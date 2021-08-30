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15 доказательств того, что "личное пространство" для животных - пустой звук

15 доказательств того, что "личное пространство" для животных - пустой звук (21 фото)

Автор:
30 августа 2021 21:25
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   доказательства   животные   звук   личное   пространство   пустой   фотографии   
974
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Объятия и человеческое общение - две вещи, которые больше всего нравятся домашним любимцам. Но некоторые питомцы нарушают границы дозволенного и беспардонно вторгаются в частную жизнь хозяев и других четвероногих существ. Проблема в том, что в целом они выглядят так мило, что их трудно ругать, и мы можем только успеть их сфотографировать. Посмотрите, как забавно получилось!

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Метки: Забавные   доказательства   животные   звук   личное   пространство   пустой   фотографии   
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sos1960sos 48 минут назад
Встречалось мне и людей немало, для которых срова "личное пространство" - пустой звук...
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