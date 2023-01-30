<<"Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за получением гражданства>>

Рэпер Джиган во время мобилизации изо всех своих сил поливал грязью тех, кто попытался скрыться из страны. В январе исполнителя заметили в Израиле, в МВД города Хайфы. Подписчики тут же решили, что Джиган решил получить гражданство Израиля.
StarHit уточняет, что Джиган действительно был в Министерстве алии и интеграции, отвечающем за реализацию госполитики Израиля в области иммиграции города Хайфа, во время ожидания консульской проверки на предмет получения гражданства Израиля. Об этом же сообщает и Mash.
В Израиле действует программа ускоренного получения гражданства для тех людей, у кого в родовом древе есть еврейские корни. Настоящее имя и фамилия Джигана — Денис Устименко-Вейнштеин.
Предположительно, его вызывали в консульский отдел, потому что он не смог сразу доказать, что имеет еврейское происхождение.
В сентябре Джиган на своей странице высмеивал россиян, которые бежали от мобилизации. Но это, наверное, другое!
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В последнее время очень много таких мастеров переобувания и смены ориентации (не только сексуальной) выявляться стало. На мой взгляд, все что сейчас в стране происходит - это только к лучшему? Потому что когда вся эта гнилая шушера уберется вон из России в "земли обетованные" и "цветущие сады" в поисках лучшей для себя жизни, то нам, наконец-то, можно будет вздохнуть свободно не опасаясь надышаться источаемым ими зловонием разлагающегося трупа.