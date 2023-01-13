Проклятье гробниц из фильмов про Индиану Джонса существовали на самом деле?

Но идея о том, что проклятие обрушится на каждого, кто потревожит гробницу, лучше всего визуализируется событиями, связанными с открытием гробницы Тутанхамона в 1922 голу. После того как Говард Картер и Лорд Карнарвон сломали на погребальной камере печать, прошло несколько месяцев и Лорд скончался от болезни.

Вскоре умер и Джордж Джей Гулд I, один из друзей Картера, который решил посетить гробницу. За ним и сэр Брюс Ингэм (ему подарили в качестве пресс-папье мумифицированную руку). Коллега Инэма и член группы раскопок А. С. Мейс погиб в 1928 году, а помощник Картера Ричард Бетелл умер в 1929 году.

Мистификация проклятий очень сильно разгонялась при помощи конспирологов и новостных репортажей. Естественно все вышеперечисленные умирали по самым разным причинам, в разный временной промежуток и кроме всего, некоторые из них были в весьма зрелом возрасте.