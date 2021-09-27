Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти коллегу из Финляндии

Трагедия развернулась на глазах у супруги молодого человека.
В испанском городе Торревьехе 29-летний россиян Данила Гагарин бросился спасать тонущую в штормящем море знакомую и погиб вместе с ней. Гражданка Финляндии спрыгнула в "кипящую" воду и самостоятельно выбраться уже не смогла. Отправившийся вслед за ней мужчина, практически вытащил подругу, но пришла большая волна и забрала обоих.
Трагедия произошла 23 сентября. Гагарин, работающий в Торревьехе фитнес-тренером, приехал вместе с женой на небольшую скалистую бухту, чтобы "выработать адреналин". Через некоторое время к ним присоединилась его 24-летняя коллега - инструктор по йоге. Судя по всему, физически крепкий россиянин плавал в опасном месте регулярно, поэтому когда девушка решила спрыгнуть с обрыва в бурлящее море, он не стал ее удерживать, а лишь предупредил об опасности.
И это стало фатальной ошибкой:
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Вечером того же дня спасатели обнаружили тело финки примерно в трех километрах от бухты. Тело Данилы Гагарина нашли только вечером следующего дня.
Поскольку супруги находились в стране нелегально, издание русской диаспоры в Испании открыло сбор средств для помощи семье Гагариных. У его вдовы нет счета в испанском банке и не хватает средств для кремации и похорон, пишет "Русская Испания".
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Пацана жалко канешн... хз как бы сам поступил
А потом ещё и в сеть выложить.... с какой целью? Просмотры набрать? Или сочувствий собрать?
На что она рассчитывала интересно?