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В эти места вы вряд ли захотите вернуться

В эти места вы вряд ли захотите вернуться

Автор:
23 января 2023 21:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Строительство   интересное   исследования   история   путешествия   туризм   
1408
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Россия - страна огромная и на её территории есть невероятно красивые места, загадочные, заброшенные... Вот о последних и пойдёт речь.
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Метки: Россия   Строительство   интересное   исследования   история   путешествия   туризм   
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7  комментариев
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14k
Majul 40 минут назад
На месте ховринской больницы уже дома строят. Автор, прежде чем копипастить новости, стоит сначала данные проверить
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131
gh0st 51 минуту назад
Больницу снесли давно
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30k
Андрей Иванов 57 минут назад
Большинство мест можно восстановить, а с учётом обстановки - скорее всего и восстановят
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1k
Максим Макашев 57 минут назад
Поселок Кадыкчан (Магаданская область)
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Насчёт Кадыкчана ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ посмотреть видеоотчёт экспедиции на внедорожниках от Глеба Краснова. Поищите на ютубе или задайте в поисковике фразу "Москва - Магадан - Москва ". Любители и фанаты внедорожных приключений будут в восторге. Две части по полтора часа каждая. Про Кадыкчан - во второй части
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