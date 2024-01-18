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Саруман собирает войска

Саруман собирает войска

Автор:
18 января 2024 07:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Урук-хай   Юмор   властелин колец   дети   кино   собаки   
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Когда-то они было нормальными собаками, но злая воля исказила их облик. Встречайте, урук-пти-брабансоны (и не только).

Мука Сарумана

Никто не смеет противиться белой длани Изенгарда

Бонус: Один из командиров. Потом пришла мама и настучала по Изенгарду.

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Метки: Видео   Урук-хай   Юмор   властелин колец   дети   кино   собаки   
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александр ломовицкий 13 минут назад
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