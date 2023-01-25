Фото, от которых френдзоной за версту веет

Говорят, что дружбы между мужчинами и женщинами не существует. Зато есть старая добрая френдзона! Туда попадают по разным причинам, кто-то просто сразу рождается и оказывается там. Сегодня собрали примеры, от которых веет отсутствием интима за версту.