добираются до острова Хауленд, как и планировалось, и их съедают каннибалы.
5. Эрхарт была американской шпионкой, посланной для сбора информации о японцах перед Второй мировой войной.
6. Эрхарт и Нунан не могут найти остров Хауленд и пытаются осуществить «план на случай непредвиденных обстоятельств». После десятичасового пути обратно к месту, откуда они прибыли, они терпят крушение в джунглях острова Восточная Новая Британия, на территории, которая сейчас известна как Папуа-Новая Гвинея.
Как вы видите, теорий масса: от смерти при крушении до захвата и удержания в заложниках японцами. Есть даже теории о том, что она вернулась в США под чужим именем. Последняя основана на архивной фотографии, на которой Эрхарт и ее штурман Фред Нунан живы и находятся в доке на Маршалловых островах, в сотнях километров от Хауленда.
1. Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан падают в океан в нескольких километрах от места назначения из-за проблем с видимостью и топливом, и мгновенно погибают.
2. Эрхарт и Нунан терпят крушение на острове Никумароро, где позже умирают в результатре нападения кокосовых крабов, которые охотятся за едой по ночам и вырастают до метра в длину. Название этих крабов происходит от их способности вскрывать своими клешнями твердую скорлупу кокосовых орехов.
3. Эрхарт и Нунан резко отклоняются от курса и совершают аварийную посадку возле атолла Мили на Маршалловых островах. Их спасают, но вскоре японцы берут их в плен и отправляют в лагерь на Сайпане. Нунан обезглавлен, а Эрхарт умирает в 1939 году от малярии или дизентерии.
4. Эрхарт и Нунан добираются до острова Хауленд, как и планировалось, и их съедают каннибалы.
5. Эрхарт была американской шпионкой, посланной для сбора информации о японцах перед Второй мировой войной.
6. Эрхарт и Нунан не могут найти остров Хауленд и пытаются осуществить «план на случай непредвиденных обстоятельств». После десятичасового пути обратно к месту, откуда они прибыли, они терпят крушение в джунглях острова Восточная Новая Британия, на территории, которая сейчас известна как Папуа-Новая Гвинея.
Как вы видите, теорий масса: от смерти при крушении до захвата и удержания в заложниках японцами. Есть даже теории о том, что она вернулась в США под чужим именем. Последняя основана на архивной фотографии, на которой Эрхарт и ее штурман Фред Нунан живы и находятся в доке на Маршалловых островах, в сотнях километров от Хауленда.
И есть всего одна улика, которая может пролить свет на то, что произошло на самом деле, — это алюминиевая заплатка, которая недавно подверглась научному анализу с использованием новых методов криминалистики.
Эти буквы и цифры, невидимые человеческому глазу, по мнению экспертов, могут быть связаны с производственным кодом. Криминалисты лихорадочно работают над тем, чтобы установить, смогут ли они проследить происхождение кода и понять, принадлежала ли металлическая панель самолету Эрхарт или нет.
Эти данные могут, как минимум, укрепить некоторые теории и полностью исключить другие.
Эти буквы и цифры, невидимые человеческому глазу, по мнению экспертов, могут быть связаны с производственным кодом. Криминалисты лихорадочно работают над тем, чтобы установить, смогут ли они проследить происхождение кода и понять, принадлежала ли металлическая панель самолету Эрхарт или нет.
Эти данные могут, как минимум, укрепить некоторые теории и полностью исключить другие.
Амелия Эрхарт и Фред Нунан
Исследователи проверяют гипотезу о том, что Эрхарт и ее штурман Фред Нунан приземлились и в конечном итоге погибли на острове Гарднер, который сейчас называется Никумароро.
Если они смогут окончательно определить, что означают обнаруженные метки, например, серийный номер, это может или подтвердить, что панель принадлежит самолету Эрхарт, или окончательно исключить такую возможность.
Если они смогут окончательно определить, что означают обнаруженные метки, например, серийный номер, это может или подтвердить, что панель принадлежит самолету Эрхарт, или окончательно исключить такую возможность.
Чтобы обнаружить скрытый текст, исследователи использовали неразрушающий метод визуализации, называемый нейтронной радиографией, с помощью которого можно обнаружить мельчайшие улики.
Нейтронная радиография предполагает облучение образца — в данном случае панели — нейтронами. Нейтроны проходят через более тяжелые частицы и взаимодействуют с некоторыми ядрами более легких частиц в образце.
Цифровая фотопластина фиксирует контрасты, когда нейтроны выходят из образца с другой стороны, создавая трафаретную печать изображения образца, включая информацию, невидимую невооруженным глазом.
Нейтронная радиография предполагает облучение образца — в данном случае панели — нейтронами. Нейтроны проходят через более тяжелые частицы и взаимодействуют с некоторыми ядрами более легких частиц в образце.
Цифровая фотопластина фиксирует контрасты, когда нейтроны выходят из образца с другой стороны, создавая трафаретную печать изображения образца, включая информацию, невидимую невооруженным глазом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк
- Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории
- "Выходки свекрови достали!": истории от женщин, которые натерпелись от матери мужа
- Не у всех американцев удался День благодарения
Метки: Амелия Эрхарт Исторические факты загадки века интересно история крушение новое исследование тайны века хочу все знать что случилось
Новости партнёров