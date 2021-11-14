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40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию

40 "колхозных" инженерных решений, за которые можно дать премию (41 фото)

Автор:
14 ноября 2021 12:31
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Юмор   гениальные решения   забавно   колхозный тюнинг   самоделкины   сделай сам   я у мамы инженер   
2097
41
Онлайн-группа Redneck Engineering - это удивительная коллекция забавных идей и творческих решений, которые одновременно кажутся и крайне неразумными, и очень полезными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   гениальные решения   забавно   колхозный тюнинг   самоделкины   сделай сам   я у мамы инженер   
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Max Shtirlic Полчаса назад
Метод с фото 30 особенно хорошо работает с перфоратором, когда надо в старом здании с толстыми стенами сверлить сквозные отверстия под кабель :) Проверено!
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Аккаунт удален 4 минуты назад
про дрон и речку - фигня, они падают только в одном состоянии?
про заказ с дверью - а подойти и без двери заказать, ума не хватило?
про тренажеры из дерева - молодец, слабоумие и отвага, особенно когда что то отватился, кто его там спасать будет...
дальше уже не смог этот бред разглядывать
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