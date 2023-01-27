Памела Андерсон рассказала, как застала Джека Николсона за тройничком в особняке Playboy

Одна из главных блондинок Голливуда Памела Андерсон рассказала в своих мемуарах о случае, когда она случайно застала легендарного актера Джека Николсона за сексом втроем в туалете во время дикой вечеринки в особняке Playboy.
55-летняя актриса и модель подробно описала этот инцидент на страницах автобиографии и даже утверждает, что именно ее взгляд «привел [Николсона] к финишу».
«С мистером Николсоном были две красивые женщины, все трое хихикали и целовались, прижимаясь к стене, скользя друг по другу, — пишет Андерсон. — Я прошла мимо, чтобы воспользоваться зеркалом, наклонилась над раковиной, чтобы поправить блеск для губ. Я старалась не смотреть, но не смогла удержаться и поймала его взгляд в отражении. Думаю, именно это привело его к финишу, потому что он издал забавный звук, улыбнулся и сказал: «Спасибо, дорогая».
Оглядываясь на те времена, Памела сказала в беседе с Variety: «Это была просто полная свобода. Полно художников, филантропов, интеллектуалов, рыцарства, красивых женщин. Это действительно было время, полное впечатлений».
Ее мемуары «С любовью, Памела» выйдут в конце января, и выдержки из них подтвердили, что книга действительно будет личным и откровенным взглядом на ее жизнь.
В книге Памела подробно описывает три случая сексуального насилия, через которые она прошла, а также случай, когда ее первый бойфренд в школе вышвырнул ее из движущейся машины.
«Он так сильно толкнул меня ногой, что у меня не было другого выбора, кроме как открыть дверь, пока машина двигалась, и скатиться прямо в кювет, — пишет она в мемуарах, согласно Variety. — Между прочим, я выполнила идеальный гимнастический соскок — на высокой скорости».
Во время беседы с Variety она также поделилась своими чувствами по поводу сериала Disney+ «Пэм и Томми», который, по ее словам, был «шокирующим», и вспомнила, как ей пришла записка от Томми Ли.
«Томми, наверное, это показалось забавным. Я помню, что Томми написал мне записку, в которой говорилось: «Не позволяй этому причинить тебе такую же боль, как в первый раз», потому что он слышал от детей, что мне тяжело переживать все это заново», — говорит Памела.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да,Памела?
Мы-то знаем.
Видимо бабушке Пэм и вспомнить кроме тройничков, поё_бищь и как кто-то пришел к финишу с ее помощью больше и нечего. А..., ну и "Спасатели Малибу" конечно же, где очевидно без всего вышеперечисленного тоже не обошлось ))))))))))))))