Уличная кошка буквально прогрызла себе путь к новому дому и любящей семье

В этом на собственном опыте убедились Тасс Камарго и ее муж. На прошлой неделе супруги вернулись домой и обнаружили, что на их диване лежит кошка.

«Мы никогда раньше не видели эту кошку. Когда она заметила нас, она испугалась и убежала. Нам было интересно, как она попала в дом», — сказала Тасс Камарго.

Зайдя на кухню, пара поняла, что кошка забралась в дом с чердака через дыру в потолке. Изначально дыра была не такой большой, и супруги планировали устранить ее в ближайшее время, но котейка немного расширила ее ради своих целей.