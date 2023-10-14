FISHKINET
Сообщество Тайны и загадки 437 постов • 258 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Мередитский камень с человеческим лицом и его загадка

Мередитский камень с человеческим лицом и его загадка

Автор:
14 октября 2023 19:25
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Мередитский камень   Назначение   артефакт   версия   лицо   находка   резьба   символ   яйцо   
1517
6

Этот странный артефакт был обнаружен в 1872 году. Но за прошедшее время точного ответа на вопрос – что же он собой представляет, так и не нашлось.

Предприниматель из Мередита (штат Нью-Гэмпшир) Сенека А. Лэдд нанял бригаду, чтобы огородить территорию. Во время работы мужчины наткнулись на странный предмет, который выглядел чужеродным в густой красной глине. И очень красивым.

×
×

Предмет яйцевидной формы из тёмного кварцита размерами примерно 6 на 10 сантиметров оказался тщательно отшлифован. Одну сторону яйца украшает изображение человеческого лица – безэмоционального и одновременно выразительного благодаря специфической резьбе. На другие нанесены вполне узнаваемые символы – вигвам, стрелы, колосья.

Это позволило предположить, что вещь изготовлена представителями какого-то племени коренных американцев. Но что собой представляет  Мередитский камень – предмет культа, оружие, инструмент или часть какой-то более сложной конструкции?

Исследователи установили примерный возраст артефакта (ок. 1800-х гг.) и выдвинули версию, что он имеет отношение к кельтской культуре.

Предположение было выдвинуто в 1931 году. В соответствии с ним, речь идёт о так называемом громовом камне. Который, как считалось, падает с неба и имеет божественную природу.

Несколько столетий назад крестьяне довольно часто находили на полях и огородах нечто подобное – обработанные камни, которые считались предупреждением от небожителей, знаком стихии.

Семья Лэдда передала находку в местный музей. Где каждый желающий может заглянуть в глаза… яйцу. Очень необычному. И попытаться понять его истинную природу. Но пока оно безмолвствует. А других версий, объясняющих предназначение этой вещи, нет, как и аналогичных находок.

Как считаете, что это может быть за артефакт?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Загадка   Мередитский камень   Назначение   артефакт   версия   лицо   находка   резьба   символ   яйцо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Sasa Час назад
Киндерсюрприз по индейски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
turyst 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 6 минут назад
Ну тут хрен угадаешь.
Все может быть-от оружия до затычки для жопы.
Кто их древних и их культуру сейчас знает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 39 минут назад
Фаберже. Начало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой 46 минут назад
Мы выезжаем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48817



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса
Бухгалтерия — пятый всадник апокалипсиса
Набирающие популярность в сообществах
Противоречия в тактической медицине
Противоречия в тактической медицине
Художник Александр Прокопенко
Художник Александр Прокопенко
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#Москва#ДТП#интересное#новости#Автовсячина#познавательно#закон
#в мире#машина#автомир#забавно#Прикол#конфликт#США#собака#подборка#Пёс
#животные#автомобили#Юмор#факты#Жизнь#аварии#авто аварии#позитив#полиция#Бразилия
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми Кара-Оба: самый таинственный курган Боспорского царства Кара-Оба: самый таинственный курган Боспорского царства Загадка блуждающих могил Загадка блуждающих могил В Якутии нашли мумию загадочного существа В Якутии нашли мумию загадочного существа

На что жалуетесь?

Вернуться