Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни

И это не шутка и не странный аттракцион, а реальность, которая пугает. Ведь каждый год жители деревни сталкиваются с наводнением, которое превращает ручей, текущий около деревни, в бурную реку. Перебраться через нее самостоятельно дети, конечно, не могу.





Так, в обычное время дети используют переправу, чтобы под присмотром взрослых попасть на другой берег. Только вот в условиях сильного течения переплыть ручей становится невозможно - импровизированный плот может просто унести течением. А вместе с ним - и детей.