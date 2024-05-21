FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11569 постов • 1474 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Работа мечты с видом на море

Работа мечты с видом на море

Автор:
21 мая 2024 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   гермения   люди   маяк   море   работа мечты   фото   
659
3

В Германии редкая вакансия побила рекорд среди кандидатов.

От потенциального смотрителя требовалась хорошая физическая форма, поскольку ежедневно несколько раз нужно подниматься по 161 ступеньке. Среди других задач — продажа билетов и сувениров, сопровождение туристов, уборка и небольшой ремонт, уход за садом.


В Германии объявили конкурс на должность смотрителя маяка. На нее подались 1100 человек


Так, в Германии на острове Вангероге в Северном море освободилось место смотрителя старинного маяка XIX века. Сооружение уже много лет не используется для навигации. Сейчас маяк переоборудовали в музей, разместили там зал для бракосочетаний и построили смотровую площадку для туристов.

От потенциального смотрителя требовалась хорошая физическая форма, поскольку ежедневно несколько раз в день нужно подниматься по 161 ступеньке. Также смотритель должен продавать билеты и сувениры, сопровождать туристов, убирать, выполнять небольшие ремонтные работы, ухаживать за садом.

Жить на маяке нельзя. Смотрителю выделяют квартиру в одном из домов на острове. Всего там проживают около 1000 жителей.

Зарплата надзирателя — от 2500 евро в месяц.

За три месяца конкурса на эту должность поступило неожиданно много заявок — более 1100 штук.


Местные власти провели 45 собеседований и отобрали Дэниела Йоххайма — молодого отца семейства с запада Германии. Он выйдет работать 1 июня. Его жена и дети переедут на Вангероге позже.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: в мире   гермения   люди   маяк   море   работа мечты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4163 поста (3973 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1346500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на внедорожнике, отказалась идти на мировую
"Пусть отвечает за своё поведение": глухая водитель такси, которую избил хам на...
Набирающие популярность в сообществах
Главпиар: Видеокамеры в квартирах депутатов помогут бороться за традиционные ценности
Главпиар: Видеокамеры в квартирах депутатов помогут бороться за традиционные ценности
Что такое «спасибо» и о чём умалчивает словарь Даля
Что такое «спасибо» и о чём умалчивает словарь Даля
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красота!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#Прикол#машина#США#забавно#полиция#аварии#ДТП#авто аварии#Китай
#фото#люди#автомобили#история#собака#кот#Пёс#кино#СССР#Реакция
#животные#интересно#автомир#кошка#Юмор#фильм#необычно#факты#Разное#истории
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги Как в Сингапуре борются с нехваткой земли, отвоевывая ее у моря Как в Сингапуре борются с нехваткой земли, отвоевывая ее у моря От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается От взгляда на эти фото желание поехать на море как-то само собой улетучивается Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря кетчупу и зеркалу Мужчина три недели дрейфовал в открытом море и выжил благодаря кетчупу и зеркалу Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря Впечатляющие фотографии кораблей на дне Балтийского моря У берегов Китая нашли затонувшие корабли династии Мин У берегов Китая нашли затонувшие корабли династии Мин

На что жалуетесь?

Вернуться