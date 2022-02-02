"Дед, уходи!": неудачная попытка спасения старшего механика с затонувшего судна в Приморье

Сегодня, 2 февраля, у причала порта Зарубино в Приморском крае затонуло судно-краболов. Все произошло в считанные минуты. Один из членов экипажа не сумел выбраться из машинного отделения и погиб.
Краболов "Акванавт" начал тонуть, едва появился у причала порта Зарубино. По словам очевидцев, судно подошло к пирсу уже с креном и практически сразу начало уходить на дно. На видео, появившемся в Сети, - душераздирающая попытка с помощью веревки вытянуть из машинного отделения старшего механика.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
Источник:
Сообщается, что судно начало тонуть во время разгрузки. Старший механик задержался в машинном отделении, стараясь выровнять крен и не успел вовремя покинуть трюм. Вода мгновенно затопила "Акванавт". Остальной команде (14 человек) удалось спастись.
Следствию предстоит разобраться в причине столь быстрого крушения краболова. Судовладелец корабля компания "Примкраб" сообщила, что "Акванавт" был исправен. Минувшим летом на краболове 1980-го года постройки проведен ремонт с модернизацией, после которого судно было освидетельствовано Российским морским регистром судоходства. В предрейсовом отчете также не содержалось никаких замечаний о неисправностях.
В настоящее время территория порта, где находится "Акванавт" оцеплена.
На месте происшествия работает следственная группа. В баках "Акванавта" находится около 16 тонн топлива. В настоящее время специалисты стараются не допустить его разлива. Для этого установлены боновые заграждения.
Тело погибшего старшего механика Игоря Сомина поднято на поверхность. Капитана судна Евгения Омельченко с переохлаждением отправили на лечение в больницу. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело.
Видео с коптера
Источник:
- "Сейчас подмерзнет - никто не выедет": в Приморье десяток машин провалился под лед, пока их хозяева рыбачили
- В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр
- Житель Приморья избил пойманных за поджогом травы китайцев
- Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+
- Прохожие спасли ребёнка, запертого в машине на железнодорожном переезде
Понравилось24
========
Ну ещё бы. Можно подумать, они признаются, что это корыто ни разу в жизни не ромонтировалось и дышало на ладан.