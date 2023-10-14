Мередитский камень с человеческим лицом и его загадка

Это позволило предположить, что вещь изготовлена представителями какого-то племени коренных американцев. Но что собой представляет Мередитский камень – предмет культа, оружие, инструмент или часть какой-то более сложной конструкции?

Исследователи установили примерный возраст артефакта (ок. 1800-х гг.) и выдвинули версию, что он имеет отношение к кельтской культуре.