20 старательных людей, чья работа принесла фантастические результаты

Автор:
26 января 2023 22:20
Наверняка каждый видел шедевры разных умельцев и восхищался мастерством их создателей. Каждая кропотливая работа требует многих часов практики, сотен попыток и невероятного упорства. Герои этого поста - люди с действительно умелыми руками, взгляните на их творения.
Я сделал лампу из осиного гнезда
Это была моя первая большая работа. И мне это нравится
Мальтийская брошь из бисера
Я смастерила это ожерелье для мамы, используя работу 5-летней сестры
Я пытался сделать цикад из смолы, и вот моя первая успешная работа
Мне нравится искусство Жан-Мишеля Баския и я связала свитер в его стиле
Я сделала эту подставку Нюхля для украшений, чтобы он за ними присматривал
Я изготовил мыло в форме клубничного торта
Я вышила сардины для кафе моей подруги
Спустя 40 часов и целую кучу хлопчатобумажных ниток моя ворона наконец готова
У меня получился очень симпатичный объемный гриб
Я связала свадебное платье. Получилось гораздо лучше, чем я ожидала
Эта моя объемная вышивка Studio Ghibli
Я сделал мыло в виде кукурузного початка со 100% кукурузным маслом
Я очень горжусь своим ежевично-лимонным пирогом
Серьги-гвоздики мандарины из полимерной глины
Я недавно сшила этот комплект нижнего белья
Мы с мамой связали букет невесты и букеты для подружек на моей свадьбе
Мой попугай готов к взлету
Мой вязанный ориентальный кот
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