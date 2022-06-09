Девушка мастерит фигурки фантазийных существ из глины

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Художница под ником Silkasanas создаёт фигурки существ из полимерной глины, которые вдохновлены миром фэнтези. Это и гибриды разных животных, и драконы, и просто удивительные создания, порождённые фантазией художницы или сделанные по заказу клиентов. Каждую её работу хочется детально рассмотреть!
По словам художницы, она мастерит фигурки из полимерной глины с 2019 года. В работе она использует несколько видов полимерной глины, а также акриловые краски, ткань и бисер. "Большинство существ - родом из моего мира фантазий, а некоторые из них были сделаны по описанию и заказам клиентов. В последнее время я чаще создаю монстров," - рассказывает художница.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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