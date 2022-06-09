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Девушка мастерит фигурки фантазийных существ из глины

Девушка мастерит фигурки фантазийных существ из глины

Автор:
09 июня 2022 21:11
Сообщество : Искусство
Метки: глина   идеи   красиво   креатив   полимерная глина   своими руками   творчество   фото   художник   художники   
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Художница под ником Silkasanas создаёт фигурки существ из полимерной глины, которые вдохновлены миром фэнтези. Это и гибриды разных животных, и драконы, и просто удивительные создания, порождённые фантазией художницы или сделанные по заказу клиентов. Каждую её работу хочется детально рассмотреть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глина   идеи   красиво   креатив   полимерная глина   своими руками   творчество   фото   художник   художники   
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1  комментарий
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Константин Макшанов 6 часов назад
Что-то страшновато... Когда талант проявляет себя в таких странных формах это навевает мысли о необходимости капитального ремонта чердака.
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