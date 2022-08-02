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17 весёлых кадров с животными столетней давности

17 весёлых кадров с животными столетней давности

Автор:
02 августа 2022 22:03
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   весёлые   винтажные   выходки   животные   любимцы   фотографии   
769
18
Братья наши меньшие всегда были важной частью жизни человека. И даже сто лет назад они так же играли с малышами, и поднимали настроение своих хозяев забавными выходками. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Забавные   весёлые   винтажные   выходки   животные   любимцы   фотографии   
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7  комментариев
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68
Barmaleyy 4 часа назад
1936 год и телевизор? Как-то не вяжется
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24k
Slawa49 38 минут назад
смотришь на эти фото и понимаешь что ни одной живой души что на них уже нет в живых, ни людей ни зверей)))
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