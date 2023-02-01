Футболист Кокорин рассказал о пользе тюрьмы для каждого мужчины

Спортсмен фигни не скажет!
Бывший нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин, получивший полтора года колонии за драку в баре, заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть за решёткой. Ведь для самого Кокорина проведённое в тюрьме время стало огромным опытом и хорошей школой. Он считает, что застенки очень хорошо приводят в чувства ребят, которые "поплыли".
"Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО", — сказал Кокорин YouTube-каналу Суперлига.
Напомним, что после "полезной" отсидки карьера Кокорина пошла по наклонной. В 2020 году он немного поиграл за "Сочи" и "Спартак", а затем подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Успехов он там не добился и разочаровал как болельщиков, так и одноклубников — не совершив на поле ни одного результативного действия за полтора года. После чего руководство клуба решило разорвать с ним контракт, Кокорин согласился, но потребовал от "фиалок" полную сумму компенсации (3,6 млн евро). Клуб отказался выплачивать такую сумму и в итоге нашли компромиссное решение — Кокорина сдали в аренду в кипрский «Арис».
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это он меня сейчас призывает пойти на улицу и совершить преступление за которое дают реальный срок что бы я отсидел и начал считаться мужчиной? тут реально по моему призыв к совершению преступления але Роскомназдзор че спим!
Ну пальцы то гнуть, он в тюряге научился.
Бред. Не зря так ругают наш футбол, если у человека в голове такая каша, как он может ещё и играть нормально? Нравится сидеть? В путь! Других не агитируй.