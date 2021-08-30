15 доказательств того, что "личное пространство" для животных - пустой звук

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Объятия и человеческое общение - две вещи, которые больше всего нравятся домашним любимцам. Но некоторые питомцы нарушают границы дозволенного и беспардонно вторгаются в частную жизнь хозяев и других четвероногих существ. Проблема в том, что в целом они выглядят так мило, что их трудно ругать, и мы можем только успеть их сфотографировать. Посмотрите, как забавно получилось!
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