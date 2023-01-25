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Фото, от которых френдзоной за версту веет

Фото, от которых френдзоной за версту веет

Автор:
25 января 2023 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дружба   дружба полов   мужчины и женщины   мы просто друзья   отношения   смешные картинки   френдзона   
2647
16

Говорят, что дружбы между мужчинами и женщинами не существует. Зато есть старая добрая френдзона! Туда попадают по разным причинам, кто-то просто сразу рождается и оказывается там. Сегодня собрали примеры, от которых веет отсутствием интима за версту.

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А вы когда-нибудь были во френдзоне?


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Метки: Прикол   дружба   дружба полов   мужчины и женщины   мы просто друзья   отношения   смешные картинки   френдзона   
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7  комментариев
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189
ruslan d 56 минут назад
Год так тусили с одной подругой , ходили по клубам, кино , на дачу ездили ... вообще без заморочек . Лучшие отношения в моей жизни
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676
Kra 9 минут назад
Дружба меду мужчиной и женщиной возможна только тогда, когда один из них имеет сексуальный интерес. А так нет ))
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7k
Copycat 17 минут назад
у меня реверсивная немного история, я не против дружить и общаться с девушками, а отношений строить что не хочется, связывать ими себя, брать какие то "обязательства"

и общаешься с девушкой нормально в начале прям запойно, но когда она начинает делать какие то сближения в сторону быть парой, а ты тактично держишь границу и она понимает что ты просто хочешь остаться как друг - общение плавно сходит на нет - человек просто теряет интерес к просто общению... ты некоторое время ещё первый по инерции стараешься общение поддерживать но естественно устаешь

в итоге не очень приятно осознавать что грубо говоря как друг и собеседник ты не особо оказывается хорош и от тебя изначально нужно было совсем другое
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272
Victor 51 минуту назад
главное, чтобы было с кем сексом заняться. а любовь и сама потом отыщется
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