«Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога

По словам школьников, это один из самых лучших учителей. Вот что ремень животворящий делает!
Вчера днём по соцсетям разлетелось видео из школы в Усть-Лабинске (Краснодарский край), в котором учитель наказывает нашкодивших учеников традиционным способом — ремнём по пятой точке. Ролик наделал много шума. В первую очередь он напугал чиновников из Управления образования администрации Усть-Лабинского района, которые, опасаясь, что прилетит по шапке и им, мгновенно уволили педагога (не сомневаемся, будь их воля, уволили бы и задним числом).
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Однако как выяснилось впоследствии, история эта неоднозначная. Практически все ученики школы №4 заступились за уволенного замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислава Дорофеева и даже записали видеообращение в местным властям и Министерству образования. По словам школьников, Дорофеев — прекрасный человек и педагог, который с учениками "на одной волне".
Более того, стало известно, что завуч "выпорол" учеников по их просьбе. Зайдя в класс, учитель увидел разбросанные двумя хулиганами стулья и сказал: «Пороть вас надо». Ребята согласились и в шутку достали свои ремни. А дальше вы знаете.
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Также известно, что родители "выпоротых" учеников приходили в школу, но от претензий к педагогу отказались. Надеемся, Дорофеева вернут, а чиновников, которые увольняют педагогов, не разобравшись в ситуации и переживающих исключительно о своем тёплом местечке, уволят.
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Вот кого пороть надо в первую очередь.
Обычный день пятиклассниц.
Тем более чего вы паникуете? Они сами решили так наказаться и свои же ремни дали.