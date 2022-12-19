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В Рязанской области рабочие укладывали асфальт прямо в снег, а когда активистка стала снимать их на видео - обматерили и напали на неё

В Рязанской области рабочие укладывали асфальт прямо в снег, а когда активистка стала снимать их на видео - обматерили и напали на неё

Автор:
19 декабря 2022 14:37
Сообщество : Жить в России
Метки: активистка   асфальт   дорожные работы   каток   мэрия   полиция   рязанская область   скопино   
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Но лучше всего это прокомментировала местная администрация.

Скопино, Рязанская область. Там шли такие вот дорожные работы:

По словам женщины, рабочие стали «кидаться, драться и вырывать телефоны из рук». И она обратилась в полицию.

Ну а в мэрии Скопина заявили, что «женщина вела себя неадекватно»:

«Развели у нас в стране с блогерами, извините за выражение, бл****о. Нет бы им поехать в Донбасс или Белгород помогать раненым, применить свою силу-матушку. Они у нас, когда делать особо нечего, начинают вот так вот себя вести, не совсем как бы адекватно».

Но дорожные работы перенесли на следующий год.

«Работы, естественно, мы приостановили. В любом случае, на следующий год мы все дороги всегда обследуем, которые идут на гарантийном обслуживании, и если бы дефекты выявились (у нас 5 лет на гарантии), то, естественно, подрядчик бы всё переделал, это однозначно, другого выхода нет. Но если уж такой вот сыр-бор пошёл, то принято решение, чтобы эти примыкания и съезды не делать. Подрядчик обещал нам на следующий год за свой счёт бесплатно эту работу доделать».

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Метки: активистка   асфальт   дорожные работы   каток   мэрия   полиция   рязанская область   скопино   
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23  комментария
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Асфальтобетонные смеси бывают горячими, теплыми и холодными, в них добавляются различные полимерные материалы, температуропонижающие добавки при работе в холода такие смеси прекрасно выдерживают -5 и -10 градусов.
На вид все эти смеси не отличаются, так что, если вы увидели ремонт дороги в холодную погоду, то не спешите жаловаться вы не знаете, какая там смесь. Если вам действительно интересно узнайте, кто подрядчик и напишите официальные запросы ему и во властные структуры.

ГОСТ Р 58831–2020. ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях. Дата введения 2020–05–01. Пункт 8.1.1. Допустимые погодные условия для устройства слоев покрытия из асфальтобетона: работы по устройству асфальтобетонных покрытий следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 С.
ГОСТ Р 58831–2020. Пункт 8.1.2. Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. На предварительно подгрунтованной поверхности нижележащего слоя не допускается наличие луж и застоя воды. Толщина пленки свободной воды не должна превышать одного миллиметра.
И дороги сейчас действительно на пятилетней гарантии, если развалится, подрядчик ремонтирует за свой счет.
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5k
Denis Cudreacov 49 секунд назад
а я согласен с мэрией "развелось".
снимать, снимай, огласке предавай, в суд подавай.
а к рабочим лезть, умничать и качать права... да кто ты такая, говно?!!
рабочим утром позвонили, сказали "делайте, вечером деньгу получите, не сделаете, не получите"
их привезли, выгрузили, они делают. возможно сами понимают, что ху..ю
НО! не сделают не заплатят! другой объект искать на сегодня уже поздно.
+ не знаю насколько это правда, я не спец. но уже несколько постов было, про то что современный асфальт, там новые технологии и его можно и в лужу и в снег ложить. но тут хз... сомневаюсь, что норм получится)
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1k
Алексей 4 минуты назад
Это не блогеров развелось, а ответственных граждан. Совсем совесть потеряли. Без подготовки поверхности дороги на снег собрались укладывать асфальт. Вот всех этих подрядчиков и неглядяактоподписчиков с их прытью даже на Донбасе не ждут.
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6k
Психологическая поддержка 5 минут назад
Тупая дебилка перегородила дорогу
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2k
AVATAR 10 минут назад
Так это везде так делают. Почему зимой кладут на снег? Чтобы весной асфальт растаял вместе со снегом. В администрации скажут это норма, такая технология, все дела. Ну не выгодно у нас в стране качественно дороги делать, на года. Это же доходный бизнес.
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608
Kra 12 минут назад
Сделали, потом еще раз сделали, потом еще раз переделали...
Можно и зимнюю дорогу сделать, конечно, если по "нормам", главное правильно "вешать в граммах".
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17k
Роберт Шекли 22 минуты назад
А потом окажется, что это были работы по укладке временного асфальта, чтобы люди в зимний период могли ездить не по ямам и что основные работы будут теплый период
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
А по мне это полный трэш - прикрывать свою халатность военными действиями. Уроды.
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1k
GoInDown 36 минут назад
Конец года, остались неосвоенные средства, не освоить до конца года = не получить премии и шанс наткнутся на уменьшение финансирования в следующем году. Так по всей России. У нас в Волгограде на центральной Аллее под новый год вздумали срочно брусчатку поменять... зачем? да все затем же... Твари, лучше бы семьям мобилизованных или погибших в СВО отдали, чем в дерьмо закапыавать.
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4k
Babangdida Час назад
Ну, раз перенесли на следущий год, то чиновникам до тех пор можно/нужно отправится в Белгород или Донецк, чтобы помогать раненным, а не сидеть всю зиму без дела.
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51k
dima423 Час назад
Активистке респект и уважуха, чиновников на кол а потом в тюрьму, работягам по 50 плетей, чтоб херней не занимались и заведомо тупые распоряжения не исполняли...
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17k
Александр Час назад
Кто их туда послал, с него высчитать стоимость работ и материалов, а потом выгнать нафиг с работы
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1k
Виктор Глущенко Час назад
А почему по всей России дороги армяне делают . Они что - спецы невъипенные ?
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29k
Андрей Иванов Час назад
Сидит рыбак на берегу реки, рыбу ловит.
Слышит так вдалеке:"Пошел нах.й!". Ну дальше сидит ловит рыбу.
Слышит(уже ближе):"Пошел нах.й!". Удивился и дальше сидит ловит рыбу.
Слышит(уже совсем близко):"Пошел нах.й!". Посмотрел по сторонам и дальше
сидит ловит рыбу.
Смотрит из-за угла мужик выплывает на лодке, а вместо весел у него
ложки.
Рыбак ему:
- Слышь мужик, ты бы еще вилки вместо ложек взял
- Пошел на х.й!!!
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1k
Alex Час назад
Очередной пример того, какие у нас дебилы у власти.
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August

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