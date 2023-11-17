Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни

Жители небольшой вьетнамской деревушки Хуой Ха, делают все для того, чтобы их дети посещали в школу. В том числе — перевозят их в пакетах через реки.
И это не шутка и не странный аттракцион, а реальность, которая пугает. Ведь каждый год жители деревни сталкиваются с наводнением, которое превращает ручей, текущий около деревни, в бурную реку. Перебраться через нее самостоятельно дети, конечно, не могу.
Так, в обычное время дети используют переправу, чтобы под присмотром взрослых попасть на другой берег. Только вот в условиях сильного течения переплыть ручей становится невозможно - импровизированный плот может просто унести течением. А вместе с ним - и детей.
И такая погода длится не один день, а несколько недель. Конечно, все это время дети не ходят в школу, что и пугает родителей. Поэтому те придумали гениальное решение: переправлять ребятню через реку на плоту.
Крупные и сильные мужчины завязывают ребенка в пакете, а тот просто сидит и ждет освобождения. По признанию самих школьников, такое времяпрепровождение им не нравится. Да и родители боятся за детей: в воде может быть мусор, камни, осколки стекла — буквально все что угодно. Да и река холодная. Пострадать может как мужчина, так и ребенок.
Но какова альтернатива? Остаться без школьного образования и всю жизнь прожить в деревне, оторванной от мира, подобно родителям? Не поступить в университет, не найти работу и жить в бедности, если не нищете? Перспективы весьма сомнительный, и дети это прекрасно понимают. Понимают и их родители.
А что же местные власти? Неужели они не знают о такой проблеме? Знают. Но им откровенно плевать — не их же дети плавают в пакетах. Регулярно они обещают построить нормальный мост, который позволит жителям деревни посещать школу без риска для жизни, но... но воз и ныне там. Дальше обещаний дело пока не дошло. Да и дойдет ли вообще — не ясно.
Люди из деревни пишут им и пытаются добиться хоть какой-то помощи, но пока все безрезультатно. Однако иностранные журналисты уже осветили эту проблему, поэтому шанс на мост у деревни все-таки появился, т.к. после обсуждения в прессе игнорировать проблему становится все-таки сложнее.
Источник:
- Почему дети в США ездят в школу на школьных автобусах
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А с такой позицией как у автора и копипасты, можно каждый раз искать того, кому хуже и радоваться что у тебя чуть лучше.