"Это была одна из последних трапез царя"

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Между часом ночи и двумя 3 марта 1917 года из Пскова, где находилось командование армиями Северного фронта, выехали литерные поезда. Главой командования был Георгиевский кавалер, генерал Николай Рузский.
В одном из этих поездов выезжал в ставку Николай II.
В предыдущие двое суток царь сначала даровал Государственной Думе долгожданное право формировать кабинет министров, а потом, когда эта уступка оказалась недостаточной. отрёкся от престола. Россия стала конституционно-монархическим государством.
В предыдущие двое суток царь сначала даровал Государственной Думе долгожданное право формировать кабинет министров, а потом, когда эта уступка оказалась недостаточной. отрёкся от престола. Россия стала конституционно-монархическим государством.
Вопрос решался по законодательству: после того, как отец отрёкся от престола, то на него вступал его несовершеннолетний сын - цесаревич Алексей. Ему присягала огромная армия.
Однако, по семейным обстоятельствам Николай II нарушил права Алексея Николаевича и передал престол своему младшему брату - Михаилу Александровичу. И в результате этого демарша больше 10 млн военнослужащих остались без присяги. К слову, Великий Князь Михаил Александрович в этот момент ночевал на квартире в Петрограде и даже не представлял, как изменилось его положение в Доме Романовых.
Однако, по семейным обстоятельствам Николай II нарушил права Алексея Николаевича и передал престол своему младшему брату - Михаилу Александровичу. И в результате этого демарша больше 10 млн военнослужащих остались без присяги. К слову, Великий Князь Михаил Александрович в этот момент ночевал на квартире в Петрограде и даже не представлял, как изменилось его положение в Доме Романовых.
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Поезд в Могилёв следовали через Двинск, Оршу, Остров и Витебск.
Во время вечерней стоянки в Орше в царский вагон вошёл камергер Николай де Базили, который занимал при Ставке Верховного Главнокомандующего должность директора Дипломатической канцелярии. Именно ему принадлежит создание манифеста об отречении в пользу цесаревича Алексея Николаевича. Он прибыл на встречу, чтобы доложить Николаю II последние новости.
Дипломат уехал в Оршу в 16 часов и не узнал о решении Великого князя Михаила Александровича не принимать престол до согласия Всероссийского Учредительного Собрания.
"Базили был очень угнетён и взволнован, на нём просто лица не было", — вспоминал флигель-адъютант, полковник Анатолий Мордвинов.
Во время вечерней стоянки в Орше в царский вагон вошёл камергер Николай де Базили, который занимал при Ставке Верховного Главнокомандующего должность директора Дипломатической канцелярии. Именно ему принадлежит создание манифеста об отречении в пользу цесаревича Алексея Николаевича. Он прибыл на встречу, чтобы доложить Николаю II последние новости.
Дипломат уехал в Оршу в 16 часов и не узнал о решении Великого князя Михаила Александровича не принимать престол до согласия Всероссийского Учредительного Собрания.
"Базили был очень угнетён и взволнован, на нём просто лица не было", — вспоминал флигель-адъютант, полковник Анатолий Мордвинов.
Николай II внятно объяснил причины своего отречения за цесаревича невозможностью расстаться с сыном и выслушал первые сведения о положении семьи в Царском Селе. После чего любезно предложил камергеру остаться в поезде с обязательным приглашением к столу. Вместе с гостем из Ставки в последний раз у Николая II обедали особы Свиты:
- министр Императорского Двора и уделов, генерал от кавалерии и генерал-адъютант, граф Владимир Фредерикс;
- флаг-капитан Его Величества, адмирал и генерал-адъютант Константин Нилов;
- лейб-хирург, тайный советник Сергей Фёдоров;
- действительный статский советник Ежов;
- флигель-адъютанты, полковники — Его Светлость герцог Николай Лейхтенбергский и Анатолий Мордвинов;
- Свиты Его Величества генерал-майоры — гофмаршал Двора, князь Василий Долгоруков 1-й, дворцовый комендант Владимир Воейков, начальник военно-походной канцелярии Его Величества Кирилл Нарышкин и командир Собственного Его Величества Конвоя Александр Граббе граф Никитин.
- министр Императорского Двора и уделов, генерал от кавалерии и генерал-адъютант, граф Владимир Фредерикс;
- флаг-капитан Его Величества, адмирал и генерал-адъютант Константин Нилов;
- лейб-хирург, тайный советник Сергей Фёдоров;
- действительный статский советник Ежов;
- флигель-адъютанты, полковники — Его Светлость герцог Николай Лейхтенбергский и Анатолий Мордвинов;
- Свиты Его Величества генерал-майоры — гофмаршал Двора, князь Василий Долгоруков 1-й, дворцовый комендант Владимир Воейков, начальник военно-походной канцелярии Его Величества Кирилл Нарышкин и командир Собственного Его Величества Конвоя Александр Граббе граф Никитин.
Стол выглядел сытым, вопреки уставу Великого поста, о чём можно было увидеть в карточке меню, которую де Базили сохранил во все годы революции, гражданской войны и эмиграции. А за обедом, невзирая на этикет, обсуждалась политика. Свита чувствовала себя удручённо и дипломат запомнил, что многие волновались о том, что ждёт их завтра.
Это был последний обед...
Это был последний обед...
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Уже не царя, ибо отрекся...
"Это был последний обед... "
Он что, до самого расстрела не ел больше? Или в смысле, что обедов не было, только завтраки и ужины?