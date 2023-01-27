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Король Карл III подал в суд на Илона Маска, который не платит аренду на помещения Twitter

Король Карл III подал в суд на Илона Маска, который не платит аренду на помещения Twitter

Автор:
27 января 2023 13:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: twitter   Илон Маск   Карл 3   интересное   королевская семья   суд   фото   
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Илон Маск, после того, как стал владельцем Twitter, уволил половину сотрудников. Теперь компания не использует ряд арендуемых помещения и не платит аренду. Некоторые из этих помещений принадлежат королевской семье.

В Высокий суд Лондона поступил иск от британской монархии против компании Twitter, которую возглавляет Илон Маск. Всё дело в арендуемых помещениях, сообщает RT.

Маск, который после покупки Twitter сократил половину сотрудников, сказал им освободить занимаемые посещения. Платить за них тоже никто не собирается. Против компании уже были поданы иски в Сан-Франциско и Сиэтле.

В лондонском иске указывается, что площадями управляет компания Crown Estate, которая отдаёт всю свою прибыль в казначейство. Там заявили, что уже ведут переговоры с Twitter.

Сейчас компания владеет недвижимостью стоимостью £15,6 млрд, включая морское дно на расстоянии до 12 морских миль вокруг Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

Источник:

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Метки: twitter   Илон Маск   Карл 3   интересное   королевская семья   суд   фото   
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3  комментария
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2k
poбт 36 минут назад
я так понимаю с семей утопленников они тоже аренду берут
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177
Вася Васильев 17 минут назад
какой ещё король? Это же куколд Дианы. Из него король как из зелебобика президент.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
323989



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