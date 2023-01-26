Житель Подмосковья нашёл на берегу реки реактивный пехотный огнемёт

Житель подмосковного Пушкино во время прогулки вдоль реки Уча заметил на льду подозрительный предмет, завёрнутый в полиэтиленовый пакет и обвязанный верёвками. Он тут же позвонил в полицию и сообщил, что "кажется, там гранатомёт".

Оперативно приехавшие сапёры распаковали находку и подтвердили, что это боевое оружие. Правда, по форме оно действительно напоминало гранатомёт, но в плане содержания — гораздо смертоносней. Силовики сообщили, что реактивный пехотный огнемет (РПО) "Шмель" был заряжен, опломбирован и находился в «транспортировочном положении».