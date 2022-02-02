FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 84 поста • 9 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
"Дед, уходи!": неудачная попытка спасения старшего механика с затонувшего судна в Приморье

"Дед, уходи!": неудачная попытка спасения старшего механика с затонувшего судна в Приморье (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 15:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Приморье   видео   краболов   крен   пирс   судно   утонуло   
2021
3
1

Сегодня, 2 февраля, у причала порта Зарубино в Приморском крае затонуло судно-краболов. Все произошло в считанные минуты. Один из членов экипажа не сумел выбраться из машинного отделения и погиб.

Краболов "Акванавт" начал тонуть, едва появился у причала порта Зарубино. По словам очевидцев, судно подошло к пирсу уже с креном и практически сразу начало уходить на дно. На видео, появившемся в Сети, - душераздирающая попытка с помощью веревки вытянуть из машинного отделения старшего механика.


Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!

Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!


Сообщается, что судно начало тонуть во время разгрузки. Старший механик задержался в машинном отделении, стараясь выровнять крен и не успел вовремя покинуть трюм. Вода мгновенно затопила "Акванавт". Остальной команде (14 человек) удалось спастись.


Следствию предстоит разобраться в причине столь быстрого крушения краболова. Судовладелец корабля компания "Примкраб" сообщила, что "Акванавт" был исправен. Минувшим летом на краболове 1980-го года постройки проведен ремонт с модернизацией, после которого судно было освидетельствовано Российским морским регистром судоходства. В предрейсовом отчете также не содержалось никаких замечаний о неисправностях.


В настоящее время территория порта, где находится "Акванавт" оцеплена.


На месте происшествия работает следственная группа. В баках "Акванавта" находится около 16 тонн топлива. В настоящее время специалисты стараются не допустить его разлива. Для этого установлены боновые заграждения.


Тело погибшего старшего механика Игоря Сомина поднято на поверхность. Капитана судна Евгения Омельченко с переохлаждением отправили на лечение в больницу. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело.


Видео с коптера

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Приморье   видео   краболов   крен   пирс   судно   утонуло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71
Nаnе First NameLаst Час назад
Судовладелец корабля компания "Примкраб" сообщила, что "Акванавт" был исправен.
========
Ну ещё бы. Можно подумать, они признаются, что это корыто ни разу в жизни не ромонтировалось и дышало на ладан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий ! Полчаса назад
Что мешало "деду" выйти как другим?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вася Петренко 41 минуту назад
Судя по видео - корыто неспешно тонет, истеричные крики, кто то не вылазиет. Может зацепился чем? Может мальчика и не было? Может человеку в трюме плохо? Да до хира вопросов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
662
Kruma 50 минут назад
судну 42 года, что могло пойти не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный на дорогу мусор Высокопоставленного единоросса исключили из партии за выброшенный на дорогу мусор Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев В Австралии спуск на воду нового корабля ВМС отпраздновали тверком В Австралии спуск на воду нового корабля ВМС отпраздновали тверком В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
45
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю
2
191
В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю
Набирающие популярность в сообществах
Причины чрезмерно активной линьки лабрадора
0
3
Причины чрезмерно активной линьки лабрадора
Опасность экстремальных видов спорта
1
44
Опасность экстремальных видов спорта
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сложно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#ватермарк#полиция#Ynews#дтп#природа#СССР#Россия#Разное
#фото#прикол#история#подборка#фильм#люди#роль#авто аварии#актеры#Спорт
#Юмор#животные#кино#Приколы#автомобили#новости#аварии#автомир#картинки#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться