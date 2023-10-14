Мередитский камень с человеческим лицом и его загадка

Этот странный артефакт был обнаружен в 1872 году. Но за прошедшее время точного ответа на вопрос – что же он собой представляет, так и не нашлось.
Предприниматель из Мередита (штат Нью-Гэмпшир) Сенека А. Лэдд нанял бригаду, чтобы огородить территорию. Во время работы мужчины наткнулись на странный предмет, который выглядел чужеродным в густой красной глине. И очень красивым.
Предмет яйцевидной формы из тёмного кварцита размерами примерно 6 на 10 сантиметров оказался тщательно отшлифован. Одну сторону яйца украшает изображение человеческого лица – безэмоционального и одновременно выразительного благодаря специфической резьбе. На другие нанесены вполне узнаваемые символы – вигвам, стрелы, колосья.
Это позволило предположить, что вещь изготовлена представителями какого-то племени коренных американцев. Но что собой представляет Мередитский камень – предмет культа, оружие, инструмент или часть какой-то более сложной конструкции?
Исследователи установили примерный возраст артефакта (ок. 1800-х гг.) и выдвинули версию, что он имеет отношение к кельтской культуре.
Предположение было выдвинуто в 1931 году. В соответствии с ним, речь идёт о так называемом громовом камне. Который, как считалось, падает с неба и имеет божественную природу.
Несколько столетий назад крестьяне довольно часто находили на полях и огородах нечто подобное – обработанные камни, которые считались предупреждением от небожителей, знаком стихии.
Семья Лэдда передала находку в местный музей. Где каждый желающий может заглянуть в глаза… яйцу. Очень необычному. И попытаться понять его истинную природу. Но пока оно безмолвствует. А других версий, объясняющих предназначение этой вещи, нет, как и аналогичных находок.
Как считаете, что это может быть за артефакт?
Источник:
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Все может быть-от оружия до затычки для жопы.
Кто их древних и их культуру сейчас знает