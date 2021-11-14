40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию

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Онлайн-группа Redneck Engineering - это удивительная коллекция забавных идей и творческих решений, которые одновременно кажутся и крайне неразумными, и очень полезными.
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10. "Я работаю на складе в Швеции, и недавно у нас вдвое снизили скорость всех вилочных погрузчиков (с 16 км / ч до 8 км / ч) из соображений безопасности...
...Я решил, что они ставят какой-то ограничитель в программное обеспечение, но нет. Они нашли гораздо более разумное решение..."
11. "Найдено в группе под названием «Лестницы, разработанные людьми, которые не боятся умереть», но мне все равно нравится, насколько это простое и дешевое решение"
20. "Просто сижу и смотрю на него, ем попкорн... Держу телефон под рукой, приготовился звонить в службу спасения"
26. "Дверной звонок не работает. Пожалуйста, используйте клаксон". Иногда приходится импровизировать!
32. "Когда наконец решил найти применение ржавым снарядам, которые валялись у тебя во дворе"
33. "Портативный кондиционер (перекачивает ледяную воду из кулера через медную катушку над вентилятором"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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про заказ с дверью - а подойти и без двери заказать, ума не хватило?
про тренажеры из дерева - молодец, слабоумие и отвага, особенно когда что то отватился, кто его там спасать будет...
дальше уже не смог этот бред разглядывать