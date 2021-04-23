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Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках

Остап Бендер бы заплакал от такого: всё о мошенниках (15 фото)

Автор:
23 апреля 2021 13:00
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   мошенники   мошенничество   подборка   прикол   телефонные мошенники   
1699
15

Забавные ситуации, которые случились с мошенниками.

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Метки: Юмор   мошенники   мошенничество   подборка   прикол   телефонные мошенники   
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3  комментария
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1k
Максим 56 минут назад
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад! (с) Наше Всё

Меня удивляет количество людей без совести. Понимаю, что это забытое понятие и люди с совестью чаще вызывают ухмылку, чем одобрение.
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34k
figny 7 минут назад

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7k
Cornho 56 минут назад
Увидев "Експресс тренинг" я бы уже призадумался.


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