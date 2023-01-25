Малоизвестные факты о важном органе – языке

Использовать язык для питания младенец начинает сразу после рождения. У некоторых малышей он физиологически больше нормы по размеру, но это не мешает новорождённым одновременно глотать молоко и дышать.

Общее количество вкусовых сосочков, расположенных на поверхности языка, влияет на чувство голода. Чем их больше, чем в большем объёме человеку нужна пища.