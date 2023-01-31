Например, баклажанам совсем не обязательно быть фиолетовыми, а огурцы и вовсе могут быть круглыми и маленькими. Звучит немного странно, правда? При этом они всё равно сохраняют свойства хорошо знакомых нам продуктов, несмотря на свой нетипичный вид. Предлагаем вам посмотреть фотографии овощей и фруктов, которые наверняка вас удивят и заинтересуют.

Виноград под названием «Чёрный сапфир»