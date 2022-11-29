FISHKINET
Сообщество RealFishki 953 поста • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Это была одна из последних трапез царя

Это была одна из последних трапез царя

Автор:
29 ноября 2022 17:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Исторические факты   интересное   история   николай ii   революция   факты   
1294
5
Между часом ночи и двумя 3 марта 1917 года из Пскова, где находилось командование армиями Северного фронта, выехали литерные поезда. Главой командования был Георгиевский кавалер, генерал Николай Рузский.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   Исторические факты   интересное   история   николай ii   революция   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax 56 минут назад
"Это была одна из последних трапез царя"
Уже не царя, ибо отрекся...


"Это был последний обед... "
Он что, до самого расстрела не ел больше? Или в смысле, что обедов не было, только завтраки и ужины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
123
Сергей Прописнов 14 минут назад
Предал и просрал Россию, сдал её тогдашним либерастам. В результате миллионы людей лишились жизни в ходе гражданской войны, в результате лишился жизни и сам, и лишил жизни свою семью. Теперь святым его сделали, блд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
Игорь 51 минуту назад
НИколашка Кровавый отрёкся, ну как и раньше Константин Павлович в 1825 году, в пользу младшего брата. А вот как Миха II Лошарик распорядился свалившемся на него царствованием, это уже другая история. Если бы так же просто отрёкся, то был бы в России цар Кирюха. Что уже с красными бантами и во главе верных ему войск припёрся в Думу трон принимать. А его взяли и послали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121621



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками
Иллюстрации, демонстрирующие разницу между вымершими животными и их современными потомками
Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери
Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери
Набирающие популярность в сообществах
Экспериментальный пепелац
Экспериментальный пепелац
Пожарный трактором отбуксировал горящий локомотив от поезда и стал героем новой книги о подвигах
Пожарный трактором отбуксировал горящий локомотив от поезда и стал героем новой книги...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#автомобили#Приколы#фотографии#в мире#Еда#улыбнуло#Россия
#Юмор#интересное#животные#картинки#автомир#Жизнь#дтп#забавно#авто аварии#фильм
#интересно#люди#факты#кино#подборка#СССР#аварии#позитив#Реакция#кот
Могли ли бедные люди до революции есть мясо Могли ли бедные люди до революции есть мясо Почему раньше моряки щеголяли в клёшах Почему раньше моряки щеголяли в клёшах Вечно голодная Виктория Вечно голодная Виктория 15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе 15+ фактов, связанных с войной в Персидском заливе Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США Мерзкий бутерброд и его роль в эпохе сухого закона в США

На что жалуетесь?

Вернуться