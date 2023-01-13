FISHKINET
Сообщество RealFishki 1096 постов • 99 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле?

Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле?

Автор:
13 января 2023 13:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   пирамиды   путешествия   раскопки   туризм   
1848
7
В художественных произведениях, где есть какие-нибудь древние развалины, они непременно смертельно опасны. Все эти плиты-ловушки, стрелы, вылетающие из из стен и кобры, которые ползают туда-сюда под ногами.
×
×
Если кому-то удавалось преодолеть это препятствие, то он проходил через фальшивую стену и попадал в комнату с фальшивыми полами, которые обрушивались, если вес наступившего на них был больше, чем у маленького ребёнка. Люди проваливались в яму-ловушку шестиметровой глубины, из которой было просто невозможно выбраться. Интересно, что смотрители пирамид-гробниц периодически заменяли повреждённые полы, чтобы следующим расхитителям было куда падать.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   интересное   история   пирамиды   путешествия   раскопки   туризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Евгений Час назад
Это всё от жадности. Как говорится: "В гробу карманов нет". Если хочешь чтоб тебя не тревожили, не давай повода. Рано или поздно, все клады будут найдены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Круглов 38 минут назад
Гробницу Тамерлана тоже наверное не стоило трогать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 45 минут назад
уже новый фильм почти готов))
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
659
Kra Час назад
"реки и озера с жидкой ртутью"
процесс добычи ртути достаточно трудоемкий процесс... ох, уж эти сказочки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Час назад
че такое весьма зрелый возраст? достали писаки-бабуины..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124368



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке
"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую,...
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Совмещаем кадры советского кино с голливудским
Набирающие популярность в сообществах
Просто попросили сфотографироваться... ачотакова?
Просто попросили сфотографироваться... ачотакова?
Как выглядели бы известные российские телешоу, будь они сняты в стиле аниме
Как выглядели бы известные российские телешоу, будь они сняты в стиле аниме
В горах США начали находить загадочные антенны
В горах США начали находить загадочные антенны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#подборка#люди#аварии#Прошлое#Еда#Фотографии#Ynews
#Юмор#животные#автомобили#факты#дтп#картинки#в мире#Мемы#шоу бизнес#познавательно
#интересно#Прикол#автомир#забавно#позитив#Приколы#Украина#наука#улыбнуло#Россия
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Интересное о датчанах Интересное о датчанах Эти странные японские военные традиции Эти странные японские военные традиции Города, которые тоже могли стать столицей России Города, которые тоже могли стать столицей России Почему новозеландцы зовут себя "киви" Почему новозеландцы зовут себя "киви"

На что жалуетесь?

Вернуться