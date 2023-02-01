Футболист Кокорин рассказал о пользе тюрьмы для каждого мужчины

Бывший нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин, получивший полтора года колонии за драку в баре, заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть за решёткой. Ведь для самого Кокорина проведённое в тюрьме время стало огромным опытом и хорошей школой. Он считает, что застенки очень хорошо приводят в чувства ребят, которые "поплыли".



"Не жалею ли я? Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли – на один-два месяца в СИЗО", — сказал Кокорин YouTube-каналу Суперлига.