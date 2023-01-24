Многие хотели бы взобраться на вершину египетской пирамиды, но нельзя

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Однако в прошлом людям удавалось вскарабкаться на знаменитые пирамиды в Гизе. И они говорили, что это того стоило!
Как же это, наверное, здорово: стоять на вершине одного из самых древних и известных сооружений человечества, которые видели римских легионеров, фараонов, армии Македонского...
Да и вид с них открывается невероятный - пустыня, весь Каир как на ладони.
Вот только уже долгие годы восхождение на исторические памятники строго запрещены законом. Также как вольное посещение гробниц внутри пирамид.
И если внутрь ещё можно зайти, только с согласованной экскурсией, то на вершину никак не попасть. Это преступление.
Да и вид с них открывается невероятный - пустыня, весь Каир как на ладони.
Вот только уже долгие годы восхождение на исторические памятники строго запрещены законом. Также как вольное посещение гробниц внутри пирамид.
И если внутрь ещё можно зайти, только с согласованной экскурсией, то на вершину никак не попасть. Это преступление.
С одной стороны, отдельного закона, который бы запрещал восхождение на египетские пирамиды - нет.
Но с другой - в 1983 году был принят документ, который вводил ответственность за нарушение правил посещения исторических памятников, вредоносное или же непристойное поведение в музеях и на охраняемых исторических территориях. Вот с тех пор поэтапно стали ужесточать требования к туристам, в число которых и вошли ограничения на подъём на пирамиды.
Но с другой - в 1983 году был принят документ, который вводил ответственность за нарушение правил посещения исторических памятников, вредоносное или же непристойное поведение в музеях и на охраняемых исторических территориях. Вот с тех пор поэтапно стали ужесточать требования к туристам, в число которых и вошли ограничения на подъём на пирамиды.
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В 2019 году власти приняли в закон ряд поправок и наказания стали ощутимее.
За нарушение правил посещения исторического комплекса, где находятся пирамиды, туриста могут оштрафовать на 400 тысяч рублей и арестовать на месяц. И за восхождение в том числе.
Если памятнику будет нанесён ущерб, то возможно и лишение свободы на срок до 3 лет. И, конечно же, депортация и пожизненный запрет на въезд в Египет.
За нарушение правил посещения исторического комплекса, где находятся пирамиды, туриста могут оштрафовать на 400 тысяч рублей и арестовать на месяц. И за восхождение в том числе.
Если памятнику будет нанесён ущерб, то возможно и лишение свободы на срок до 3 лет. И, конечно же, депортация и пожизненный запрет на въезд в Египет.
Но, как говорится, дураками мир полнится, поэтому смельчаков хватает. Они обычно покупают билет на вход на территорию в вечернее время. Там они прячутся перед самым закрытием и на рассвете поднимаются по той стороне, которая не просматривается из полицейских казарм и места, где сидит охрана. Нарушители встречают невероятно красивый рассвет, а потом быстренько спускаются вниз и улетают из страны, чтобы не получить наказания за свою наглость.
Почему запрещено?
Первая причина - сохранность памятников. Туристов очень много, а пирамидам тысячи лет - камни крошатся и шатаются под влиянием ветров и времени. И вершины в самом плохом состоянии. Поэтому и ввели ограничение на подъём.
Кстати, по этой же причине ограничили подъём на верхушку пирамид майя.
Первая причина - сохранность памятников. Туристов очень много, а пирамидам тысячи лет - камни крошатся и шатаются под влиянием ветров и времени. И вершины в самом плохом состоянии. Поэтому и ввели ограничение на подъём.
Кстати, по этой же причине ограничили подъём на верхушку пирамид майя.
Вторая причина - это безопасность. Очень часто туристы не могли самостоятельно спуститься, а спасательные операции дорогие и сопряжены с кучей трудностей.
Ну и третья, самая печальная: вандализм. Несмотря на то, что современные египтяне - потомки арабов и не имеют отношения к древней культуре, что создавала пирамиды, но они постепенно поняли их культурно-историческую ценность. Они гордятся уникальностью своей родины и берегут её памятники. А туристы на вершинах пирамид и порно пытались снимать, и танцевали, и в гольф играли, и расписывали камень, и откалывали куски, чтобы забрать их на память.
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мне просто на фотки страхово смотреть, нет ничего за что можно было-бы зацепиться.....