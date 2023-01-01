FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5585 постов • 1256 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Потерянное обручальное кольцо нашли 21 год спустя в неожиданном месте

Потерянное обручальное кольцо нашли 21 год спустя в неожиданном месте

Автор:
01 января 2023 09:14
Сообщество : Истории
Метки: история   кольцо   люди   находка   унитаз   фото   
312
5

Пара из американского города Лейкленд, штат Флорида, нашла помолвочное кольцо, которое пропало 21 год назад и все это время пролежало в унитазе.

Во Флориде к женщине вернулось обручальное кольцо, которое она 21 год назад случайно смыла в унитаз, передает американское информационное агентство United Press International. Как рассказали супруги Ник и Шайна Дэй, тогда они находились в гостях в доме родителей мужа.

×
×

«Однажды она подошла ко мне и сказала: “Кажется, я потеряла кольцо”. Шайна сказала, что кольцо лежало на полочке рядом с унитазом, а теперь там его нет и она думает, что случайно смыла его в унитаз», — сказал Ник Дэй в интервью местному телеканалу WFLA-TV.

Шайна вспоминает, что тогда наводила порядок ванной комнате и вытирала воду со стойки с туалетной бумагой. Мое кольцо лежало на стойке. «Вероятно, я случайно схватила свое кольцо и бросила туда. Это была одна из худших вещей, которые я когда-либо делала», — призналась она.

Супруги рассказали, что приложили немало усилий, чтобы найти потерянное кольцо. Женщина тогда спустилась в септический резервуар, чтобы прокачать его через сито и попытаться найти потерю, но это не дало результата. В итоге кольцо обнаружилось там же, куда его уронили более 20 лет назад. Родители Ника Дэя решили заменить сантехнику, и мастер обнаружил, что кольцо застряло внутри унитаза. Украшение родители почистили и вернули владельцам.

«Оно было завернуто в маленький рождественский пакет, поэтому мы его открыли, и мы оба точно знали, что это такое», — вспоминает Ник.

Ранее похожий казус произошел с мужчиной, случайно выбросившим в мусор оба обручальных кольца, которые его супруга незадолго до этого почистила и завернула сушиться в бумажную салфетку. Думая, что это просто мусор, муж выбросил семейные драгоценности в помойку, а затем еще и успел лично отвезти мешок на сортировочную станцию. Ситуация быстро разъяснилась, он отправился на поиски потери, и это заняло несколько часов. С помощью работников мусорного полигона пропажа была найдена.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: история   кольцо   люди   находка   унитаз   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
The Dude 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 20 минут назад
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Игорь Час назад
Вот это новость! ШОК! КОНТЕНТ! интернет уже взорван?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1145550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году
Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году
Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от отправки на фронт майора ФСО
Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от отправки на фронт майора ФСО
Набирающие популярность в сообществах
Дедушки морозы из прошлого!
Дедушки морозы из прошлого!
Просто гифки, всякие и разные
Просто гифки, всякие и разные
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пришелец из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#люди#Ynews#фильм#забавно#познавательно
#история#новый год#кино#СССР#подборка#Прикол#комментарии#дед мороз
#интересно#факты#интересное#фотографии#собака#роль#сво
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов Семейная тюрьма: как в Румынии спасали браки от разводов Врачи нашли в кишечнике подростка USB-шнур и резинку для волос Врачи нашли в кишечнике подростка USB-шнур и резинку для волос Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища В Британии кладоискателей приговорили к 18 годам тюрьмы и выплате £1,2 млн за найденные сокровища

На что жалуетесь?

Вернуться