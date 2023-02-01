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Футболист Кокорин рассказал о пользе тюрьмы для каждого мужчины

Футболист Кокорин рассказал о пользе тюрьмы для каждого мужчины

Автор:
01 февраля 2023 13:35
Сообщество : Спорт
Метки: интервью   кокорин   мнение   тюрьма   фото   футболист   
1236
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Спортсмен фигни не скажет!

Бывший нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин, получивший полтора года колонии за драку в баре, заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть за решёткой. Ведь для самого Кокорина проведённое в тюрьме время стало огромным опытом и хорошей школой. Он считает, что застенки очень хорошо приводят в чувства ребят, которые "поплыли".

"Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО", — сказал Кокорин YouTube-каналу Суперлига.

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Напомним, что после "полезной" отсидки карьера Кокорина пошла по наклонной. В 2020 году он немного поиграл за "Сочи" и "Спартак", а затем подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Успехов он там не добился и разочаровал как болельщиков, так и одноклубников — не совершив на поле ни одного результативного действия за полтора года. После чего руководство клуба решило разорвать с ним контракт, Кокорин согласился, но потребовал от "фиалок" полную сумму компенсации (3,6 млн евро). Клуб отказался выплачивать такую сумму и в итоге нашли компромиссное решение — Кокорина сдали в аренду в кипрский «Арис».

Источник:

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Метки: интервью   кокорин   мнение   тюрьма   фото   футболист   
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13  комментариев
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7k
Copycat Полчаса назад
блииии че за херню он несет в стиле "Не сидел - не мужик"

это он меня сейчас призывает пойти на улицу и совершить преступление за которое дают реальный срок что бы я отсидел и начал считаться мужчиной? тут реально по моему призыв к совершению преступления але Роскомназдзор че спим!
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187
Вася Васильев 4 минуты назад
футболёр.. какой с него спрос?
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199
Хухрмухр 4 минуты назад
Как еб.ланом был,так им и остался.Тут уже ничего не поможет.
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287
Sadik-mardik 6 минут назад
Так на пользу пошло, что играть в конец разучился. Где цензура?
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817
KE2646 6 минут назад
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8k
Колорад 11 минут назад
Не понял, как этот пост прошел модерацию? У нас же запрещена пропаганда ЛГБТ?
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235
Николай Пауков 12 минут назад
Карьера футболиста после отсидки пошла по наклонной. Можно попробовать карьеру пацана по жизни.
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10k
Shtoppi 15 минут назад
Видимо ему на зоне «подарили тарелочку с дырочкой», вот теперь и травит байки насколько он "крут".
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40k
Сергей Полчаса назад
""но потребовал от "фиалок" полную сумму компенсации (3,6 млн евро""
Ну пальцы то гнуть, он в тюряге научился.
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Получается, что каждый "нормальны" мужчина должен толпой избить человека желательно стулом, потом отсидеть и пропагандировать зоновские понятия?
Бред. Не зря так ругают наш футбол, если у человека в голове такая каша, как он может ещё и играть нормально? Нравится сидеть? В путь! Других не агитируй.
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47
paulgr Б.Касторский 11 минут назад
К сожалению такая каша в голове у все большего количества оюдей на Земле. Не только у футболистов...
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