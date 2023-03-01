Монтажная пена — чудо-подорожник, позволяющий устранить любые поломки

Предлагюм вам взглянуть на фото их замечательных работ, выполнение которых не обошлось без применения универсального герметика.
О ремонтно-магических способностях скотча и изоленты слышали многие. А вот про суперполезность монтажной пены как-то разговора не было. А зря! Пенополиуретановый герметик — штука, способная решить буквально все проблемы. Конечно, если она попадает в нужные руки. Обычный человек в жизни не догадается, что её можно применить, например, для ремонта машины или придомового крыльца. А вот горе-работники с этими и другими поставленными задачами справятся с лёгкостью!
Отец решил привезти маринованные грибы. Чтобы не разбить банки, он залил их монтажной пеной
Чтобы разлепить банки ушло больше часа. Оказывается пена — крепкая вещь.
Феноменальное устранение утечки с помощью монтажной пены
Починил и дизайн разнообразил
Ничего вы не понимаете! Это такая шумоизоляция!
Нанотехнологии. Монтажная пена вместо раствора
Главное, надёжность!
Когда сделал сам
Бортик, выздоравливай
Фонарный столб надёжно запечатан!
Подготовка к зиме прошла успешно!
Психанул!
Не падает и хорошо
Технология нарушена! Синей изолентой обмотать забыли!
Креативная борьба с канализационным запахом
Первоклассный ремонт крыльца
Почему бы и нет? Ремонт на века, надёжнее только изолентой.
Установка стиральной машинки прошла успешно!
Зато сухо
Великолепный ремонт дороги
Вот теперь я вижу, что двадцатый век ушёл. Целая эпоха. Конец эры синей изоленты.
Таких технологий вы точно не видели
Источник:
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Вообще эти люди в курсе где применяется монтажная пена?
Создаётся ощущение, что нет...