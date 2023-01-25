Малоизвестные факты о важном органе – языке

Язык нужен не только как орган речи или высовывания его в качестве последнего аргумента в споре.
Он выполняет и другие функции. А также обладает интересными особенностями, о которых не все знают.
Использовать язык для питания младенец начинает сразу после рождения. У некоторых малышей он физиологически больше нормы по размеру, но это не мешает новорождённым одновременно глотать молоко и дышать.
Общее количество вкусовых сосочков, расположенных на поверхности языка, влияет на чувство голода. Чем их больше, чем в большем объёме человеку нужна пища.
Кончик – самая чувствительная часть органа. Он способен уловить даже незначительный объект, ощутить волосок или песчинку. Такая особенность позволяет не только почувствовать и убрать несъедобный объект из полости рта, но и иногда даже избежать травмы, отравления и сохранить жизнь.
У мужчин язык длиннее, чем у женщин. Разница составляет примерно полсантиметра. А обладателем самого длинного органа, зафиксированного Книгой рекордов Гиннесса, является американец Ник Стоберл. Он может похвастаться аж 10,1 см. Среди дам рекордсменкой остаётся Шанель Таппер с показателем 9,6 см. К слову, представительницы прекрасной половины лучше различают вкусы, поскольку у них примерно на 20% больше вкусовых рецепторов. Видимо, отсюда пристрастие к разным десертам.
Отпечаток языка уникален. И исследователи работают над возможностью внедрения биометрической аутентификации личности с его помощью, как с отпечатками пальцев или сетчаткой глаз.
Язык содержит жировую ткань. Поэтому способен толстеть вместе с владельцем. В связи с этим тучные люди нередко страдают так называемым синдромом обструктивного апноэ сна. Грубо говоря, из-за толстенького языка, перекрывающего во сне дыхательные пути, затрудняется и даже останавливается дыхание. При этом, что приятно, язык исцеляется быстрее других органов. Микротравмы, получаемые во время еды или в результате прикусывания, обычное явление. Но они быстро проходят, порой даже незаметно.
Каким бы модным и крутым он ни был, но пирсинг языка вреден. Он мешает тестированию пищи. Украшение, если его не вынимать и не чистить хотя бы дважды в день, покрывается налётом и провоцирует неприятный запах. А ещё металл разрушает зубы, провоцируя сколы эмали и трещины. По статистике, у людей с пирсингом повреждение зубов наблюдается в 40% случаев чаще.
Первую операцию по пересадке языка (у человека была злокачественная опухоль), провели только в нашем веке. 42-летний австриец нормально перенёс 14-часовое вмешательство. Отторжения органа не произошло, заживление завершилось, кровоток восстановился. И пациент зажил полноценной жизнью.
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