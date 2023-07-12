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"Нас депортируют!": несколько россиян задержали в аэропорту Израиля и не дают въехать в страну

"Нас депортируют!": несколько россиян задержали в аэропорту Израиля и не дают въехать в страну

Автор:
12 июля 2023 13:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Бен-Гурион   Видео   Израиль   аэропорт   депортация   документы   российские туристы   тель-авив   
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Более суток люди остаются в аэропорту без документов и возможности забрать багаж.

Больше десятка россиян прилетели в аэропорот Тель-Авива из Сочи и Минвод и оказались в непростой ситуации. Их не впускают в страну, несмотря на корректные документы. Людям выдали листы о депортации, в которых указана причина недопуска: «предотвращение нелегальной миграции».


Прояснять ситуацию им никто не собирается. Все эти люди приехали в страну по разным причинам. Кто-то - как турист, другие - по приглашению родственников. Однако сейчас они вторые сутки находятся в аэропорту без документов (паспорта отобрали сотрудники миграционной службы).


Несостоявшиеся гости Израиля вынуждены ночевать на картонках зала, который им запрещено покидать.


У некоторых из них нет карт иностранных банков, поэтому возможности купить еду тоже нет. Люди жалуются на хамское отношение израильских сортудников аэропорта.




Впрочем, как поясняют эксперты в подобных ситуациях замечены не только россияне, но и граждане других стран: Украины, Белоруссии, Грузии. В последнее время контроль на границе стал заметно строже. За этот вопрос отвечает Управление по миграции и народонаселению, и это ведомство наделено полномочиями заворачивать назад любого въезжающего даже без достаточных на то оснований.


"В случае, если им что-то не нравится, условно говоря, даже при наличии приглашения и оформленных документов людей могут завернуть и депортировать. Здесь, на мой взгляд, нельзя говорить о каком-то системном подходе, это, скорее, выборочный подход. Мне кажется, что подход неверный, потому что, если у человека действительно оформленные правильно документы, есть соответствующее приглашение, есть какие-то гарантии приглашающей стороны, то я не думаю, что следует задерживать этих граждан. С другой стороны, я могу понять проблему. В настоящий момент, согласно примерным данным того же Управления по миграции и народонаселению, в Израиле находятся примерно 40-50 тысяч граждан на нелегальных началах. Как они проникли — это другой вопрос. В связи с этим и возникла установка Министерства внутренних дел, нового правительства, которое недавно пришло к власти, которое решило вести ужесточенную политику контроля на границе. Но, на мой взгляд, тут все-таки больше претензий должно быть к иммиграционной полиции, а не к тем, кто стоит на границе", - считает обозреватель израильского информационно-аналитический сайта «Детали» Марк Котлярский.


Что касается россиян, задержанных в аэропорту Тель-Авива, появилось сообщение, что часть из них, прилетевших из Сочи, уже депортировали в РФ (причем, рейсом в Минводы). Остальные - те, кто прибыл из Минвод - еще остаются в Израиле, и когда смогут улететь на родину, не ясно.


Кстати, это не первый случай, когда Израиль отказывает во въезде россиянам. В феврале в похожей ситуации оказалась туристка, купившая тур с экскурсиями по стране за 234 тыс. руб.. Однако по прилёте пограничная служба отказала ей во въезде, не помогли даже слёзы и крики.

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Метки: Ynews   Бен-Гурион   Видео   Израиль   аэропорт   депортация   документы   российские туристы   тель-авив   
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12  комментариев
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320
Человек Разумный 43 минуты назад
Случаев таких сейчас полно, лететь в заведомо не дружественную страну и потом постить в соцсетях - "Я искал\искала приключений на пятую точку, они мне не понравились, ПАМАГИТЕ!"
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3k
Диагноз 10 минут назад
Был там один раз, на Мертвом море очень понравилось. Больше не поеду из-за жуткой дороговизны. К примеру, если сравнивать с Испанией - цены Израиле в три раза выше. Нафиг такой отдых... Таиланд наше все, только один минус - от Е-бурга лететь половину суток.
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4k
Vlamir 16 минут назад
Есть самоучитель для действий!
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1k
Igor Grishaev 18 минут назад
А что они ожидали от евреев, интересно
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46k
Aleksandr 18 минут назад
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2k
Росомаха 18 минут назад
"Ибо нехрен" можно еще так. Если человек наткнулся на проблему по своей вине. Ему так говорят.
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6k
Умница-красавица 23 минуты назад
Я работала в турфирме в далеком начале 2000-х, и такие случаи не впуска в Израиль без объяснения причин были нередки. Мы клиентов честно предупреждали под расписку. С индивидуальными туристами они не церемонятся особо.
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812
moishab Полчаса назад
Баба с плакатом наркоманка???
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Не жалко. Ибо нех ездить во вражеские страны.
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5k
Старичок Полчаса назад
и жаловаться на это на фишках.
какую помощь они ожидают?
ехать за границу без нала и с неработающими эл. картами. кто они, как не нелегалы.
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7k
Roman 47 минут назад
В Израиле, летом - "no heat"?! Ню-ню.
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