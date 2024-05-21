Работа мечты с видом на море

В Германии редкая вакансия побила рекорд среди кандидатов.
От потенциального смотрителя требовалась хорошая физическая форма, поскольку ежедневно несколько раз нужно подниматься по 161 ступеньке. Среди других задач — продажа билетов и сувениров, сопровождение туристов, уборка и небольшой ремонт, уход за садом.
В Германии объявили конкурс на должность смотрителя маяка. На нее подались 1100 человек
Так, в Германии на острове Вангероге в Северном море освободилось место смотрителя старинного маяка XIX века. Сооружение уже много лет не используется для навигации. Сейчас маяк переоборудовали в музей, разместили там зал для бракосочетаний и построили смотровую площадку для туристов.
От потенциального смотрителя требовалась хорошая физическая форма, поскольку ежедневно несколько раз в день нужно подниматься по 161 ступеньке. Также смотритель должен продавать билеты и сувениры, сопровождать туристов, убирать, выполнять небольшие ремонтные работы, ухаживать за садом.
Жить на маяке нельзя. Смотрителю выделяют квартиру в одном из домов на острове. Всего там проживают около 1000 жителей.
Зарплата надзирателя — от 2500 евро в месяц.
За три месяца конкурса на эту должность поступило неожиданно много заявок — более 1100 штук.
Местные власти провели 45 собеседований и отобрали Дэниела Йоххайма — молодого отца семейства с запада Германии. Он выйдет работать 1 июня. Его жена и дети переедут на Вангероге позже.
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