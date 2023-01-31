Наш мир наполнен разнообразием форм, красок и удивительных вкусов. Уж тут природа постаралась на славу. Поэтому иногда мы даже не догадываемся, что привычные для нас овощи и фрукты могут отличаться от своих стандартов и выглядеть как-то иначе.
Например, баклажанам совсем не обязательно быть фиолетовыми, а огурцы и вовсе могут быть круглыми и маленькими. Звучит немного странно, правда? При этом они всё равно сохраняют свойства хорошо знакомых нам продуктов, несмотря на свой нетипичный вид. Предлагаем вам посмотреть фотографии овощей и фруктов, которые наверняка вас удивят и заинтересуют.
Виноград под названием «Чёрный сапфир»
Это чёрный виноград без косточек, широко выращиваемый и собираемый на Ближнем Востоке. Имеет сладкий, запоминающийся вкус.
Австралийский кровавый лайм — редко встречающийся цитрус
Имеет уникальный кисло-сладкий вкус.
Перед вами не мини-арбузы, а самые что ни на есть настоящие огурцы
Чёрный помидор может достигать крупных размеров. Вы только посмотрите на этого красавчика
Сладкий картофель, мякоть которого окрашена сразу в два цвета
Момордика харанция — разновидность огурца
Это невероятно популярный в тропической Азии овощ. Он часто используется для приготовления различных блюд. Столь необычный огурец лучше употреблять в зелёном виде. Когда он приобретает жёлтый окрас, то становится горьким.
Тигровая дыня
Лимон-огурец или хрустальное яблоко
Удивительный овощ, который вобрал в себя самые лучшие качества огурцов и лимонов. Цвет огурлимонов по мере их созревания постепенно меняется. Из зелёного они становятся ярко-жёлтыми.
Бородавчатая тыква
Розовый ананас
Малина Атертона поражает своими размерами и формой
Гигантский апельсин, внешне похожий на грушу
Коническая капуста — разновидность белокочанной
Суринамская вишня — фрукт, произрастающий в Южной Америке
Японский красный баклажан
Красные баклажаны были завезены в Китай из Африки несколько столетий назад. Тогда они имели колючие листья и практически несъедобные плоды.
Источник:
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