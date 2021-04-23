Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках

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Забавные ситуации, которые случились с мошенниками.
Всё это одно сплошное...
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Я сам обманываться рад! (с) Наше Всё
Меня удивляет количество людей без совести. Понимаю, что это забытое понятие и люди с совестью чаще вызывают ухмылку, чем одобрение.