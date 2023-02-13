Правильное планирование автопутешествия

Встать рано утром, сесть за руль, налить в термос горячего кофе и поехать куда-то далеко-далеко... Перекусить хот-догами на заправке или бутербродами, которые прихватили с собой.
Но как сделать свою дорогу максимально комфортной? Что не забыть, а что наоборот можно не брать с собой, чтобы на захламлять машину лишними вещами. Несколько советов для тех, кто хочет поехать в самостоятельное путешествие.
Разумеется, перед длительной поездкой первое, что необходимо сделать, — это проверить полную исправность авто. Сделать ТО, залить всё необходимое. Неприятно будет встать на трассе из-за какой-нибудь мелочи. Зимой должна быть исправна печь, а летом - кондиционер.
Захватите с собой расходники: лампочки, дворники, пару канистр бензина, трос, ремкомплекты для шин, светоотражающие жилеты, прикуриватели. А в салон не забыть положить снеки, воду, автохолодильник и салфетки.
Стоит адекватно оценить свой опыт. Для кого-то и 12 часов за рулём — нормально, а кто-то начинает уставать уже через 7-8 часов. Очень важно делать короткие остановки: размяться, перекусить, заправить машину. Лучше дольше, но с остановками, нежели гнать и приезжать на конечную точку, уже ничего не соображая. А если ещё и в темноте, да по незнакомой трассе, — это просто опасно.
Ну и очевидно, что очень важно выспаться перед дорогой, встать отдохнувшим.
Музыка
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Радио и интернет ловят не всегда и не везде, так что стоит позаботиться о старых добрых флешках и продумать плейлист, под который путешествие будет явно веселее и не будет давать засыпать.
Если вы поедете куда-то на юг, то там темнеет уже примерно в восемь вечера и лучше планировать приезд в город до заката, чтобы не ехать в закатное солнце, бьющее в глаза.
Да. Будет полезным запастись обычной бумажной (актуальной) картой автомобильных дорог. И один, а лучше два внешних аккумулятора, чтобы всегда под рукой была техника, с помощью которой можно было вызвать службу спасения, эвакуатор.
Как только начнёте чувствовать хоть малейшую усталость, то лучше всего остановиться и поспать хотя бы 15-20 минут.
Сон за рулём опасен тем, что он наступает мгновенно. Водитель может быть абсолютно уверен, что всё в порядке, но нет. Стоит один раз чуть на дольше прикрыть глаза и всё - сон пришёл. Лучше всего встать, подремать минут 20 и потом гарантированно можно будет проехать два-три часа внимательно и спокойно. Позаботьтесь и о своей жизни, и о жизни своих попутчиков.
Напишите в комментариях, какие у вас есть советы для автопутешественников, давайте соберём здесь полезное.
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Дороги либо нормальные, либо хорошие (исключение - объездная вдоль Рыбинского водохранилища - там разбитая бетонка).
Лада Калина проехала маршрут без нареканий.
В Уфе приятные люди.
Хорошая рыбалка (хотя я ожидал бОльшего).
Ледяная пещера обалдеть красивая.
Нет конечно запас карман не тянет .
Но нафига бумажная карта в лучшем случае она покажет что было 5 лет назад .
Сейчас дороги каждый год меняют.
Внешние аккумуляторы нахрена в машине? Даже в древних шестерках-девятках можно зарядиться от прикуривателя или магнитолы.
А закатное солнце действительно проблема ,но спасает козырек ,нужно просто не разгонятся и быть внимательным -полчаса где то.