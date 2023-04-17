Сапонифицированная парочка: история Мыльного человека и Мыльной леди из Филадельфии

В гробы, где находились тела, грунтовые воды принесли щелочную почву. И они не разложились, как обычно происходит с органикой.

Долгое время останки были частью музейных экспозиций. В 90-х мужчину убрали с выставки, чтобы плотно заняться изучением.

В ходе рентгенологических исследований в тканях обнаружились булавки. С их помощью, вероятно, на трупе фиксировался погребальный саван. Находка опровергла дату смерти, поскольку такая форма фурнитуры появилась позднее, только в 1824 году.

Мужчина явно европеец, ушёл из жизни в возрасте 40-50 лет. Кости плотные и здоровые, но имеются изменения позвоночника, что позволяет предположить, что при жизни он занимался физическим трудом.

В теле женщины, которая моложе примерно на 10 лет, тоже обнаружились булавки. На черепе остались белокурые локоны. Скелет тоже крепкий, что свидетельствует о хорошем здоровье. А вот зубы оба потеряли практически полностью.

В настоящее время Мыльный человек выставляется в Смитсоновском национальном музее естественной истории, а его вероятная супруга – в музее Мюттера (Филадельфия).