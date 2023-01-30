<<"Переобулся в полёте!": рэпера Джигана заметили в Израиле за получением гражданства>>

В Израиле действует программа ускоренного получения гражданства для тех людей, у кого в родовом древе есть еврейские корни. Настоящее имя и фамилия Джигана — Денис Устименко-Вейнштеин.

Предположительно, его вызывали в консульский отдел, потому что он не смог сразу доказать, что имеет еврейское происхождение.