15 доказательств того, что "личное пространство" для животных - пустой звук

Объятия и человеческое общение - две вещи, которые больше всего нравятся домашним любимцам. Но некоторые питомцы нарушают границы дозволенного и беспардонно вторгаются в частную жизнь хозяев и других четвероногих существ. Проблема в том, что в целом они выглядят так мило, что их трудно ругать, и мы можем только успеть их сфотографировать. Посмотрите, как забавно получилось!