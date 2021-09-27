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Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти коллегу из Финляндии

Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти коллегу из Финляндии (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 16:28
Сообщество : Путешествия
Метки: бухта   видео   испания   море   скалы   трагедия   шторм   
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Трагедия развернулась на глазах у супруги молодого человека.

В испанском городе Торревьехе 29-летний россиян Данила Гагарин бросился спасать тонущую в штормящем море знакомую и погиб вместе с ней. Гражданка Финляндии спрыгнула в "кипящую" воду и самостоятельно выбраться уже не смогла. Отправившийся вслед за ней мужчина, практически вытащил подругу, но пришла большая волна и забрала обоих.


Трагедия произошла 23 сентября. Гагарин, работающий в Торревьехе фитнес-тренером, приехал вместе с женой на небольшую скалистую бухту, чтобы "выработать адреналин". Через некоторое время к ним присоединилась его 24-летняя коллега - инструктор по йоге. Судя по всему, физически крепкий россиянин плавал в опасном месте регулярно, поэтому когда девушка решила спрыгнуть с обрыва в бурлящее море, он не стал ее удерживать, а лишь предупредил об опасности.

Вечером того же дня спасатели обнаружили тело финки примерно в трех километрах от бухты. Тело Данилы Гагарина нашли только вечером следующего дня.

Поскольку супруги находились в стране нелегально, издание русской диаспоры в Испании открыло сбор средств для помощи семье Гагариных. У его вдовы нет счета в испанском банке и не хватает средств для кремации и похорон, пишет "Русская Испания".

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Метки: бухта   видео   испания   море   скалы   трагедия   шторм   
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33  комментария
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40
Lobsterhan 2 часа назад
Выработать адреналин, без страховки в шторм прыгнуть в пучину, находились в Испании нелегально....короче Дарвин аплодирует!
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−5
Александр Поляков 2 минуты назад
не буду ничего писать
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1k
azuver 5 минут назад
Нужно иметь на глухо разжиженный мозг ,что бы прыгнуть в этот ад.Но по ходу у этой бабы его вообще не было. Мужика жалко ,хотел спасти эту дуру,но стихия оказалась сильнее.
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5k
IceBazooka 5 минут назад
Накуя бабо прыгнуло???
Пацана жалко канешн... хз как бы сам поступил
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10k
El Niño 8 минут назад
Хорошее поучительное видео!
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16k
Злобный Члегр 11 минут назад
Как же мы теперь без фитнес-тренера и його-тренера жить будем? Короче, двумя мудаками меньше стало. Мир их праху.
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−2
Konstantin 18 минут назад
пусть бы вальдемар и нырял
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222
Вадим Курбатов 22 минуты назад
Продуктивная неделька, в горах отметились, в море теперь тоже. Интересно, кто и где ещё "порадует" новыми фоточками и видосиками!?
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5k
ZiDAN10 22 минуты назад
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3k
Нескучный сад 23 минуты назад
Блин, отважный парень, конечно. Жаль, что из-за тупенькой бабы пришлось рисковать собственной жизнью.
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499
Александр 23 минуты назад
Главное всё заснять...
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339
Ольга Полчаса назад
Премия Дарвина. Обоим.
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1k
Лёха Полчаса назад
Два дебила-это сила...
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−38
Dmitriy 39 минут назад
Отважный парень. О себе не думал.
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2k
Subterrina 54 минуты назад
Не могу отвечать за других, но, я б наверное, о съёмках на телефон такой ситуации и своих криках несчастья думал бы в последнюю очередь.... если б вообще такая идея в голову пришла б: «Фильм! Фильм! Фильм!»

А потом ещё и в сеть выложить.... с какой целью? Просмотры набрать? Или сочувствий собрать?
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1k
Александр Алехин Час назад
Я очень хорошо плаваю и люблю вот так вот в шторм в море полезть... Но не в тех местах где скалы же. Какой бы ты крутой спортсмен не был, но если волна несет тебя в скалу ты никак не увернешься.
На что она рассчитывала интересно?
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205k
Кaleidoscope Час назад
дохайповались
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18k
KOSTELLO Час назад
Слабоумие и отвага
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Слово "довы&бывались" в данном случае уместно?
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2k
Александр Касаткин Час назад
курица головой не могла думать. сгубила себя и парня
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2k
Natural Selection Час назад
адреналин стекал в ботинки, цель достигнута. все молодцы, че не так ?
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