Монтажная пена — чудо-подорожник, позволяющий устранить любые поломки

О ремонтно-магических способностях скотча и изоленты слышали многие. А вот про суперполезность монтажной пены как-то разговора не было. А зря! Пенополиуретановый герметик — штука, способная решить буквально все проблемы. Конечно, если она попадает в нужные руки. Обычный человек в жизни не догадается, что её можно применить, например, для ремонта машины или придомового крыльца. А вот горе-работники с этими и другими поставленными задачами справятся с лёгкостью!

Отец решил привезти маринованные грибы. Чтобы не разбить банки, он залил их монтажной пеной