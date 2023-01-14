Тёмные стороны поучительной немецкой сказки

Несмотря на то, что сказки – это литературный жанр, предназначенный в основном для детей, эти произведения должны содержать в себе моральный посыл. Даже самые волшебные.
Это справедливо и для сказок, собранных и адаптированных знаменитыми немецкими лингвистами и исследователями культуры – Вильгельмом и Якобом Гримм. Однако отличительной чертой их адаптаций народных историй выступает вскрытие острых социальных проблем, которыми буквально сочится канва историй якобы для детей.
«Гензель и Гретель» – сказка о том, как двум малышам удалось справиться с опасной злобной ведьмой, всем хорошо известна. И трэш в этой истории начинается буквально с первых строк. Закончились ресурсы и запасы в одной отдельной взятой маленькой семье, и «заботливые» родители – отец и мачеха (умницы какие) решили завести сына и дочь в лес и бросить их там. А что такого, кормить же нечем? Хорошо, что на жаркое не пустили. Хотя могли.
Но логика в поступках персонажей есть, хоть и циничная. Страна в ходе войны, год за годом следуют один неурожай за другим. И детей, как бесполезных в хозяйстве существ, действительно могли куда-нибудь отправить. К родне там, или в абстрактные дальние дали. Может, выживут. А нет, и не вернутся – так тому и быть.
Надо сказать, что эксплуатация детского труда была нормальным обыденным явлением практически для всей Европы. Малышей задействовали на тяжёлых, вредных и опасных работах. Сколько девочек потеряло здоровье на спичечных фабриках… Сколько мальчиков-трубочистов, задохнувшихся в трубах, так и не стало мужчинами…
В Германии существовали даже своего рода детские ярмарки, где местные фермеры могли подобрать на свой вкус практически бесплатную и бесправную рабочую силу. Речь о так называемых Швабских детях – малышах из нищих семей Австрии, Швейцарии, Альп, которых родители доставляли на «рынки» Верхней Швабии и Швабской Юре в начале сезона, чтобы сбыть лишние рты. И практика сохранялась вплоть до 30-х прошлого века!
Но вернёмся к сказке. Первый раз всё обошлось, и дети благополучно вернулись домой, найдя путь по брошенным камешкам. Во второй раз мачеха всё просекла и уже не опростоволосились. Гензель и Гретель в результате блужданий вышли к пряничному домику и, измученные голодом, вонзили зубы в подозрительное хлебобулочно-кондитерское строение.
Понятно, что привлекательная архитектурная конструкция создана ведьмой для заманивания доверчивых жертв. Но в итоге умненькие дети справляются с коварной старухой, используя приём «обмани обманщика», закрывают за злом печную заслонку и бегут во все лопатки домой.
Перебраться через реку им помогает утка (образ служит символом домашнего очага и уюта). Прибежавшие домой Гензель и Гретель к вящей радости узнают, что мачеха, вертевшая отцом и отправившая их на верную смерть, покинула бренный мир. И их слабовольный отец-молодец теперь вдовец. Он мучился и страдал всё это время. А тут умненькие сын и дочь подоспели, притащили провизии полные карманы. Да и более ценными вещичками разжились в домике ведьмы.
И жили они, как бы банально не звучало, долго и, вероятно, счастливо. Так что дети успешно преодолели испытания, прошли своего рода инициацию, наказали злодейку, угодившую в собственную западню. Выжили и обогатились в сложнейшей экологической и экономической обстановке периода великого голода в Европе.
Так что мораль, если отбросить реалии того времени, привязку к религии, инициации, злобным мачехам, слабохарактерным отцам и опасным ведьмам, в данном концентрате культурной общественной установки – никогда не сдавайтесь, и будет вам счастье.
Источник:
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