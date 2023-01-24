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Многие хотели бы взобраться на вершину египетской пирамиды, но нельзя

Многие хотели бы взобраться на вершину египетской пирамиды, но нельзя

Автор:
24 января 2023 16:17
Сообщество : RealFishki
Метки: архитектура   вандализм   египет   интересное   история   путешествия   туризм   
2509
6
Однако в прошлом людям удавалось вскарабкаться на знаменитые пирамиды в Гизе. И они говорили, что это того стоило!
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Почему запрещено?
Первая причина - сохранность памятников. Туристов очень много, а пирамидам тысячи лет - камни крошатся и шатаются под влиянием ветров и времени. И вершины в самом плохом состоянии. Поэтому и ввели ограничение на подъём.
Кстати, по этой же причине ограничили подъём на верхушку пирамид майя.

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Метки: архитектура   вандализм   египет   интересное   история   путешествия   туризм   
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5  комментариев
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25k
Serg2001 51 минуту назад
Французам надо предъявить за самый большой вандализм. Это же их император сфинксу всю морду покоцал из пушек... Хотел, видимо, написать ядрами "Здесь был Напа". Цивилизованный европеец, йопта!... )
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1k
Lexx Час назад
Я вот всё думаю, неужели оттуда ещё никто не пи#данулся?
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87
twincam Lexx 53 минуты назад
да думаю на раз-два уже шлепались от туда.
мне просто на фотки страхово смотреть, нет ничего за что можно было-бы зацепиться.....
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