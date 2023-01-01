Потерянное обручальное кольцо нашли 21 год спустя в неожиданном месте

Пара из американского города Лейкленд, штат Флорида, нашла помолвочное кольцо, которое пропало 21 год назад и все это время пролежало в унитазе.
Во Флориде к женщине вернулось обручальное кольцо, которое она 21 год назад случайно смыла в унитаз, передает американское информационное агентство United Press International. Как рассказали супруги Ник и Шайна Дэй, тогда они находились в гостях в доме родителей мужа.
«Однажды она подошла ко мне и сказала: “Кажется, я потеряла кольцо”. Шайна сказала, что кольцо лежало на полочке рядом с унитазом, а теперь там его нет и она думает, что случайно смыла его в унитаз», — сказал Ник Дэй в интервью местному телеканалу WFLA-TV.
Шайна вспоминает, что тогда наводила порядок ванной комнате и вытирала воду со стойки с туалетной бумагой. Мое кольцо лежало на стойке. «Вероятно, я случайно схватила свое кольцо и бросила туда. Это была одна из худших вещей, которые я когда-либо делала», — призналась она.
Супруги рассказали, что приложили немало усилий, чтобы найти потерянное кольцо. Женщина тогда спустилась в септический резервуар, чтобы прокачать его через сито и попытаться найти потерю, но это не дало результата. В итоге кольцо обнаружилось там же, куда его уронили более 20 лет назад. Родители Ника Дэя решили заменить сантехнику, и мастер обнаружил, что кольцо застряло внутри унитаза. Украшение родители почистили и вернули владельцам.
«Оно было завернуто в маленький рождественский пакет, поэтому мы его открыли, и мы оба точно знали, что это такое», — вспоминает Ник.
Ранее похожий казус произошел с мужчиной, случайно выбросившим в мусор оба обручальных кольца, которые его супруга незадолго до этого почистила и завернула сушиться в бумажную салфетку. Думая, что это просто мусор, муж выбросил семейные драгоценности в помойку, а затем еще и успел лично отвезти мешок на сортировочную станцию. Ситуация быстро разъяснилась, он отправился на поиски потери, и это заняло несколько часов. С помощью работников мусорного полигона пропажа была найдена.
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