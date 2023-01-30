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"Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за получением гражданства

"Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за получением гражданства

Автор:
30 января 2023 12:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   джиган   интересное   патриотизм   переобулся   фото   шоу бизнес   
3087
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Рэпер Джиган во время мобилизации изо всех своих сил поливал грязью тех, кто попытался скрыться из страны. В январе исполнителя заметили в Израиле, в МВД города Хайфы. Подписчики тут же решили, что Джиган решил получить гражданство Израиля.

StarHit уточняет, что Джиган действительно был в Министерстве алии и интеграции, отвечающем за реализацию госполитики Израиля в области иммиграции города Хайфа, во время ожидания консульской проверки на предмет получения гражданства Израиля. Об этом же сообщает и Mash.

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В Израиле действует программа ускоренного получения гражданства для тех людей, у кого в родовом древе есть еврейские корни. Настоящее имя и фамилия Джигана — Денис Устименко-Вейнштеин.

Предположительно, его вызывали в консульский отдел, потому что он не смог сразу доказать, что имеет еврейское происхождение.

В сентябре Джиган на своей странице высмеивал россиян, которые бежали от мобилизации. Но это, наверное, другое!

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Метки: Израиль   джиган   интересное   патриотизм   переобулся   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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11k
Rus77 2 часа назад
Хватит пиарить всякое говно!!!
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32k
Fat Lynx 7 минут назад
Вот сука! Одно слово - "певец рОтом"!
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−8
yman1 Полчаса назад
да как он посмел! а кто же будет наступать на хвост нацистской гидре? не путин же!
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4k
Frank Borman 48 минут назад
Когда жареный петух клюнет еврея/еврейку в жопу, то он/она вспоминимает про алию и бежит в Израиль. Это уже закон природы, многократно подтвержденный экспериментальным путем.
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1k
Aleks 55 минут назад
Что удивительного? Еврей пропагандировал идти на СВО, вперед, ура, кто не идет тот трус. Ему что, он сразу знает что не пойдет. А чем больше гоев погибнет тем лучше. Таких пропагандистов сразу нужно брать и пусть доказывает делом, на передовой.
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91k
sapér Vodička 57 минут назад
НУ вот,ПОКЕМОНИХА,к вашему полку прибыло!
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23k
Добрый Алабай 59 минут назад
Всё больше и больше причин нанести удар по жидостану. Сразу масса проблем будет решена. И говно, свалившее из России, будет утилизировано, и войны в регионе прекратятся.
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4k
Нескучный сад Час назад
Еврей хочет получить еврейское гражданство. Эка невидаль...
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568
Const67 Час назад
официально государство у нас капиталистическое и личный успешный успех никто не отменял, как то так...
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−2
frigonorte Час назад
поддерживающих много, а самим поучаствовать - очко из мяса...
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20k
Will2006 Час назад
И что? Кто-то сомневался, что большинство из тех, кто топит за СВО, сразу обосрутся при получении повестки на мобилизацию?
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10k
Shtoppi Час назад
<<"Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за получением гражданства>>
--------
В последнее время очень много таких мастеров переобувания и смены ориентации (не только сексуальной) выявляться стало. На мой взгляд, все что сейчас в стране происходит - это только к лучшему? Потому что когда вся эта гнилая шушера уберется вон из России в "земли обетованные" и "цветущие сады" в поисках лучшей для себя жизни, то нам, наконец-то, можно будет вздохнуть свободно не опасаясь надышаться источаемым ими зловонием разлагающегося трупа.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Ой вей! Таки сразу и какие то вопросы.
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193
ruslan d 2 часа назад
Ну и что такого ? Получить гражданство это еще ничего не значит. Да к тому же он музыкант , а с Израильским паспортом проще ездить по миру , без виз .
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193
ruslan d Мариус 47 минут назад
Это может быть какое угодно ... Но само наличие гражданства другой страны еще ни о чем не говорит ...
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193
ruslan d Flint 46 минут назад
ну это тоже часть музыкальной культуры ...
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ruslan d Zhora Полчаса назад
ну это уже другой вопрос, думаю эмиграция с удовольствием ходит ...
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Вовремя,сейчас его как раз в армию и заберут,даже башку брить не надо!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Григорий 2 часа назад
как там в фильме Брат: Да /7идоры они все! (реперы и прочие артисты ртом)
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PokemonKa
Pika-Pika?
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