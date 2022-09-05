30 неудачных поделок, от которых почему-то становится тепло на душе

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Создание чего-то с нуля и собственными руками — ценный и ни с чем не сравнимый опыт. Можно шить, вязать спицами или крючком, рисовать, лепить из глины... такие увлечения очень помогают справиться со стрессами повседневной жизни! Конечно, не всегда всё выходит так, как задумано. Вот коллекция забавных неудач от товарищей Самоделкиных.
1. "Моя жена навязала кукол и собирается продавать их на благотворительном базаре. Их 600 штук и они по всему дома! Пожалуйста, купите хоть часть, а то я их боюсь"
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4. "Муж сказал: "Не двигайся, я буду тебя рисовать. Когда он показал мне это, я смеялась до икоты. Взгляните на ноги"
7. "Жена связала шапку для нашего бультерьера, но я думаю, что она лучше подходит для уиппета"
12. "После многочисленных неудачных проектов, наконец, успех. Тапочек, который подошел бы слону. Теперь я просто обязана приобрести слона"
14. "Мои первые попытки рисования в старших классах школы. Я думал, что очень хороший художник. Кажется, я себе льстил"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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