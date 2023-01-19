Онкологии скоро дадут бой

Метод испытают на пациентах на ранних и поздних стадиях рака, дабы охватить все возможные случаи. В целом лечение направлено как на активные раковые клетки которые уже существуют, так и на предотвращение их появления в будущем.

Уже к сентябрю 2023 года BioNTech планирует испытать новый метод лечения рака на 10 000 пациентов (!).