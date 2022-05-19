Когда вляпался в МЖ, или вся суть межполовых отношений

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Мужчины и женщины настолько разные в плане психологии, что даже в голове не укладывается, как всё еще создаются традиционны пары, а потом еще и живут вместе десятилетями. Противоположности притягиваются - это факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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