Девушка мастерит фигурки фантазийных существ из глины

По словам художницы, она мастерит фигурки из полимерной глины с 2019 года. В работе она использует несколько видов полимерной глины, а также акриловые краски, ткань и бисер. "Большинство существ - родом из моего мира фантазий, а некоторые из них были сделаны по описанию и заказам клиентов. В последнее время я чаще создаю монстров," - рассказывает художница.