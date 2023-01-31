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Фотографии овощей и фруктов, которые наверняка вас удивят и заинтересуют

Фотографии овощей и фруктов, которые наверняка вас удивят и заинтересуют

Автор:
31 января 2023 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   овощи   плод   растения   факты   фото   фрукты   
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Наш мир наполнен разнообразием форм, красок и удивительных вкусов. Уж тут природа постаралась на славу. Поэтому иногда мы даже не догадываемся, что привычные для нас овощи и фрукты могут отличаться от своих стандартов и выглядеть как-то иначе.

Например, баклажанам совсем не обязательно быть фиолетовыми, а огурцы и вовсе могут быть круглыми и маленькими. Звучит немного странно, правда? При этом они всё равно сохраняют свойства хорошо знакомых нам продуктов, несмотря на свой нетипичный вид. Предлагаем вам посмотреть фотографии овощей и фруктов, которые наверняка вас удивят и заинтересуют.


Виноград под названием «Чёрный сапфир»

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Это чёрный виноград без косточек, широко выращиваемый и собираемый на Ближнем Востоке. Имеет сладкий, запоминающийся вкус.


Австралийский кровавый лайм — редко встречающийся цитрус

Имеет уникальный кисло-сладкий вкус.


Перед вами не мини-арбузы, а самые что ни на есть настоящие огурцы


Чёрный помидор может достигать крупных размеров. Вы только посмотрите на этого красавчика


Сладкий картофель, мякоть которого окрашена сразу в два цвета


Момордика харанция — разновидность огурца

Это невероятно популярный в тропической Азии овощ. Он часто используется для приготовления различных блюд. Столь необычный огурец лучше употреблять в зелёном виде. Когда он приобретает жёлтый окрас, то становится горьким.


Тигровая дыня


Лимон-огурец или хрустальное яблоко

Удивительный овощ, который вобрал в себя самые лучшие качества огурцов и лимонов. Цвет огурлимонов по мере их созревания постепенно меняется. Из зелёного они становятся ярко-жёлтыми.


Бородавчатая тыква


Розовый ананас


Малина Атертона поражает своими размерами и формой


Гигантский апельсин, внешне похожий на грушу


Коническая капуста — разновидность белокочанной

Суринамская вишня — фрукт, произрастающий в Южной Америке

Японский красный баклажан


Красные баклажаны были завезены в Китай из Африки несколько столетий назад. Тогда они имели колючие листья и практически несъедобные плоды.

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Метки: интересно   овощи   плод   растения   факты   фото   фрукты   
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3  комментария
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1k
xannar 2 минуты назад
Угу, купила я парочку турецких лимонов попробовать, они ярко-оранжевые, и аромат необыкновенный! Вечером мужу показала, зацени говорю ))) На следующий день открываю холодильник - нету! И муж такой говорит - ужасные ты мандарины купила, кислятина!
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110
evilbus 5 минут назад
Виноград хочу, Чёрный сапфир.
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73k
Viktor Час назад
Не удивили и не заинтересовали!
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