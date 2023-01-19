Онкологии скоро дадут бой

Правительство Великобритании запартнёрится с немецкой компаний BioNTech для тестирования потенциальных вакцин от рака и других заболеваний. То есть – как от ковида привиться.
Больные раком в Англии смогут пройти испытания уже на ранней их стадии, они в себя включает персонализированную мРНК-терапию и противораковую вакцину, в сумме эти два метода дадут стимул иммунной системе атаковать вредные клетки.
Метод испытают на пациентах на ранних и поздних стадиях рака, дабы охватить все возможные случаи. В целом лечение направлено как на активные раковые клетки которые уже существуют, так и на предотвращение их появления в будущем.
Уже к сентябрю 2023 года BioNTech планирует испытать новый метод лечения рака на 10 000 пациентов (!).
Кстати, BioNTech совместно с американской Pfizer разработала ту самую вакцину от Covid-19, так что с опытом у компании все в порядке.
В конкурентный бой уже вступили американские Moderna и Merck (мой фаворит, я тут работал). Нас ждет фармацевтическая битва за жизни людей, главное — чтобы правительства по миру установили такую цену, чтобы вакцина была доступна для всех.
Источник:
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С теми же результатами
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Кстати, это тот самый глава Pfizer, который больше года, с начала страшной пандемии не хотел вакцинироваться.
2. онкологические заболевания очень индивидуальны, и если делать персонализированную мРНК-терапию то стоимость будет запредельная.
Перевод с немецкого журнала "Bild"
"Патологоанатомы предъявляют доказательства: люди умерли от вакцины Covid. Вице-президент Германии призывает к большему количеству вскрытий, ученые бьют тревогу"
Тем временем, тревога от роста информации об осложнениях после вакцинации от COVID-19 добралась до ранее не позволяющего себе такого немецкого Bild
Остаётся пожелать им удачи,
Только методы и исполнители не внушают доверия...
Пусть и не при нашей жизни, в будущем.
Сегодня бы мне насморок вылечить.