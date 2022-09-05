FISHKINET
Сообщество Юмор 15520 постов • 3028 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
30 неудачных поделок, от которых почему-то становится тепло на душе

30 неудачных поделок, от которых почему-то становится тепло на душе

Автор:
05 сентября 2022 19:19
Сообщество : Юмор
Метки: DIY или Сделай сам   diy   Юмор   неудачи   поделки   поделки своими руками   самоделкины   своими руками   фейлы   хендмейд   
753
31
Создание чего-то с нуля и собственными руками — ценный и ни с чем не сравнимый опыт. Можно шить, вязать спицами или крючком, рисовать, лепить из глины... такие увлечения очень помогают справиться со стрессами повседневной жизни! Конечно, не всегда всё выходит так, как задумано. Вот коллекция забавных неудач от товарищей Самоделкиных.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: DIY или Сделай сам   diy   Юмор   неудачи   поделки   поделки своими руками   самоделкины   своими руками   фейлы   хендмейд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
homerchik 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
NIS 15 минут назад
Кто пробовал , тот поймёт !)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78046



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток - 1" из-за неисправности
Последняя турбина — всё. "Газпром" на неопределённое время остановил "Северный поток -...
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Набирающие популярность в сообществах
Патриарх Кирилл придумал, как богатым не попасть в ад
Патриарх Кирилл придумал, как богатым не попасть в ад
Где хранятся глаза Альберта Эйнштейна?
Где хранятся глаза Альберта Эйнштейна?
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кошки идеальны!

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#СССР#сарказм#в мире#криминал#страна#дтп#сатира#Разное
#фото#картинки#животные#фотографии#кино#подборка#аварии#комментарии#авто аварии#смех
#история#люди#факты#прикол#Приколы#Россия#автомобили#Мемы#автомир#интересное
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене 30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!» 30 фото из серии «У тебя была всего одна задача!» 35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете 35 человек, которые похвастались своими неудачами в интернете 30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку 30 катастроф и неудач, которые точно влетели в копеечку Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло Когда день явно не задался: 20 людей, которым не повезло 35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами 35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами

На что жалуетесь?

Вернуться