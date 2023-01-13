Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле?

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В художественных произведениях, где есть какие-нибудь древние развалины, они непременно смертельно опасны. Все эти плиты-ловушки, стрелы, вылетающие из из стен и кобры, которые ползают туда-сюда под ногами.
Самый каноничный пример - это история Индианы Джонса, который исследует гробницы в поисках сокровищ и постоянно преодолевает всяческие заклятия, наложенные на артефакты. Ещё такую тематику можно встретить и в видеоиграх, типа Uncharted или Tomb Raider.
Но было ли что-то похожее на самом деле?
Ловушки, подобные тем, что показывают в фильмах, были найдены в некоторых гробницах египетских фараонов и местах, где покоились китайские императоры.
Но было ли что-то похожее на самом деле?
Ловушки, подобные тем, что показывают в фильмах, были найдены в некоторых гробницах египетских фараонов и местах, где покоились китайские императоры.
Когда археологи исследовали Великую пирамиду, то нашли вдоль стен канавки, которые вели ко помещению, где был погребён фараон. Египтолог с коллегами тщательно исследовали всё помещение и выяснили, что эти канавки когда-то были частью системы безопасности, которая сбрасывала на потенциальных расхитителей гробниц каменные плиты. Но эта система не была надёжной, потому что останки Хеопса и его богатства предположительно всё равно были расхищены, причём при жизни его современников.
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Правда не все учёные уверены в том, что комната с канавками принадлежит именно захоронению Хеопса. Египтолог Захи Хавасс уверен, что эта комната была лишь приманкой для воров, а настоящий фараон был и остаётся похороненным где-то внутри сооружения в месте, до которого исследователи ещё не добрались.
Гробница Аменхотепа III была с фальшивыми стенами и шестиметровыми ямами-ловушками. Её обнаружили в Долине царей в Луксоре французские инженеры в конце 18 века.
Внутри гробницы были найдены интересные инженерные ловушки. После того, как расхитители гробниц проходили через множество коридоров и лестниц, они попадали в камеру, где была фальшивая стена, за которой находился ещё один проход вглубь сооружения.
Внутри гробницы были найдены интересные инженерные ловушки. После того, как расхитители гробниц проходили через множество коридоров и лестниц, они попадали в камеру, где была фальшивая стена, за которой находился ещё один проход вглубь сооружения.
Если кому-то удавалось преодолеть это препятствие, то он проходил через фальшивую стену и попадал в комнату с фальшивыми полами, которые обрушивались, если вес наступившего на них был больше, чем у маленького ребёнка. Люди проваливались в яму-ловушку шестиметровой глубины, из которой было просто невозможно выбраться. Интересно, что смотрители пирамид-гробниц периодически заменяли повреждённые полы, чтобы следующим расхитителям было куда падать.
Пожалуй, что самой сложной была древняя гробница, построенная для Циня Шихуанди, первого императора, объединившего весь Китай.
Его известная восьмитысячная Террактовая армия символически охраняла императора Циня. Но известный мавзолей археологи так и не раскопали, опасаясь ловушек. Цинь был похоронен в гробнице, площадь которой составляла два квадратных км и охранялась она от возможных нежеланных гостей не только с помощью рек и озёр с жидкой ртутью, но и с помощью автоматических арбалетов, встроенных в стены.
Но скорее всего за такой длинный срок ловушка в виде арбалетных болтов скорее всего уже пришла в негодность и вряд ли опасна для современного исследователя. Но пока никто не проверял.
Его известная восьмитысячная Террактовая армия символически охраняла императора Циня. Но известный мавзолей археологи так и не раскопали, опасаясь ловушек. Цинь был похоронен в гробнице, площадь которой составляла два квадратных км и охранялась она от возможных нежеланных гостей не только с помощью рек и озёр с жидкой ртутью, но и с помощью автоматических арбалетов, встроенных в стены.
Но скорее всего за такой длинный срок ловушка в виде арбалетных болтов скорее всего уже пришла в негодность и вряд ли опасна для современного исследователя. Но пока никто не проверял.
А самая распространённая и до поры до времени эффективная ловушка - это страх каких-либо проклятий. С самых древних времён возле входа в египетские гробницы ставили каменные плиты с предостережениями про то, что если кто попытается войти внутрь будет страшно проклят. Чаще всего это было единственное препятствие на пути к фараонам и их богатствам.
Угроза проклятий, конечно, останавливала многих людей, но вот расхитители гробниц были не слишком суеверны и это была проблема для многих фараонов.
Расхищение гробниц стало одной из причин почему фараонов прекратили хоронить в пирамидах, предпочтя охраняемую Долину Царей. А во-вторых - строить пирамиды стало очень дорого.
Угроза проклятий, конечно, останавливала многих людей, но вот расхитители гробниц были не слишком суеверны и это была проблема для многих фараонов.
Расхищение гробниц стало одной из причин почему фараонов прекратили хоронить в пирамидах, предпочтя охраняемую Долину Царей. А во-вторых - строить пирамиды стало очень дорого.
Но идея о том, что проклятие обрушится на каждого, кто потревожит гробницу, лучше всего визуализируется событиями, связанными с открытием гробницы Тутанхамона в 1922 голу. После того как Говард Картер и Лорд Карнарвон сломали на погребальной камере печать, прошло несколько месяцев и Лорд скончался от болезни.
Вскоре умер и Джордж Джей Гулд I, один из друзей Картера, который решил посетить гробницу. За ним и сэр Брюс Ингэм (ему подарили в качестве пресс-папье мумифицированную руку). Коллега Инэма и член группы раскопок А. С. Мейс погиб в 1928 году, а помощник Картера Ричард Бетелл умер в 1929 году.
Мистификация проклятий очень сильно разгонялась при помощи конспирологов и новостных репортажей. Естественно все вышеперечисленные умирали по самым разным причинам, в разный временной промежуток и кроме всего, некоторые из них были в весьма зрелом возрасте.
Вскоре умер и Джордж Джей Гулд I, один из друзей Картера, который решил посетить гробницу. За ним и сэр Брюс Ингэм (ему подарили в качестве пресс-папье мумифицированную руку). Коллега Инэма и член группы раскопок А. С. Мейс погиб в 1928 году, а помощник Картера Ричард Бетелл умер в 1929 году.
Мистификация проклятий очень сильно разгонялась при помощи конспирологов и новостных репортажей. Естественно все вышеперечисленные умирали по самым разным причинам, в разный временной промежуток и кроме всего, некоторые из них были в весьма зрелом возрасте.
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