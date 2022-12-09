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«Этим гражданам надо отправиться к психиатру»: в Госдуме раскритиковали тех, кто везде и всюду видит украинскую пропаганду

«Этим гражданам надо отправиться к психиатру»: в Госдуме раскритиковали тех, кто везде и всюду видит украинскую пропаганду

Автор:
09 декабря 2022 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Елена Драпеко   Культура   Украина   пропаганда   психиатр   символика   
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И заявили, что не собираются отказываться от украинской культуры и возьмут от неё самое лучшее.

Всё чаще стали появляться сообщения о том, как бдительные граждане реагируют на новогодние украшения, цвет салфеток в общепите и окраску заборов. Некоторые видят там украинскую «жовто-блакитную» символику.

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На это уже стали реагировать и власти. Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила:

«Я думаю, что вот этим гражданам надо отправиться к психиатру, потому что это явная паранойя. Российская Федерация не отказывается ни от чего украинского. Украинский флаг нам не нужен, но мы оставляем украинский язык, украинские песни, украинские костюмы. Мы оставляем себе всё лучшее, что было в Украине, украинских героев. Не тех, кого они сегодня прославляют, а настоящих, таких как Ковпак, Богдан Хмельницкий. Это не только их, но и наши герои».

Что касается украинских песен, то Елена Драпеко считает, что и в них ничего страшного нет. Естественно, если они не считаются неофициальным гимном ВСУ, вроде «Червона калина», не прославляют Бандеру и всё в этом духе.

«Если артисты и песни не прославляют Бандеру, фашизм и не унижают достоинство россиян, я считаю, что песни украинские должны с нами остаться. Я сама знаю и пою песни на украинском языке, но в основном народные».

По всей видимости, «отменять» и «запрещать» Украину и её культуру никто не собирается.


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Метки: Госдума   Елена Драпеко   Культура   Украина   пропаганда   психиатр   символика   
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6  комментариев
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2k
Артур Будкин 43 минуты назад
не надо ничего менять, дебилы нашли себе занятие- пусть развлекаются
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40k
Сергей 2 минуты назад
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6k
klop 20 минут назад
Вполне разумный ответ Елены Драпеко.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
после того..как эти выродки об флаг ДНР в Конгрессе СШП ноги вытирали...тоже от этих расцветок блевать тянет.
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−7
egraal 40 минут назад
ну правильно - мы же не с украинскими людьми воюем, а с укронацистами.... но получается что их там почти вся страна
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6k
Дмитрий 42 минуты назад
Абсолютно согласен!!!! Маразм крепчает иногда. Прям примеров овер до ...я уже!
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