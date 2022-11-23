Люблю, но как друга: всё о френдзоне

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Выглядит это очень странно. Это и не дружба, и не отношения. В таких "отношениях" один всегда или очень тупой, или очень хитрый. Хотя иногда бывает, что всё сразу.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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