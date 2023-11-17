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Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни

Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни

Автор:
17 ноября 2023 11:42
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Пакет   в мире   деревня   дети   трудность   фото   школа   
1549
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Жители небольшой вьетнамской деревушки Хуой Ха, делают все для того, чтобы их дети посещали в школу. В том числе — перевозят их в пакетах через реки.

И это не шутка и не странный аттракцион, а реальность, которая пугает. Ведь каждый год жители деревни сталкиваются с наводнением, которое превращает ручей, текущий около деревни, в бурную реку. Перебраться через нее самостоятельно дети, конечно, не могу.


Так, в обычное время дети используют переправу, чтобы под присмотром взрослых попасть на другой берег. Только вот в условиях сильного течения переплыть ручей становится невозможно - импровизированный плот может просто унести течением. А вместе с ним - и детей.

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И такая погода длится не один день, а несколько недель. Конечно, все это время дети не ходят в школу, что и пугает родителей. Поэтому те придумали гениальное решение: переправлять ребятню через реку на плоту.

Крупные и сильные мужчины завязывают ребенка в пакете, а тот просто сидит и ждет освобождения. По признанию самих школьников, такое времяпрепровождение им не нравится. Да и родители боятся за детей: в воде может быть мусор, камни, осколки стекла — буквально все что угодно. Да и река холодная. Пострадать может как мужчина, так и ребенок.


Но какова альтернатива? Остаться без школьного образования и всю жизнь прожить в деревне, оторванной от мира, подобно родителям? Не поступить в университет, не найти работу и жить в бедности, если не нищете? Перспективы весьма сомнительный, и дети это прекрасно понимают. Понимают и их родители.

А что же местные власти? Неужели они не знают о такой проблеме? Знают. Но им откровенно плевать — не их же дети плавают в пакетах. Регулярно они обещают построить нормальный мост, который позволит жителям деревни посещать школу без риска для жизни, но... но воз и ныне там. Дальше обещаний дело пока не дошло. Да и дойдет ли вообще — не ясно.


Люди из деревни пишут им и пытаются добиться хоть какой-то помощи, но пока все безрезультатно. Однако иностранные журналисты уже осветили эту проблему, поэтому шанс на мост у деревни все-таки появился, т.к. после обсуждения в прессе игнорировать проблему становится все-таки сложнее.

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Метки: Жизнь   Пакет   в мире   деревня   дети   трудность   фото   школа   
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8  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Так мы и не должны молиться на то что имеем. Человек создан, чтобы постоянно развиваться и стремиться к большему. И дети понимают, что без образования они так и останутся в этой деревне и возможно заменят тех мужчин, что перевозят детей в пакетах.
А с такой позицией как у автора и копипасты, можно каждый раз искать того, кому хуже и радоваться что у тебя чуть лучше.
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130k
сoбaка cyтyлая Минуту назад
Я одно время смотрела на ютубе как два вьетнамских мужика из бамбука строят замки с бассейнами без всяких инструментов,какой-то мотыгой копают и связывают палки природными "веревками". Потом таких ютуберов набралось свыше сотни и я перестала смотреть такие ролики.Так вот... Почему они не могут построить такой мост из бамбука,когда река как ручей,с расчетом того,что она разольется в пору паводков? Может у них нет ютуба?А ведь там оченна подробно показано как делать из бамбука вся разно))) Кстати.В Камбодже есть мост из бамбука,его правда строят каждый год заново,но сам факт
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15k
Hairy 18 минут назад
Подумаешь, у нас вообще на мусорку детей взрослых выбрасывают, в будущем правда и в космосе))
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
интересное название деревушки...
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