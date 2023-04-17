Сапонифицированная парочка: история Мыльного человека и Мыльной леди из Филадельфии

Смерть – это неотъемлемая составляющая мироздания. Если по поводу бессмертной души ведутся бесконечные споры, то для физической оболочки исход один – превращение в ничто. Но так бывает не всегда.
Эти странные тела обнаружили в Филадельфии на старинном кладбище в 1875 году при проведении работ по благоустройству: могилы пришлось перенести из-за реализации проекта по строительству вагонного депо.
Пара скончалась предположительно в 1792 году, но в ничто не превратилась. Мужчина и женщина стали «мыльным людьми». А причина – запустившийся процесс сапонификации или омыления.
Собственно, так и делают обычное мыло из животных жиров и растительных масел. Триглицериды – молекулы нейтрального жира в их составе становятся мылом под действием химических реактивов.
В гробы, где находились тела, грунтовые воды принесли щелочную почву. И они не разложились, как обычно происходит с органикой.
Долгое время останки были частью музейных экспозиций. В 90-х мужчину убрали с выставки, чтобы плотно заняться изучением.
В ходе рентгенологических исследований в тканях обнаружились булавки. С их помощью, вероятно, на трупе фиксировался погребальный саван. Находка опровергла дату смерти, поскольку такая форма фурнитуры появилась позднее, только в 1824 году.
Мужчина явно европеец, ушёл из жизни в возрасте 40-50 лет. Кости плотные и здоровые, но имеются изменения позвоночника, что позволяет предположить, что при жизни он занимался физическим трудом.
В теле женщины, которая моложе примерно на 10 лет, тоже обнаружились булавки. На черепе остались белокурые локоны. Скелет тоже крепкий, что свидетельствует о хорошем здоровье. А вот зубы оба потеряли практически полностью.
В настоящее время Мыльный человек выставляется в Смитсоновском национальном музее естественной истории, а его вероятная супруга – в музее Мюттера (Филадельфия).
Сапонификация в случае с телами происходит непроизвольно. То есть жировая ткань при погребении в почве с высоким уровнем определённых ферментов преобразуется в воск. По завершении процесса от тела остаётся скелет, кости которого покрывает «мыло». Обычно белёсое или коричневато-серое.
Воскообразное вещество в народе часто называют трупным воском. А научный термин – адипоцир. Обычно процесс омыления запускается в благоприятных условиях – тёплой и влажной среде, при отсутствии кислорода и наличии определённых микроорганизмом. Вместо обычного разложения и происходит формирование твёрдой воскоподобной субстанции, напоминающей мыло. Важными факторами в случае с Мыльной парой стало действие щелочной почвы и полнота людей, жировая ткань которых и омылилась, обеспечив хорошую сохранность останков.
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