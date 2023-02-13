FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2482 поста • 512 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Правильное планирование автопутешествия

Правильное планирование автопутешествия

Автор:
13 февраля 2023 17:34
Сообщество : Путешествия
Метки: авто   автопутешествие   интересное   полезное   путешествия   туризм   
1554
5
1

Встать рано утром, сесть за руль, налить в термос горячего кофе и поехать куда-то далеко-далеко... Перекусить хот-догами на заправке или бутербродами, которые прихватили с собой.

Но как сделать свою дорогу максимально комфортной? Что не забыть, а что наоборот можно не брать с собой, чтобы на захламлять машину лишними вещами. Несколько советов для тех, кто хочет поехать в самостоятельное путешествие.


Разумеется, перед длительной поездкой первое, что необходимо сделать, — это проверить полную исправность авто. Сделать ТО, залить всё необходимое. Неприятно будет встать на трассе из-за какой-нибудь мелочи. Зимой должна быть исправна печь, а летом - кондиционер.

Захватите с собой расходники: лампочки, дворники, пару канистр бензина, трос, ремкомплекты для шин, светоотражающие жилеты, прикуриватели. А в салон не забыть положить снеки, воду, автохолодильник и салфетки.


Стоит адекватно оценить свой опыт. Для кого-то и 12 часов за рулём — нормально, а кто-то начинает уставать уже через 7-8 часов. Очень важно делать короткие остановки: размяться, перекусить, заправить машину. Лучше дольше, но с остановками, нежели гнать и приезжать на конечную точку, уже ничего не соображая. А если ещё и в темноте, да по незнакомой трассе, — это просто опасно.

Ну и очевидно, что очень важно выспаться перед дорогой, встать отдохнувшим.


Радио и интернет ловят не всегда и не везде, так что стоит позаботиться о старых добрых флешках и продумать плейлист, под который путешествие будет явно веселее и не будет давать засыпать.

Если вы поедете куда-то на юг, то там темнеет уже примерно в восемь вечера и лучше планировать приезд в город до заката, чтобы не ехать в закатное солнце, бьющее в глаза.

Да. Будет полезным запастись обычной бумажной (актуальной) картой автомобильных дорог. И один, а лучше два внешних аккумулятора, чтобы всегда под рукой была техника, с помощью которой можно было вызвать службу спасения, эвакуатор.

Как только начнёте чувствовать хоть малейшую усталость, то лучше всего остановиться и поспать хотя бы 15-20 минут.

Сон за рулём опасен тем, что он наступает мгновенно. Водитель может быть абсолютно уверен, что всё в порядке, но нет. Стоит один раз чуть на дольше прикрыть глаза и всё - сон пришёл. Лучше всего встать, подремать минут 20 и потом гарантированно можно будет проехать два-три часа внимательно и спокойно. Позаботьтесь и о своей жизни, и о жизни своих попутчиков.

Напишите в комментариях, какие у вас есть советы для автопутешественников, давайте соберём здесь полезное.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: авто   автопутешествие   интересное   полезное   путешествия   туризм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
110
Карл Час назад
До коронавируса несколько лет подряд ездили в Россию, в Ленинград. Каждый раз что-то новое для себя открывали. Всей семьёй и на пару недель. Очень рекомендую. Там действительно есть что посмотреть, к тому же дороги и сервис вполне приемлемые, да и люди очень отзывчивые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Домашние хитрости 4 минуты назад
Удивляет пункт про проверку авто перед путешествием. Всё время так пишут, будто по городу можно ездить без левого переднего колеса, со стёртыми тормозными колодками и с пятилетним маслом в движке, а вот в поездку на 50 км от города уже надо всё это исправить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pravednik84 Полчаса назад
Ездили с другом из СПб в Уфу бухать, ну чтоб дважды не мотаться, заодно и на Урал заехали...
Дороги либо нормальные, либо хорошие (исключение - объездная вдоль Рыбинского водохранилища - там разбитая бетонка).
Лада Калина проехала маршрут без нареканий.
В Уфе приятные люди.
Хорошая рыбалка (хотя я ожидал бОльшего).
Ледяная пещера обалдеть красивая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Франц Лефорт 40 минут назад
Канистры с бензином? Ну если только едете в какую-нибудь глушь. И то залить на последней хорошей заправке. И заправляйтесь на сетевых заправках. Там все таки риски меньше нарваться на бодягу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
KE2646 43 минуты назад
"Удочки не берем, из автобуса не выходим."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
396
Михаил 48 минут назад
Реально, чего не хватает, это загруженных карт в навигатор смартфона. Каждый раз забываю закачать, а потом еду как через пустыню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Виталий Касандров Час назад
Да. Будет полезным запастись обычной бумажной (актуальной) картой автомобильных дорог. И один, а лучше два внешних аккумулятора
Нет конечно запас карман не тянет .
Но нафига бумажная карта в лучшем случае она покажет что было 5 лет назад .
Сейчас дороги каждый год меняют.
Внешние аккумуляторы нахрена в машине? Даже в древних шестерках-девятках можно зарядиться от прикуривателя или магнитолы.
А закатное солнце действительно проблема ,но спасает козырек ,нужно просто не разгонятся и быть внимательным -полчаса где то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
mosazer Час назад
Пинцет для выдергивания волос из носа) штука реально пробуждающая, недорого, компактно, эффективно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33532



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока...
Набирающие популярность в сообществах
Почему футболисты получают миллионы?
Почему футболисты получают миллионы?
Вам письмо!
Вам письмо!
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#Фотографии#позитив#картинки#Ynews#кино#Турция#шоу бизнес
#история#Юмор#животные#в мире#познавательно#Приколы#забавно#подборка#Китай#живопись
#интересно#СССР#Прикол#интересное#страна#США#землетрясение#полиция#ретро#Жизнь
Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней Oscal S80: защищенный смартфон с продолжительностью работы до 48 дней Бесфамильные исландцы Бесфамильные исландцы В эти места вы вряд ли захотите вернуться В эти места вы вряд ли захотите вернуться Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле? Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле? Озеро Эльгыгытгын: уникальный "метеоритный" водоём на Чукотке Озеро Эльгыгытгын: уникальный "метеоритный" водоём на Чукотке Многие хотели бы взобраться на вершину египетской пирамиды, но нельзя Многие хотели бы взобраться на вершину египетской пирамиды, но нельзя

На что жалуетесь?

Вернуться