Житель Подмосковья нашёл на берегу реки реактивный пехотный огнемёт

При этом "Шмель" был заряжен и готов к использованию.
Житель подмосковного Пушкино во время прогулки вдоль реки Уча заметил на льду подозрительный предмет, завёрнутый в полиэтиленовый пакет и обвязанный верёвками. Он тут же позвонил в полицию и сообщил, что "кажется, там гранатомёт".
Оперативно приехавшие сапёры распаковали находку и подтвердили, что это боевое оружие. Правда, по форме оно действительно напоминало гранатомёт, но в плане содержания — гораздо смертоносней. Силовики сообщили, что реактивный пехотный огнемет (РПО) "Шмель" был заряжен, опломбирован и находился в «транспортировочном положении».
По сообщениям СМИ, сейчас оперативники выясняют, кто потерял «Шмеля» и насколько он пригоден к производству выстрела.
Отмечается, что РПО «Шмель» — очень опасное оружие. Внутри тубуса с рукояткой находится термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. При контакте с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается — всё живое в зоне поражения уничтожается большим давлением и температурой в 850 градусов. Очень эффективен против скопления пехоты, легкобронированной техники и даже зданий, в которых засел противник.
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Похоже, кто-то его выловил из проруби, увидел находку, обосрался и сразу свалил, не забрав магнит...
Больше в деревне никто не живет...
Может у нас тоже наградят, не посадят !
Свобода - тоже награда!