17 весёлых кадров с животными столетней давности

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Братья наши меньшие всегда были важной частью жизни человека. И даже сто лет назад они так же играли с малышами, и поднимали настроение своих хозяев забавными выходками. Взгляните!
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Капитан Пфайффер годами посещал Лондонский зоопарк и обучал жирафа брать печенье изо рта, 1933 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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