Любознательная дружелюбная змея заползла в унитаз

Позже Дрю рассказал, что пресмыкающееся оказалось австралийской древесной змеёй. Такие создания не опасны. Наоборот — они очень любознательны и даже дружелюбны по отношению к людям. Однако, в такой ситуации дружелюбие змеи оказалось несколько излишним.