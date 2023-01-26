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Житель Подмосковья нашёл на берегу реки реактивный пехотный огнемёт

Житель Подмосковья нашёл на берегу реки реактивный пехотный огнемёт

Автор:
26 января 2023 12:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Оружие   РПО   находка   пушкино   сапёры   фото   шмель   
1946
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При этом "Шмель" был заряжен и готов к использованию.

Житель подмосковного Пушкино во время прогулки вдоль реки Уча заметил на льду подозрительный предмет, завёрнутый в полиэтиленовый пакет и обвязанный верёвками. Он тут же позвонил в полицию и сообщил, что "кажется, там гранатомёт".


Оперативно приехавшие сапёры распаковали находку и подтвердили, что это боевое оружие. Правда, по форме оно действительно напоминало гранатомёт, но в плане содержания — гораздо смертоносней. Силовики сообщили, что реактивный пехотный огнемет (РПО) "Шмель" был заряжен, опломбирован и находился в «транспортировочном положении».

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По сообщениям СМИ, сейчас оперативники выясняют, кто потерял «Шмеля» и насколько он пригоден к производству выстрела.

Отмечается, что РПО «Шмель» — очень опасное оружие. Внутри тубуса с рукояткой находится термобарический снаряд с жидким взрывчатым веществом. При контакте с целью оно распыляется как аэрозоль и взрывается — всё живое в зоне поражения уничтожается большим давлением и температурой в 850 градусов. Очень эффективен против скопления пехоты, легкобронированной техники и даже зданий, в которых засел противник.

Источник:

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Метки: Оружие   РПО   находка   пушкино   сапёры   фото   шмель   
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14  комментариев
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1k
Lexx Полчаса назад
А самое интересное, какая награда нашедшему? Деньги? Грамота? Пожали руку? Сказали:"Тащи исчо"?
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14k
sonic24a 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
vasilykopkov 6 минут назад
В кадре виден поисковый магнит.
Похоже, кто-то его выловил из проруби, увидел находку, обосрался и сразу свалил, не забрав магнит...
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14k
Кот Скрипалей 14 минут назад
100% это одичалые теракт готовили, мастерили схрон да кто-то спугнул. Я говорил и буду говорить, с бешенцами из наркоины, мы ещё хлебнём горя.
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42k
Aleksandr 18 минут назад
Маленький мальчик нашел огнемет.
Больше в деревне никто не живет...
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Как скучно мы живем.
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6k
Duckk Полчаса назад
Ага, по бережку он гулял... с поисковым магнитом )))
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1k
Александр 37 минут назад
и сколько светит владельцу такой игрушки
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29k
koleos72 38 минут назад
В некоторых странах платят деньги за сданое оружие!
Может у нас тоже наградят, не посадят !
Свобода - тоже награда!
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1k
Максим Макашев 54 минуты назад
Кто то "сувенир" из СВО привёз, но пока шёл домой увидел полицию и от греха подальше скинул
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177
ruslan d 57 минут назад
В 90 х таким находкам даже не удивлялись , а заботливо несли их домой
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