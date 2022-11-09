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Почтальон потратил 33 года на строительство дворца из камней, которые он собирал по дороге на работу

Почтальон потратил 33 года на строительство дворца из камней, которые он собирал по дороге на работу

Автор:
09 ноября 2022 16:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Исторические факты   архитектор   идеальный дворец   истории из жизни   история   наследие   памятник культуры   самоучка   франция   чудак   
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Подумайте о самом экстравагантном доме, который вы когда-либо видели. Наверное, это большое и красивое здание, созданное с огромным вниманием к деталям. Вероятно, его построил какой-то талантливый архитектор. Но что бы вы сказали, если бы обычный почтальон построил прекрасный дворец из камешков, найденных на обочине дороги?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   архитектор   идеальный дворец   истории из жизни   история   наследие   памятник культуры   самоучка   франция   чудак   
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2  комментария
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25k
Юрий 3 часа назад
Арматуру, цемент, известь - тоже на дороге находил?
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6k
Roman 3 часа назад
"К счастью, он строил его недалеко"
Чудесное везение. Страшно представить как бы было тяжело строить, если бы выпала Антарктида!
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