В эти места вы вряд ли захотите вернуться

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Россия - страна огромная и на её территории есть невероятно красивые места, загадочные, заброшенные... Вот о последних и пойдёт речь.
В силу самых разных обстоятельств какие-то здания или города становятся пустыми. Будто бы декорациями к фильмам ужасов или психологических триллеров. Сталкеры любят забираться и исследовать их, но большинство людей, побывав там, вряд ли захотят приехать снова.
Бухта Финвал
Заброшенная бухта "Финвал" или "Бечевинка" - это заброшенная база ВМФ России, которая наводит ужас. До 1996 года там базировались подводные лодки.
После бригаду расформировали и военное имущество было вывезено. После чего отключили электричество и водоснабжение. Посёлок Ракетчиков, который был рядом, тоже перестал существовать. Отличный пейзаж для фильмов ужасов вышел.
После бригаду расформировали и военное имущество было вывезено. После чего отключили электричество и водоснабжение. Посёлок Ракетчиков, который был рядом, тоже перестал существовать. Отличный пейзаж для фильмов ужасов вышел.
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Хранилище для подводных лодок (Павловск)
Строить его начали в 60-х годах прошлого века. 20 лет шла активная стройка и вот, на моменте, когда остались лишь отделочные работы, США и СССР подписали договор об ограничении стратегических вооружений. Этот военный объект стал обязательным к закрытию.
Сегодня это огромное убежище, затопленное изнутри водой, в виде двух тоннелей.
Сегодня это огромное убежище, затопленное изнутри водой, в виде двух тоннелей.
Плещеево озеро (Ярославская область)
Местные жители утверждают, что часто рядом с озером из ниоткуда появляется молочный густой туман. И оказавшись в этом тумане, путник находит единственную тропку, идя по которой он может видеть самые разные галлюцинации (но не страшные).
Через какое-то время, когда человек приходит в себя, он понимает, что уже оказался на 20 км дальше, чем начинал. Иногда к поискам человека, забредающего в этот туман, целый день (а то и несколько) может искать полиция с собаками, а он потом выбирается с блаженным лицом с другого конца леса.
Через какое-то время, когда человек приходит в себя, он понимает, что уже оказался на 20 км дальше, чем начинал. Иногда к поискам человека, забредающего в этот туман, целый день (а то и несколько) может искать полиция с собаками, а он потом выбирается с блаженным лицом с другого конца леса.
Поселок Кадыкчан (Магаданская область)
Этот населённый пункт появился во время ВОВ. Именно здесь были найдены залежи угля, поэтому решили организовать прямо на месте рабочий посёлок. Но в 1996 году на шахте случился взрыв. Погибло несколько человек, после чего шахту немедленно закрыли.
Жителей посёлка также решили выселить и все дома одномоментно оказались отключены от теплоснабжения, электричества, а частный сектор сожгли практически полностью.
Такие жёсткие меры были приняты потому что жители не хотели покидать насиженные места. Сегодня Кадыкчан - это город-призрак.
Жителей посёлка также решили выселить и все дома одномоментно оказались отключены от теплоснабжения, электричества, а частный сектор сожгли практически полностью.
Такие жёсткие меры были приняты потому что жители не хотели покидать насиженные места. Сегодня Кадыкчан - это город-призрак.
Ховринская больница
Она располагается в Москве. Это здание начали строить в 80-х, на месте бывшего кладбища.
Но через несколько лет стройку пришлось остановить из-за того, что местность в прошлом была заболочена. В данный момент - это полуразрушенное здание, где частично отсутствуют перекрытия и даже стены.
Больница оседает и постепенно уходит под землю.
Но через несколько лет стройку пришлось остановить из-за того, что местность в прошлом была заболочена. В данный момент - это полуразрушенное здание, где частично отсутствуют перекрытия и даже стены.
Больница оседает и постепенно уходит под землю.
Долина Смерти (Камчатка)
Аномальная зона, которую обнаружили учёные в 70-х. Она находится у основания вулкана Кихпиныч рядом с рекой Гейзерной.
Ширина в несколько сотен метров, а длина - почти 2 км. Любое живое, попавшее сюда, гибнет практически сразу или, что ещё хуже, умирает страшной смертью в течение первых суток после выхода из этой местности.
В Долине повсюду звериные и птичьи трупы, которые практически мгновенно погибают, случайно оказавшись в зоне. Учёные долго не могли понять, что же убивает всё живое в Долине, пока не выяснилось, что из-под земли в этой местности регулярно выделяются концентрированные отравляющие газы.
Ширина в несколько сотен метров, а длина - почти 2 км. Любое живое, попавшее сюда, гибнет практически сразу или, что ещё хуже, умирает страшной смертью в течение первых суток после выхода из этой местности.
В Долине повсюду звериные и птичьи трупы, которые практически мгновенно погибают, случайно оказавшись в зоне. Учёные долго не могли понять, что же убивает всё живое в Долине, пока не выяснилось, что из-под земли в этой местности регулярно выделяются концентрированные отравляющие газы.
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Насчёт Кадыкчана ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ посмотреть видеоотчёт экспедиции на внедорожниках от Глеба Краснова. Поищите на ютубе или задайте в поисковике фразу "Москва - Магадан - Москва ". Любители и фанаты внедорожных приключений будут в восторге. Две части по полтора часа каждая. Про Кадыкчан - во второй части