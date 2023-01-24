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«Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога

«Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога

Автор:
24 января 2023 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   обращение   порка   скандал   увольнение   ученики   учитель   
1992
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По словам школьников, это один из самых лучших учителей. Вот что ремень животворящий делает!

Вчера днём по соцсетям разлетелось видео из школы в Усть-Лабинске (Краснодарский край), в котором учитель наказывает нашкодивших учеников традиционным способом — ремнём по пятой точке. Ролик наделал много шума. В первую очередь он напугал чиновников из Управления образования администрации Усть-Лабинского района, которые, опасаясь, что прилетит по шапке и им, мгновенно уволили педагога (не сомневаемся, будь их воля, уволили бы и задним числом).

Однако как выяснилось впоследствии, история эта неоднозначная. Практически все ученики школы №4 заступились за уволенного замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислава Дорофеева и даже записали видеообращение в местным властям и Министерству образования. По словам школьников, Дорофеев — прекрасный человек и педагог, который с учениками "на одной волне".

Более того, стало известно, что завуч "выпорол" учеников по их просьбе. Зайдя в класс, учитель увидел разбросанные двумя хулиганами стулья и сказал: «Пороть вас надо». Ребята согласились и в шутку достали свои ремни. А дальше вы знаете.

Также известно, что родители "выпоротых" учеников приходили в школу, но от претензий к педагогу отказались. Надеемся, Дорофеева вернут, а чиновников, которые увольняют педагогов, не разобравшись в ситуации и переживающих исключительно о своем тёплом местечке, уволят.

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Метки: видео   обращение   порка   скандал   увольнение   ученики   учитель   
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23  комментария
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10k
Евгений 2 часа назад
"В первую очередь он напугал чиновников из Управления образования."

Вот кого пороть надо в первую очередь.
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1k
КАКАнгел 5 минут назад
ну выпорол. правильно сделал.
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191
Хухрмухр 12 минут назад
Это полный треш…

Обычный день пятиклассниц.
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159
Николай Пауков 21 минуту назад
Выпоротые то сами как считают? Мне кажется они нормально наказались и вряд ли имеют претензии.
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15k
Александр 22 минуты назад
Есть законы РФ. Действовать только так, как они предписывают. Потому что РФ, это правовое государство!!! Усекли?
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−16
sveta muhina 45 минут назад
Терпилы
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6k
klop 53 минуты назад
По видео видно что это всё он делает по приколу.
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−16
sveta muhina Час назад
Те, кто поддерживает эту вакханалию - представьте что выпороли вашего ребенка и сразу отрезвеете.
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191
Хухрмухр sveta muhina 48 минут назад
Яжемать?
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159
Николай Пауков sveta muhina Полчаса назад
Если мой ребенок будет стульями в классе кидаться, я его сам выпорю перед всем классом.
Тем более чего вы паникуете? Они сами решили так наказаться и свои же ремни дали.
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51k
dima423 Час назад
детям походу понравилось)))
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6k
Станислав 2 часа назад
Чиновники так за свои жопы трясутся, что им пофиг на учителя и на учеников и на все, кроме себя. Ублюдки.
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4k
Трям 2 часа назад
Все нормально стоят, а вторая справа пришла сиськи показать...
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176
ruslan d 2 часа назад
Офигеть они ... сначала сняли и выложили , а потом верните ...
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57
Натали Тихонова albedo 2 часа назад
Его потом тоже выпороли)
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