Работа мечты с видом на море

В Германии объявили конкурс на должность смотрителя маяка. На нее подались 1100 человек

Так, в Германии на острове Вангероге в Северном море освободилось место смотрителя старинного маяка XIX века. Сооружение уже много лет не используется для навигации. Сейчас маяк переоборудовали в музей, разместили там зал для бракосочетаний и построили смотровую площадку для туристов.

От потенциального смотрителя требовалась хорошая физическая форма, поскольку ежедневно несколько раз в день нужно подниматься по 161 ступеньке. Также смотритель должен продавать билеты и сувениры, сопровождать туристов, убирать, выполнять небольшие ремонтные работы, ухаживать за садом.