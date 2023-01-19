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Онкологии скоро дадут бой

Онкологии скоро дадут бой

Автор:
19 января 2023 22:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   лекарство   лечение   медицина   онкология   рак   технологии   
1076
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Правительство Великобритании запартнёрится с немецкой компаний BioNTech для тестирования потенциальных вакцин от рака и других заболеваний. То есть – как от ковида привиться.

Больные раком в Англии смогут пройти испытания уже на ранней их стадии, они в себя включает персонализированную мРНК-терапию и противораковую вакцину, в сумме эти два метода дадут стимул иммунной системе атаковать вредные клетки.


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Метод испытают на пациентах на ранних и поздних стадиях рака, дабы охватить все возможные случаи. В целом лечение направлено как на активные раковые клетки которые уже существуют, так и на предотвращение их появления в будущем.

Уже к сентябрю 2023 года BioNTech планирует испытать новый метод лечения рака на 10 000 пациентов (!).

Кстати, BioNTech совместно с американской Pfizer разработала ту самую вакцину от Covid-19, так что с опытом у компании все в порядке.

В конкурентный бой уже вступили американские Moderna и Merck (мой фаворит, я тут работал). Нас ждет фармацевтическая битва за жизни людей, главное — чтобы правительства по миру установили такую цену, чтобы вакцина была доступна для всех.

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Метки: интересно   лекарство   лечение   медицина   онкология   рак   технологии   
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16  комментариев
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
тестирования потенциальных вакцин от рака и других заболеваний. То есть – как от ковида привиться.

С теми же результатами
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817
Олег Квирулянт Минуту назад
слова "вакцина" и "рак" находящиеся рядом - означает, что грубо врут
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28
Shasha Gorin 4 минуты назад
Кстати, BioNTech совместно с американской Pfizer разработала ту самую вакцину от Covid-19, так что с опытом у компании все в порядке.
--------
Кстати, это тот самый глава Pfizer, который больше года, с начала страшной пандемии не хотел вакцинироваться.
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3k
Lurds 7 минут назад
1. "главное чтобы правительства по миру установили такую цену, чтобы вакцина была доступна для всех" ну цену то как бы устанавливает фарм компания...
2. онкологические заболевания очень индивидуальны, и если делать персонализированную мРНК-терапию то стоимость будет запредельная.
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20k
What??? 45 минут назад
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10k
Shtoppi Час назад
Это в который уже раз онкологи будут бой давать? Очевидно что все будет как и в прошлые разы - громко гавкнут на вес мир, а потом тишина гробовая.
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12k
Alex Djeff Час назад
"Кстати, BioNTech совместно с американской Pfizer разработала ту самую вакцину от Covid-19, так что с опытом у компании все в порядке."

Перевод с немецкого журнала "Bild"
"Патологоанатомы предъявляют доказательства: люди умерли от вакцины Covid. Вице-президент Германии призывает к большему количеству вскрытий, ученые бьют тревогу"

Тем временем, тревога от роста информации об осложнениях после вакцинации от COVID-19 добралась до ранее не позволяющего себе такого немецкого Bild
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93k
parallax Час назад
В прошлом году они начали тестировать препарат против аутоиммунных заболеваний. Пока на здоровых добровольцах, в плане возможных осложнений.
Остаётся пожелать им удачи,
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63k
doker 2 часа назад
Цель прекрасна!
Только методы и исполнители не внушают доверия...


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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Онкология - это раздел медицины? Зачем ей давать бой?
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Александр Невский
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