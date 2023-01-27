Памела Андерсон рассказала, как застала Джека Николсона за тройничком в особняке Playboy

Оглядываясь на те времена, Памела сказала в беседе с Variety: «Это была просто полная свобода. Полно художников, филантропов, интеллектуалов, рыцарства, красивых женщин. Это действительно было время, полное впечатлений».

Ее мемуары «С любовью, Памела» выйдут в конце января, и выдержки из них подтвердили, что книга действительно будет личным и откровенным взглядом на ее жизнь.

В книге Памела подробно описывает три случая сексуального насилия, через которые она прошла, а также случай, когда ее первый бойфренд в школе вышвырнул ее из движущейся машины.

«Он так сильно толкнул меня ногой, что у меня не было другого выбора, кроме как открыть дверь, пока машина двигалась, и скатиться прямо в кювет, — пишет она в мемуарах, согласно Variety. — Между прочим, я выполнила идеальный гимнастический соскок — на высокой скорости».