Почтальон потратил 33 года на строительство дворца из камней, которые он собирал по дороге на работу

Подумайте о самом экстравагантном доме, который вы когда-либо видели. Наверное, это большое и красивое здание, созданное с огромным вниманием к деталям. Вероятно, его построил какой-то талантливый архитектор. Но что бы вы сказали, если бы обычный почтальон построил прекрасный дворец из камешков, найденных на обочине дороги?

0 А ведь это совершенно реальная история. В коммуне Отрив во Франции находится шедевр наивной архитектуры, внесенный в список исторических памятников. Он носит название "Идеальный дворец" и построил его в период с 1879 по 1912 год чудак-почтальон Фердинанд Шеваль.

Фердинанд Шеваль строил этот великолепный дворец камешек за камешком, начиная с 1879 года 0 Источник:

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Шеваль выступал и дизайнером, и архитектором, и строителем этого дворца 0 Источник:

Он назвал его «Идеальный дворец» (“Palais Ideal”) 0 Источник:

Началось всё так. Однажды почтальон споткнулся на дороге о камень и чуть не упал. Камень привлек его необычной формой, и он решил взять его с собой, назвав "камнем преткновения" 0 Источник:

На следующий день, возвращаясь тем же маршрутом, Шеваль заметил ещё несколько камней удивительной формы 0 Источник:

И подумал: раз природа способна «делать скульптуры», то почему бы и ему не попробовать свои силы в дизайне и строительстве сказочного сооружения, вдохновение для которого он черпал из художественных туристических открыток 0 Источник:

В течение последующих тридцати трёх лет Фердинанд Шеваль практически ежедневно подбирал необычные камни во время своих рабочих обходов 0 Источник:

Сначала он таскал их в карманах, а затем начал носить корзину или приезжать за крупными находками с тачкой 0 Источник:

По вечерам после работы Шеваль занимался возведением своего архитектурного чуда. Он так увлекся, что часто работал даже ночью при свете керосиновой лампы 0 Источник:

Местные жители считали его чудаком и даже сумасшедшим 0 Источник:

Шевалю потребовалось 20 лет, чтобы завершить внешние стены своего дворца. К счастью, он строил его недалеко от своего дома в Дроме 0 Источник:

Идеальный дворец представляет собой сочетание различный архитектурных стилей 0 Источник:

На его облик повлияли как сюжеты из Библии (пещеры Сент-Амеде и Дева Мария, Голгофа, евангелисты и пр.), так и мотивы индуистской, и древнеегипетской мифологии 0 Источник:

Здание имеет высоту 12 метров и длину 26 метров 0 Источник:

Основной строительный материал — камни, которые Шеваль собирал на дорогах 0 Источник:

Различные части крепились друг к другу с помощью извести, раствора, цемента и металлической арматуры 0 Источник:

Даже после того, как Шеваль завершил свой дворец, он потратил еще 8 лет на строительство мавзолея на деревенском кладбище. Там и был похоронен в 1924 году. С тех пор дворец был объявлен памятником истории и культуры 0 Источник:

В начале 1930-х работа получила положительные отзывы нескольких известных художников 0 Источник:

Идеальный дворец очень хвалили Пабло Пикассо и Андре Бретон 0 Источник:

Художник Макс Эрнст, который находился в этих местах во время немецкой оккупации, был так очарован сооружением, что посвятил ему одну из своих картин 0 Источник:

После завершения Второй мировой войны Идеальный дворец стал одной из ярких достопримечательностей региона Овернь — Рона — Альпы 0 Источник:

Тысячи людей специально приезжают в Отрив, чтобы полюбоваться шедеврами, построенными Шевалем 0 Источник:

В 2018 году вышел художественный фильм Нильса Тавернье с Жаком Гамбленом в главной роли, рассказывающий историю Шеваля 0 Источник:

Картина называется «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля» и в ней детально показаны различные этапы строительства этого архитектурного шедевра 0 Источник: