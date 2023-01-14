Тёмные стороны поучительной немецкой сказки

Надо сказать, что эксплуатация детского труда была нормальным обыденным явлением практически для всей Европы. Малышей задействовали на тяжёлых, вредных и опасных работах. Сколько девочек потеряло здоровье на спичечных фабриках… Сколько мальчиков-трубочистов, задохнувшихся в трубах, так и не стало мужчинами…

В Германии существовали даже своего рода детские ярмарки, где местные фермеры могли подобрать на свой вкус практически бесплатную и бесправную рабочую силу. Речь о так называемых Швабских детях – малышах из нищих семей Австрии, Швейцарии, Альп, которых родители доставляли на «рынки» Верхней Швабии и Швабской Юре в начале сезона, чтобы сбыть лишние рты. И практика сохранялась вплоть до 30-х прошлого века!