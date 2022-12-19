В Рязанской области рабочие укладывали асфальт прямо в снег, а когда активистка стала снимать их на видео - обматерили и напали на неё

Ну а в мэрии Скопина заявили, что «женщина вела себя неадекватно»:

«Развели у нас в стране с блогерами, извините за выражение, бл****о. Нет бы им поехать в Донбасс или Белгород помогать раненым, применить свою силу-матушку. Они у нас, когда делать особо нечего, начинают вот так вот себя вести, не совсем как бы адекватно».

Но дорожные работы перенесли на следующий год.

«Работы, естественно, мы приостановили. В любом случае, на следующий год мы все дороги всегда обследуем, которые идут на гарантийном обслуживании, и если бы дефекты выявились (у нас 5 лет на гарантии), то, естественно, подрядчик бы всё переделал, это однозначно, другого выхода нет. Но если уж такой вот сыр-бор пошёл, то принято решение, чтобы эти примыкания и съезды не делать. Подрядчик обещал нам на следующий год за свой счёт бесплатно эту работу доделать».