Потерянное обручальное кольцо нашли 21 год спустя в неожиданном месте

Шайна вспоминает, что тогда наводила порядок ванной комнате и вытирала воду со стойки с туалетной бумагой. Мое кольцо лежало на стойке. «Вероятно, я случайно схватила свое кольцо и бросила туда. Это была одна из худших вещей, которые я когда-либо делала», — призналась она.

Супруги рассказали, что приложили немало усилий, чтобы найти потерянное кольцо. Женщина тогда спустилась в септический резервуар, чтобы прокачать его через сито и попытаться найти потерю, но это не дало результата. В итоге кольцо обнаружилось там же, куда его уронили более 20 лет назад. Родители Ника Дэя решили заменить сантехнику, и мастер обнаружил, что кольцо застряло внутри унитаза. Украшение родители почистили и вернули владельцам.