30 неудачных поделок, от которых почему-то становится тепло на душе

Создание чего-то с нуля и собственными руками — ценный и ни с чем не сравнимый опыт. Можно шить, вязать спицами или крючком, рисовать, лепить из глины... такие увлечения очень помогают справиться со стрессами повседневной жизни! Конечно, не всегда всё выходит так, как задумано. Вот коллекция забавных неудач от товарищей Самоделкиных.

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1. "Моя жена навязала кукол и собирается продавать их на благотворительном базаре. Их 600 штук и они по всему дома! Пожалуйста, купите хоть часть, а то я их боюсь" 0 Источник:

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2. " Мама сшила подушку для дивана в гостиной, но немного ошиблась с размером" 0 Источник:

3. "Моя сестра пыталась нарисовать Стиви Уандера для отца в день его рождения" 0 Источник:

4. "Муж сказал: "Не двигайся, я буду тебя рисовать. Когда он показал мне это, я смеялась до икоты. Взгляните на ноги" 0 Источник:

5. "Эта глиняная скульптура упала ровно на лицо и выглядит недовольной этим" 0 Источник:

6. "Мой 4-летний сын нашел перманентные маркеры и очень горд, что теперь он Дарт Мол" 0 Источник:

7. "Жена связала шапку для нашего бультерьера, но я думаю, что она лучше подходит для уиппета" 0 Источник:

8. "Я очень старалась, но не смогла повторить оригинал" 0 Источник:

9. "Мой парень нарисовал нашу собаку" 0 Источник:

10. "Мама попыталась смастерить для моей сестры плюшевого мишку" 0 Источник:

11. "Я хотела связать лягушку, но всё пошло не так" 0 Источник:

12. "После многочисленных неудачных проектов, наконец, успех. Тапочек, который подошел бы слону. Теперь я просто обязана приобрести слона" 0 Источник:

13. "Свяжи берет. Но накосячь так, чтобы быть похожим на злой гриб из "Марио" 0 Источник:

14. "Мои первые попытки рисования в старших классах школы. Я думал, что очень хороший художник. Кажется, я себе льстил" 0 Источник:

15. "Повторить образец немного не получилось" 0 Источник:

16. "Кажется, где-то в процессе закралась ошибка" 0 Источник:

17. "Они стоят сами по себе. Я опозорила свое имя вязальщицы" 0 Источник:

18. "Я попытался нарисовать портрет своей девушки" 0 Источник:

19. "Чем дольше смотришь на этот рисунок, тем хуже он становится" 0 Источник:

20. "Кошка добралась до моей свежей, в буквальном смысле слова, работы" 0 Источник:

21. "Мой знакомый отрезал свои дреды. А его мать сделала из них лежанку для кошки" 0 Источник:

22. "Ожидание и реальность. Вязание дается мне нелегко" 0 Источник:

23. "Подружка попыталась сшить для меня обезьяну" 0 Источник:

24. "Не все мои поделки выглядят так, как планировалось изначально" 0 Источник:

25. "Ошиблась с размером спиц" 0 Источник:

26. "Моя бабушка решила заняться живописью и скопировала портрет" 0 Источник:

27. "Юбка с карманами. Их тут 38" 0 Источник:

28. "Я чувствую в себе задатки гениального скульптора" 0 Источник:

29. "Мой первый зайчик получился комом" 0 Источник: