FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7175 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Памела Андерсон рассказала, как застала Джека Николсона за тройничком в особняке Playboy

Памела Андерсон рассказала, как застала Джека Николсона за тройничком в особняке Playboy

Автор:
27 января 2023 20:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pamela anderson   джек Николсон   звезды   знаменитости   мемуары   шоу бизнес   
2498
4

Одна из главных блондинок Голливуда Памела Андерсон рассказала в своих мемуарах о случае, когда она случайно застала легендарного актера Джека Николсона за сексом втроем в туалете во время дикой вечеринки в особняке Playboy.

55-летняя актриса и модель подробно описала этот инцидент на страницах автобиографии и даже утверждает, что именно ее взгляд «привел [Николсона] к финишу».

«С мистером Николсоном были две красивые женщины, все трое хихикали и целовались, прижимаясь к стене, скользя друг по другу, — пишет Андерсон. — Я прошла мимо, чтобы воспользоваться зеркалом, наклонилась над раковиной, чтобы поправить блеск для губ. Я старалась не смотреть, но не смогла удержаться и поймала его взгляд в отражении. Думаю, именно это привело его к финишу, потому что он издал забавный звук, улыбнулся и сказал: «Спасибо, дорогая».

×

Оглядываясь на те времена, Памела сказала в беседе с Variety: «Это была просто полная свобода. Полно художников, филантропов, интеллектуалов, рыцарства, красивых женщин. Это действительно было время, полное впечатлений».

Ее мемуары «С любовью, Памела» выйдут в конце января, и выдержки из них подтвердили, что книга действительно будет личным и откровенным взглядом на ее жизнь.

В книге Памела подробно описывает три случая сексуального насилия, через которые она прошла, а также случай, когда ее первый бойфренд в школе вышвырнул ее из движущейся машины.

«Он так сильно толкнул меня ногой, что у меня не было другого выбора, кроме как открыть дверь, пока машина двигалась, и скатиться прямо в кювет, — пишет она в мемуарах, согласно Variety. — Между прочим, я выполнила идеальный гимнастический соскок — на высокой скорости».


Во время беседы с Variety она также поделилась своими чувствами по поводу сериала Disney+ «Пэм и Томми», который, по ее словам, был «шокирующим», и вспомнила, как ей пришла записка от Томми Ли.

«Томми, наверное, это показалось забавным. Я помню, что Томми написал мне записку, в которой говорилось: «Не позволяй этому причинить тебе такую же боль, как в первый раз», потому что он слышал от детей, что мне тяжело переживать все это заново», — говорит Памела.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: pamela anderson   джек Николсон   звезды   знаменитости   мемуары   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Leonid Час назад
В одном интервью она рассказала, что однажды, сделав макияж, она вышла к детям, собираясь отвезти их в школу, младший раньше не видел такого грима, долго и внимательно разглядывал её, а потом удивленно воскликнул: - Так, ты Памела Андерсон?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
5010_BIRD 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dmitry 4 минуты назад
А что она там искала?)))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
banzai7 16 минут назад
"Спасибо, дорогая". Так и вижу, как Николсон это говорит со своей фирменной улыбкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Евгений 37 минут назад
Расстраивается что её четвёртой не взяли?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 39 минут назад
Наклонившись над раковиной почувствовала как он входит?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 40 минут назад
А про СВОИ "тройнички" она там написАла ? Или в книжке просто места не хватит ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
roman-delisov 47 минут назад
Теперь @ляди пишут мемуары? Куда катится мир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Елена Головач 47 минут назад
"наклонилась над раковиной, чтобы поправить блеск для губ."Скорее чтобы нюхнуть кокса.
Да,Памела?
Мы-то знаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сергей Алексеевич 50 минут назад
То есть фильмы для взрослых с участием Памелы Андерсон никто не видел, да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124k
DeOrio 52 минуты назад
Зависть не самое лучшее в мире чувство Пама.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Saiman Час назад
И что? Николсон хоть и буржуйский актер, но все же мужик. Да, он добился успеха. Заработал денег. А почему бы и нет?! Кто бы из нас такого не сотворил?)))) P.S. Лично мне, актер очень нравиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 2 часа назад
«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.»
Видимо бабушке Пэм и вспомнить кроме тройничков, поё_бищь и как кто-то пришел к финишу с ее помощью больше и нечего. А..., ну и "Спасатели Малибу" конечно же, где очевидно без всего вышеперечисленного тоже не обошлось ))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
30 потрясающих снимков, сделанных на улице или в общественных местах
Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент
Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент
Набирающие популярность в сообществах
Промышленные станки с ЧПУ в нейросети⁠⁠
Промышленные станки с ЧПУ в нейросети⁠⁠
Сегодня 160 лет с начала польского восстания 1863-1864 годов
Сегодня 160 лет с начала польского восстания 1863-1864 годов
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Менеджер продуктов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#факты#позитив#авто аварии#Приколы#Украина#люди#познавательно
#Юмор#животные#интересное#автомобили#автомир#в мире#Фотографии#картинки#новости#Россия
#интересно#подборка#забавно#дтп#аварии#знаменитости#улыбнуло#кино#Ynews#Еда
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» 17 раз, когда известные бренды разрывали отношения со знаменитостями 17 раз, когда известные бренды разрывали отношения со знаменитостями Как Джека Николсона превращали в Джокера Как Джека Николсона превращали в Джокера 13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости 13 знаменитостей, которые изменились до неузнаваемости со времен своей молодости 35 знаменитостей, которые не стесняются седины 35 знаменитостей, которые не стесняются седины Вся жизнь дочери Элвиса Пресли в фотографиях Вся жизнь дочери Элвиса Пресли в фотографиях

На что жалуетесь?

Вернуться