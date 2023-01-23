В эти места вы вряд ли захотите вернуться

Местные жители утверждают, что часто рядом с озером из ниоткуда появляется молочный густой туман. И оказавшись в этом тумане, путник находит единственную тропку, идя по которой он может видеть самые разные галлюцинации (но не страшные).

Через какое-то время, когда человек приходит в себя, он понимает, что уже оказался на 20 км дальше, чем начинал. Иногда к поискам человека, забредающего в этот туман, целый день (а то и несколько) может искать полиция с собаками, а он потом выбирается с блаженным лицом с другого конца леса.