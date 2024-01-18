Саруман собирает войска

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Когда-то они было нормальными собаками, но злая воля исказила их облик. Встречайте, урук-пти-брабансоны (и не только).
Мука Сарумана
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Никто не смеет противиться белой длани Изенгарда
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Бонус: Один из командиров. Потом пришла мама и настучала по Изенгарду.
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