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Сообщество Без кота и жизнь не та 1390 постов • 443 подписчика подписаться
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Уличная кошка буквально прогрызла себе путь к новому дому и любящей семье

Уличная кошка буквально прогрызла себе путь к новому дому и любящей семье

Автор:
19 августа 2022 09:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   история   кот   кошка   люди   милота   фото   
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Даже если вы не планируете заводить питомца, он может случайно оказаться в вашем доме и остаться насовсем.

В этом на собственном опыте убедились Тасс Камарго и ее муж. На прошлой неделе супруги вернулись домой и обнаружили, что на их диване лежит кошка.

«Мы никогда раньше не видели эту кошку. Когда она заметила нас, она испугалась и убежала. Нам было интересно, как она попала в дом», — сказала Тасс Камарго.

Зайдя на кухню, пара поняла, что кошка забралась в дом с чердака через дыру в потолке. Изначально дыра была не такой большой, и супруги планировали устранить ее в ближайшее время, но котейка немного расширила ее ради своих целей.

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Через несколько часов после того, как пушистая гостья убежала, Тасс услышала странный звук, исходящий из кухни.

«Я услышала странный звук и зашла на кухню, а потом увидела торчащую из дыры в потолке лапу»,— рассказала Тасс изданию The Dodo.

Кошка просунула морду в дыру и встретилась взглядом с Тасс, после чего выпрыгнула на кухню и потребовала, чтобы ее погладили. С этого момента котейка стала домашней и получила имя Киана.

«Киана очень милая и любящая. Мы не могли выгнать ее, потому что решили, что она выбрала нас»,— сказала Тасс.

Ворвавшись в дом супругов Камарго, кошка проникла и в их сердце. И несмотря на небольшой материальный ущерб, Тасс и ее муж счастливы, что Киана решила прийти именно к ним.


Источник:

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Метки: в мире   история   кот   кошка   люди   милота   фото   
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1  комментарий
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Игорь 42 минуты назад
Небольшая дыра в потолке…… - хорошо что только кошка решила у них поселиться
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