Когда вляпался в МЖ, или вся суть межполовых отношений

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и форумов Русские мужчины глазами иностранок: отзывы с англоязычных блогов и... Запутанный тест по географии для настоящих знатоков Запутанный тест по географии для настоящих знатоков 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z» на форме Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z»... Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка] Пост настолько пропитан ленью, что... [надо придумать конец заголовка] Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности Не показывайте этот пост инженеру по технике безопасности Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали в Москве за вымогательство "Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд "Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего... Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить Восемь интересных фактов, в которые не так просто поверить 50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом 50 потрясающих работ от настоящих мастеров работы с деревом Были и у нас: скромная, но поучительная история советских полуфабрикатов Были и у нас: скромная, но поучительная история советских... Фокус с исчезновением Фокус с исчезновением Мастерство в совершенстве: собранный вручную Porsche 911 Targa в масштабе 1:5 Мастерство в совершенстве: собранный вручную Porsche 911 Targa в... Как удивить внука Как удивить внука Автомобилиста спасли быстрые ноги и внимательность Автомобилиста спасли быстрые ноги и внимательность
Когда вляпался в МЖ, или вся суть межполовых отношений

Когда вляпался в МЖ, или вся суть межполовых отношений

Автор:
19 мая 2022 11:34
Метки: Девушка   женщина   мужчина   мужчины и женщины   отношения   прикол   семья   смех   юмор. мем   
2848
17
Мужчины и женщины настолько разные в плане психологии, что даже в голове не укладывается, как всё еще создаются традиционны пары, а потом еще и живут вместе десятилетями. Противоположности притягиваются - это факт!
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   женщина   мужчина   мужчины и женщины   отношения   прикол   семья   смех   юмор. мем   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
сеньор Леонсио 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75242



Другие посты автора
Популярное
McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив россиян
"Предатели!": Пугачёва посидела в ресторане с Макаревичем и Гребенщиковым, разозлив...
Набирающие популярность
Татуировки
Татуировки
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Актеры сериала «Очень странные дела»: тогда и сейчас
Один день из жизни сортировщицы мусора
Один день из жизни сортировщицы мусора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#факты#забавно#дтп#Реакция#дети#природа#сарказм
#Юмор#прикол#интересное#подборка#фотографии#кино#Россия#авто аварии#кошка#удивительно
#интересно#в мире#люди#история#автомобили#шоу бизнес#аварии#автомир#милота#Разное
Один день из жизни сортировщицы мусора Один день из жизни сортировщицы мусора Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы Реальные мужские секреты, из которых получились убойные мемы и приколы Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов Женщины просят совета: топ самых убойных тем с форумов Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами

На что жалуетесь?

Вернуться