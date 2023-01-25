Фото, от которых френдзоной за версту веет

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Говорят, что дружбы между мужчинами и женщинами не существует. Зато есть старая добрая френдзона! Туда попадают по разным причинам, кто-то просто сразу рождается и оказывается там. Сегодня собрали примеры, от которых веет отсутствием интима за версту.
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А вы когда-нибудь были во френдзоне?
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и общаешься с девушкой нормально в начале прям запойно, но когда она начинает делать какие то сближения в сторону быть парой, а ты тактично держишь границу и она понимает что ты просто хочешь остаться как друг - общение плавно сходит на нет - человек просто теряет интерес к просто общению... ты некоторое время ещё первый по инерции стараешься общение поддерживать но естественно устаешь
в итоге не очень приятно осознавать что грубо говоря как друг и собеседник ты не особо оказывается хорош и от тебя изначально нужно было совсем другое