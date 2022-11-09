Почтальон потратил 33 года на строительство дворца из камней, которые он собирал по дороге на работу

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Подумайте о самом экстравагантном доме, который вы когда-либо видели. Наверное, это большое и красивое здание, созданное с огромным вниманием к деталям. Вероятно, его построил какой-то талантливый архитектор. Но что бы вы сказали, если бы обычный почтальон построил прекрасный дворец из камешков, найденных на обочине дороги?
А ведь это совершенно реальная история. В коммуне Отрив во Франции находится шедевр наивной архитектуры, внесенный в список исторических памятников. Он носит название "Идеальный дворец" и построил его в период с 1879 по 1912 год чудак-почтальон Фердинанд Шеваль.
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Началось всё так. Однажды почтальон споткнулся на дороге о камень и чуть не упал. Камень привлек его необычной формой, и он решил взять его с собой, назвав "камнем преткновения"
На следующий день, возвращаясь тем же маршрутом, Шеваль заметил ещё несколько камней удивительной формы
И подумал: раз природа способна «делать скульптуры», то почему бы и ему не попробовать свои силы в дизайне и строительстве сказочного сооружения, вдохновение для которого он черпал из художественных туристических открыток
В течение последующих тридцати трёх лет Фердинанд Шеваль практически ежедневно подбирал необычные камни во время своих рабочих обходов
Сначала он таскал их в карманах, а затем начал носить корзину или приезжать за крупными находками с тачкой
По вечерам после работы Шеваль занимался возведением своего архитектурного чуда. Он так увлекся, что часто работал даже ночью при свете керосиновой лампы
Шевалю потребовалось 20 лет, чтобы завершить внешние стены своего дворца. К счастью, он строил его недалеко от своего дома в Дроме
На его облик повлияли как сюжеты из Библии (пещеры Сент-Амеде и Дева Мария, Голгофа, евангелисты и пр.), так и мотивы индуистской, и древнеегипетской мифологии
Различные части крепились друг к другу с помощью извести, раствора, цемента и металлической арматуры
Даже после того, как Шеваль завершил свой дворец, он потратил еще 8 лет на строительство мавзолея на деревенском кладбище. Там и был похоронен в 1924 году. С тех пор дворец был объявлен памятником истории и культуры
Художник Макс Эрнст, который находился в этих местах во время немецкой оккупации, был так очарован сооружением, что посвятил ему одну из своих картин
После завершения Второй мировой войны Идеальный дворец стал одной из ярких достопримечательностей региона Овернь — Рона — Альпы
Тысячи людей специально приезжают в Отрив, чтобы полюбоваться шедеврами, построенными Шевалем
В 2018 году вышел художественный фильм Нильса Тавернье с Жаком Гамбленом в главной роли, рассказывающий историю Шеваля
Картина называется «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» и в ней детально показаны различные этапы строительства этого архитектурного шедевра
Источник: — переведено специально для fishki.net
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