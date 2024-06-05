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Смекалистые люди, которые всегда находят решение, пусть и странное

Смекалистые люди, которые всегда находят решение, пусть и странное

Автор:
05 июня 2024 16:00
Сообщество : Юмор
Метки: гениально   идиоты   инженеры   работает   самоделкины   своими руками   я у мамы инженер   
683
15

Человеческая фантазия безгранична и гениальна. Порой решения приходят в голову такие, что остаётся только дивиться проницательности и оригинальности людей. В этом посте собраны инженерные решения, которые приводят в восторг всех.

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Метки: гениально   идиоты   инженеры   работает   самоделкины   своими руками   я у мамы инженер   
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1  комментарий
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Лютый вам Бетховен 12 минут назад
Комментарий к фото
Худо-бедно, но от водорослей защитит.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1713 постов (1664 в горячем)

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