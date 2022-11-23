Люблю, но как друга: всё о френдзоне

Выглядит это очень странно. Это и не дружба, и не отношения. В таких "отношениях" один всегда или очень тупой, или очень хитрый. Хотя иногда бывает, что всё сразу.

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2. Когда одна сторона уже отношениях, а другая тоже в отношениях, но не с тобой 0

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5. Хотя часто дружбу путают манипуляциями и корыстью 0

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7. Бывает и так, но крайне редко 0

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10. Быть чьим-то сидениьм — это настоящее дно 0 Источник:

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13. Хотя это ещё унизительнее 0 Источник:

14. Извини, но ты всего-лишь друг 0 Источник:

15. Когда заказали номер с одной кроватью, но... 0 Источник:

16. Этот знак можно использовать в качестве логотипа всех френдзонщиков 0 Источник: