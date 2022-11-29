"Это была одна из последних трапез царя"

Поезд в Могилёв следовали через Двинск, Оршу, Остров и Витебск.

Во время вечерней стоянки в Орше в царский вагон вошёл камергер Николай де Базили, который занимал при Ставке Верховного Главнокомандующего должность директора Дипломатической канцелярии. Именно ему принадлежит создание манифеста об отречении в пользу цесаревича Алексея Николаевича. Он прибыл на встречу, чтобы доложить Николаю II последние новости.

Дипломат уехал в Оршу в 16 часов и не узнал о решении Великого князя Михаила Александровича не принимать престол до согласия Всероссийского Учредительного Собрания.

"Базили был очень угнетён и взволнован, на нём просто лица не было", — вспоминал флигель-адъютант, полковник Анатолий Мордвинов.