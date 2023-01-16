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Слайды из презентаций, которые вызывают слишком много вопросов

Слайды из презентаций, которые вызывают слишком много вопросов

Автор:
16 января 2023 15:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   люди странные   презентация   работа   слайды   универ   фото   
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Мода на презентации началась давно. Кто-то впервые сделал первый слайд в институте, другие - в школе. В любом случае презентовать что-то с помощью рассказала и картинок мы продолжаем по сей день. Сегодня собрали самые разные упоротые слайды, которые нашли в русскоязычном интернете.

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Метки: Прикол   забавно   люди странные   презентация   работа   слайды   универ   фото   
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