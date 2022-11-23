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Люблю, но как друга: всё о френдзоне

Люблю, но как друга: всё о френдзоне

Автор:
23 ноября 2022 17:09
Сообщество : Юмор
Метки: Токсичные отношения   дружба   мужчины и женщины   отношения   странные отношения   френдзона   
1012
17
Выглядит это очень странно. Это и не дружба, и не отношения. В таких "отношениях" один всегда или очень тупой, или очень хитрый. Хотя иногда бывает, что всё сразу.
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Источник:

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Метки: Токсичные отношения   дружба   мужчины и женщины   отношения   странные отношения   френдзона   
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1  комментарий
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Sata33 54 минуты назад
Был , я как-то во френдзоне , офигительно тусили с подругой года 3 , лучше отношений было .
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