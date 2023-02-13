Правильное планирование автопутешествия

Разумеется, перед длительной поездкой первое, что необходимо сделать, — это проверить полную исправность авто. Сделать ТО, залить всё необходимое. Неприятно будет встать на трассе из-за какой-нибудь мелочи. Зимой должна быть исправна печь, а летом - кондиционер.

Захватите с собой расходники: лампочки, дворники, пару канистр бензина, трос, ремкомплекты для шин, светоотражающие жилеты, прикуриватели. А в салон не забыть положить снеки, воду, автохолодильник и салфетки.



