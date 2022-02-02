"Дед, уходи!": неудачная попытка спасения старшего механика с затонувшего судна в Приморье

Сообщается, что судно начало тонуть во время разгрузки. Старший механик задержался в машинном отделении, стараясь выровнять крен и не успел вовремя покинуть трюм. Вода мгновенно затопила "Акванавт". Остальной команде (14 человек) удалось спастись.

Следствию предстоит разобраться в причине столь быстрого крушения краболова. Судовладелец корабля компания "Примкраб" сообщила, что "Акванавт" был исправен. Минувшим летом на краболове 1980-го года постройки проведен ремонт с модернизацией, после которого судно было освидетельствовано Российским морским регистром судоходства. В предрейсовом отчете также не содержалось никаких замечаний о неисправностях.

В настоящее время территория порта, где находится "Акванавт" оцеплена.