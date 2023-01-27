Король Карл III подал в суд на Илона Маска, который не платит аренду на помещения Twitter

В лондонском иске указывается, что площадями управляет компания Crown Estate, которая отдаёт всю свою прибыль в казначейство. Там заявили, что уже ведут переговоры с Twitter.

Сейчас компания владеет недвижимостью стоимостью £15,6 млрд, включая морское дно на расстоянии до 12 морских миль вокруг Англии, Уэльса и Северной Ирландии.



