Король Карл III подал в суд на Илона Маска, который не платит аренду на помещения Twitter

Илон Маск, после того, как стал владельцем Twitter, уволил половину сотрудников. Теперь компания не использует ряд арендуемых помещения и не платит аренду. Некоторые из этих помещений принадлежат королевской семье.
В Высокий суд Лондона поступил иск от британской монархии против компании Twitter, которую возглавляет Илон Маск. Всё дело в арендуемых помещениях, сообщает RT.
Маск, который после покупки Twitter сократил половину сотрудников, сказал им освободить занимаемые посещения. Платить за них тоже никто не собирается. Против компании уже были поданы иски в Сан-Франциско и Сиэтле.
В лондонском иске указывается, что площадями управляет компания Crown Estate, которая отдаёт всю свою прибыль в казначейство. Там заявили, что уже ведут переговоры с Twitter.
Сейчас компания владеет недвижимостью стоимостью £15,6 млрд, включая морское дно на расстоянии до 12 морских миль вокруг Англии, Уэльса и Северной Ирландии.
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