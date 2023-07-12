"Нас депортируют!": несколько россиян задержали в аэропорту Израиля и не дают въехать в страну

Впрочем, как поясняют эксперты в подобных ситуациях замечены не только россияне, но и граждане других стран: Украины, Белоруссии, Грузии. В последнее время контроль на границе стал заметно строже. За этот вопрос отвечает Управление по миграции и народонаселению, и это ведомство наделено полномочиями заворачивать назад любого въезжающего даже без достаточных на то оснований.

"В случае, если им что-то не нравится, условно говоря, даже при наличии приглашения и оформленных документов людей могут завернуть и депортировать. Здесь, на мой взгляд, нельзя говорить о каком-то системном подходе, это, скорее, выборочный подход. Мне кажется, что подход неверный, потому что, если у человека действительно оформленные правильно документы, есть соответствующее приглашение, есть какие-то гарантии приглашающей стороны, то я не думаю, что следует задерживать этих граждан. С другой стороны, я могу понять проблему. В настоящий момент, согласно примерным данным того же Управления по миграции и народонаселению, в Израиле находятся примерно 40-50 тысяч граждан на нелегальных началах. Как они проникли — это другой вопрос. В связи с этим и возникла установка Министерства внутренних дел, нового правительства, которое недавно пришло к власти, которое решило вести ужесточенную политику контроля на границе. Но, на мой взгляд, тут все-таки больше претензий должно быть к иммиграционной полиции, а не к тем, кто стоит на границе", - считает обозреватель израильского информационно-аналитический сайта «Детали» Марк Котлярский.

Что касается россиян, задержанных в аэропорту Тель-Авива, появилось сообщение, что часть из них, прилетевших из Сочи, уже депортировали в РФ (причем, рейсом в Минводы). Остальные - те, кто прибыл из Минвод - еще остаются в Израиле, и когда смогут улететь на родину, не ясно.

Кстати, это не первый случай, когда Израиль отказывает во въезде россиянам. В феврале в похожей ситуации оказалась туристка, купившая тур с экскурсиями по стране за 234 тыс. руб.. Однако по прилёте пограничная служба отказала ей во въезде, не помогли даже слёзы и крики.