Слайды из презентаций, которые вызывают слишком много вопросов

Мода на презентации началась давно. Кто-то впервые сделал первый слайд в институте, другие - в школе. В любом случае презентовать что-то с помощью рассказала и картинок мы продолжаем по сей день. Сегодня собрали самые разные упоротые слайды, которые нашли в русскоязычном интернете.