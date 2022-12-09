«Этим гражданам надо отправиться к психиатру»: в Госдуме раскритиковали тех, кто везде и всюду видит украинскую пропаганду

И заявили, что не собираются отказываться от украинской культуры и возьмут от неё самое лучшее.
Всё чаще стали появляться сообщения о том, как бдительные граждане реагируют на новогодние украшения, цвет салфеток в общепите и окраску заборов. Некоторые видят там украинскую «жовто-блакитную» символику.
«Я думаю, что вот этим гражданам надо отправиться к психиатру, потому что это явная паранойя. Российская Федерация не отказывается ни от чего украинского. Украинский флаг нам не нужен, но мы оставляем украинский язык, украинские песни, украинские костюмы. Мы оставляем себе всё лучшее, что было в Украине, украинских героев. Не тех, кого они сегодня прославляют, а настоящих, таких как Ковпак, Богдан Хмельницкий. Это не только их, но и наши герои».
Что касается украинских песен, то Елена Драпеко считает, что и в них ничего страшного нет. Естественно, если они не считаются неофициальным гимном ВСУ, вроде «Червона калина», не прославляют Бандеру и всё в этом духе.
«Если артисты и песни не прославляют Бандеру, фашизм и не унижают достоинство россиян, я считаю, что песни украинские должны с нами остаться. Я сама знаю и пою песни на украинском языке, но в основном народные».
По всей видимости, «отменять» и «запрещать» Украину и её культуру никто не собирается.
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