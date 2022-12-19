В Рязанской области рабочие укладывали асфальт прямо в снег, а когда активистка стала снимать их на видео - обматерили и напали на неё

Но лучше всего это прокомментировала местная администрация.
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По словам женщины, рабочие стали «кидаться, драться и вырывать телефоны из рук». И она обратилась в полицию.
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Ну а в мэрии Скопина заявили, что «женщина вела себя неадекватно»:
«Развели у нас в стране с блогерами, извините за выражение, бл****о. Нет бы им поехать в Донбасс или Белгород помогать раненым, применить свою силу-матушку. Они у нас, когда делать особо нечего, начинают вот так вот себя вести, не совсем как бы адекватно».
Но дорожные работы перенесли на следующий год.
«Работы, естественно, мы приостановили. В любом случае, на следующий год мы все дороги всегда обследуем, которые идут на гарантийном обслуживании, и если бы дефекты выявились (у нас 5 лет на гарантии), то, естественно, подрядчик бы всё переделал, это однозначно, другого выхода нет. Но если уж такой вот сыр-бор пошёл, то принято решение, чтобы эти примыкания и съезды не делать. Подрядчик обещал нам на следующий год за свой счёт бесплатно эту работу доделать».
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На вид все эти смеси не отличаются, так что, если вы увидели ремонт дороги в холодную погоду, то не спешите жаловаться вы не знаете, какая там смесь. Если вам действительно интересно узнайте, кто подрядчик и напишите официальные запросы ему и во властные структуры.
ГОСТ Р 58831–2020. ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях. Дата введения 2020–05–01. Пункт 8.1.1. Допустимые погодные условия для устройства слоев покрытия из асфальтобетона: работы по устройству асфальтобетонных покрытий следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 С.
ГОСТ Р 58831–2020. Пункт 8.1.2. Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. На предварительно подгрунтованной поверхности нижележащего слоя не допускается наличие луж и застоя воды. Толщина пленки свободной воды не должна превышать одного миллиметра.
И дороги сейчас действительно на пятилетней гарантии, если развалится, подрядчик ремонтирует за свой счет.
снимать, снимай, огласке предавай, в суд подавай.
а к рабочим лезть, умничать и качать права... да кто ты такая, говно?!!
рабочим утром позвонили, сказали "делайте, вечером деньгу получите, не сделаете, не получите"
их привезли, выгрузили, они делают. возможно сами понимают, что ху..ю
НО! не сделают не заплатят! другой объект искать на сегодня уже поздно.
+ не знаю насколько это правда, я не спец. но уже несколько постов было, про то что современный асфальт, там новые технологии и его можно и в лужу и в снег ложить. но тут хз... сомневаюсь, что норм получится)
Можно и зимнюю дорогу сделать, конечно, если по "нормам", главное правильно "вешать в граммах".
Слышит так вдалеке:"Пошел нах.й!". Ну дальше сидит ловит рыбу.
Слышит(уже ближе):"Пошел нах.й!". Удивился и дальше сидит ловит рыбу.
Слышит(уже совсем близко):"Пошел нах.й!". Посмотрел по сторонам и дальше
сидит ловит рыбу.
Смотрит из-за угла мужик выплывает на лодке, а вместо весел у него
ложки.
Рыбак ему:
- Слышь мужик, ты бы еще вилки вместо ложек взял
- Пошел на х.й!!!