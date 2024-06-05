Смекалистые люди, которые всегда находят решение, пусть и странное

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Человеческая фантазия безгранична и гениальна. Порой решения приходят в голову такие, что остаётся только дивиться проницательности и оригинальности людей. В этом посте собраны инженерные решения, которые приводят в восторг всех.
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