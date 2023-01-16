Слайды из презентаций, которые вызывают слишком много вопросов

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Мода на презентации началась давно. Кто-то впервые сделал первый слайд в институте, другие - в школе. В любом случае презентовать что-то с помощью рассказала и картинок мы продолжаем по сей день. Сегодня собрали самые разные упоротые слайды, которые нашли в русскоязычном интернете.
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А вам нравилось делать презентации?
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