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В Краснодарском крае учитель выпорол двух учеников перед классом

В Краснодарском крае учитель выпорол двух учеников перед классом

Автор:
23 января 2023 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Усть-Лабинск   видео   наказание   ремень   ученики   учитель   школа   
1583
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Как вы догадываетесь, после этого ролика начался сущий кошмар с проверками и вызовами полицейских.

В общеобразовательной школе №4 в Усть-Лабинске замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислав Дорофеев решил наказать учеников за плохое поведение традиционным способом — не двойкой в дневник, а ремнём по мягкому месту. Сообщается, что двое хулиганов кидались в классе стульями, а после того, как их застукали, якобы сами выбрали для себя такое наказание — видимо, ремень был меньшим из зол.

Уже известно, что в Управлении образования администрации Усть-Лабинского района было принято решение уволить Дорофеева. Сейчас полицейские вызывают на допрос директора школы, родителей и учеников. При этом отмечается, что родители хулиганов отказались писать заявление в полицию.

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Метки: Усть-Лабинск   видео   наказание   ремень   ученики   учитель   школа   
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41  комментарий
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5k
5 копеек 2 часа назад
..."ремень был меньшим из зол"...
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489
povelitel3d 2 минуты назад
Меня лишат отцовства, похоже. Я планирую такого рода наказания, иногда и за дело.
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3k
americos 3 минуты назад
Учителя срочно перевести в Министерство Образования. Может так хоть что-то образуется в школах. В мои годы наши учителя раздавали подзатыльники выбивая дурь из наших тупых голов. Но при этом остались любимыми . С годами мы поняли, что нас надо было ещё больше драть.
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218
Guilty Pleasure 13 минут назад
нормальная практика, надо внедрять повсеместно
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49k
Сергей 20 минут назад
как низко пали родители. отправляют своих ушлеков в школу для исправления и потом катают жалобы...утырки не воспитаннные
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53k
Олег 47 минут назад
Вот это правильно! И учителя уважаю и пацан ведет себя как мужик. Не ноет, не визжит и не зовет мамку.
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31k
Григорий 49 минут назад
родители по ходу нормальные, из тех, что дома ещё добавили п##дюкам)
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10
ЮРИЙ 55 минут назад
таких ребятушек в своё время надо было выскабливать до 12 недель.
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87
twincam 56 минут назад
в гейропе такого бы точно не заценили )))))))))))))))))))))))))
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1k
Сергей Викторович 57 минут назад
КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ???? КИДАЛИСЬ СТУЛЬЯМИ????
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219
Краснодар 59 минут назад
Да уж. Как говорили в армии, Советской еще, один удар в грудь заменяет два часа политинформации.
А вообще физическое наказание несовершеннолетних - историческая традиция, проверенная даже не веками, тысячелетиями. Нынешняя мода - провоцировать, оставаться безнаказанным, снимать видео и выкладывать в сеть.
В моем детстве таких называли ябедниками или стукачами.
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21k
BiZ 59 минут назад
еще таких заходов 5 - и вырастут людьми
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1k
КАКАнгел 59 минут назад
Молодец. Это правильно.
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35k
Aleks Час назад
Человечище! Всегда был за возвращение публичных телесных наказаний в школы. За особые заслуги конечно, а не за невыполненое домашнее задание или опоздание. И тогда у нас вырастет поколение, полностью понимающее с детства, что такое преступление и наказание. а не то что сейчас, один полупокер кладет прибор на все школьные устои, а преподы с ним и поделать ничего не могут, чуть что сразу сопливые мамаши на бегают оберегать свое чадо тупорылое. Розги. Перед классом, по голой жопе.
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21k
BiZ Час назад
при мне, когда в школе учился, наш классный с таким же звуком лупанул по жопе одного дебила, только не ремнем, а свежекупленной новой указкой. указка - в щепки. никаких там уволили и вообще хоть каких разборок. мы боялись учителей, а не наоборот.
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343
Димыч BiZ 56 минут назад
При мне, тоже когда в школе учился, учитель музлитературы одного оборзевшего, который откровенно хамил, просто взял за шиворот и с невозмутимым лицом поднял, выволок из класса и пинка вдогонку дал. Никто не жаловался, никого не уволили. Поскольку статус учителя был(к сожалению) - не "обслуга"...
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462
MidMaster Час назад
Там кипит жизнь по казачьим правилам. Вы не понимаете :)
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10k
GRuslan Час назад
Как сказала Гермиона, нас могут убить или ещё хуже исключить из школы. Видимо эти ученики очень любят учиться))
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4k
Frank Borman Час назад
Все нормально. Раз Россия отринула коммунизм и вернулась во времена царя-батюшки, то и телесные наказания для наглой школоты надо вернуть. Да, и еще Закон Божий надо вернуть в школы. Плотские наказания и духовное возвышение - вот в чем был секрет Российской империи.
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422
Flint Час назад
''Трус'' и ''бывалый'' получили свою порцию ремня, а где-же ''балбес''?))
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1k
Darki Час назад
Наконец то,дегроидов начали наказывать.А родители почему отказались писать заявление?Потому что сами такие же деградантов.Дорофеева жаль.
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7k
Кружок Час назад
и всегда находится мразь, которая всё это снимает, а потом выкладывает в общий доступ
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422
Flint harlamov Час назад
Потому что ''вези'' меня!
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