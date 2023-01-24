Многие хотели бы взобраться на вершину египетской пирамиды, но нельзя

Как же это, наверное, здорово: стоять на вершине одного из самых древних и известных сооружений человечества, которые видели римских легионеров, фараонов, армии Македонского...

Да и вид с них открывается невероятный - пустыня, весь Каир как на ладони.

Вот только уже долгие годы восхождение на исторические памятники строго запрещены законом. Также как вольное посещение гробниц внутри пирамид.

И если внутрь ещё можно зайти, только с согласованной экскурсией, то на вершину никак не попасть. Это преступление.