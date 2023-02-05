Любознательная дружелюбная змея заползла в унитаз

Домовладельцы из Харви-Бея (Квинсленд, Австралия) поняли, что им будет затруднительно пользоваться унитазом.
В таком важном и даже необходимом месте нашла укрытие 1,2-метровая змея. Но на помощь хозяевам унитаза прибыли супруги Дрю Годфри и Кэти Эйри из компании «Hervey Bay Snake Catchers». Профессиональные змееловы легко справились с проблемой.
Позже Дрю рассказал, что пресмыкающееся оказалось австралийской древесной змеёй. Такие создания не опасны. Наоборот — они очень любознательны и даже дружелюбны по отношению к людям. Однако, в такой ситуации дружелюбие змеи оказалось несколько излишним.
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