«Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога

Однако как выяснилось впоследствии, история эта неоднозначная. Практически все ученики школы №4 заступились за уволенного замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислава Дорофеева и даже записали видеообращение в местным властям и Министерству образования. По словам школьников, Дорофеев — прекрасный человек и педагог, который с учениками "на одной волне".



Более того, стало известно, что завуч "выпорол" учеников по их просьбе. Зайдя в класс, учитель увидел разбросанные двумя хулиганами стулья и сказал: «Пороть вас надо». Ребята согласились и в шутку достали свои ремни. А дальше вы знаете.