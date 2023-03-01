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Монтажная пена — чудо-подорожник, позволяющий устранить любые поломки

Монтажная пена — чудо-подорожник, позволяющий устранить любые поломки

Автор:
01 марта 2023 09:09
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   забавно   креатив   монтажная пена   починил   ремонт   фото   
731
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Предлагюм вам взглянуть на фото их замечательных работ, выполнение которых не обошлось без применения универсального герметика.

О ремонтно-магических способностях скотча и изоленты слышали многие. А вот про суперполезность монтажной пены как-то разговора не было. А зря! Пенополиуретановый герметик — штука, способная решить буквально все проблемы. Конечно, если она попадает в нужные руки. Обычный человек в жизни не догадается, что её можно применить, например, для ремонта машины или придомового крыльца. А вот горе-работники с этими и другими поставленными задачами справятся с лёгкостью!


Отец решил привезти маринованные грибы. Чтобы не разбить банки, он залил их монтажной пеной

×
×

Чтобы разлепить банки ушло больше часа. Оказывается пена — крепкая вещь. 


Феноменальное устранение утечки с помощью монтажной пены


Починил и дизайн разнообразил


Ничего вы не понимаете! Это такая шумоизоляция!


Нанотехнологии. Монтажная пена вместо раствора


Главное, надёжность!


Когда сделал сам


Бортик, выздоравливай


Фонарный столб надёжно запечатан!


Подготовка к зиме прошла успешно!


Психанул!


Не падает и хорошо


Технология нарушена! Синей изолентой обмотать забыли!


Креативная борьба с канализационным запахом


Первоклассный ремонт крыльца

Почему бы и нет? Ремонт на века, надёжнее только изолентой.


Установка стиральной машинки прошла успешно!

Зато сухо

Великолепный ремонт дороги

Вот теперь я вижу, что двадцатый век ушёл. Целая эпоха. Конец эры синей изоленты.


Таких технологий вы точно не видели

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   креатив   монтажная пена   починил   ремонт   фото   
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59k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
утечки ли?
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5k
vasilykopkov 2 часа назад
С глушаком, это конечно жесть, негреется - загорится 100%.
Вообще эти люди в курсе где применяется монтажная пена?
Создаётся ощущение, что нет...
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8k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Надо ещё серой краской покрасит и к приезду губернатора готовы!
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