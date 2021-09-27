Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти коллегу из Финляндии

В испанском городе Торревьехе 29-летний россиян Данила Гагарин бросился спасать тонущую в штормящем море знакомую и погиб вместе с ней. Гражданка Финляндии спрыгнула в "кипящую" воду и самостоятельно выбраться уже не смогла. Отправившийся вслед за ней мужчина, практически вытащил подругу, но пришла большая волна и забрала обоих.





Трагедия произошла 23 сентября. Гагарин, работающий в Торревьехе фитнес-тренером, приехал вместе с женой на небольшую скалистую бухту, чтобы "выработать адреналин". Через некоторое время к ним присоединилась его 24-летняя коллега - инструктор по йоге. Судя по всему, физически крепкий россиянин плавал в опасном месте регулярно, поэтому когда девушка решила спрыгнуть с обрыва в бурлящее море, он не стал ее удерживать, а лишь предупредил об опасности.