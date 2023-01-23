В Краснодарском крае учитель выпорол двух учеников перед классом

В общеобразовательной школе №4 в Усть-Лабинске замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислав Дорофеев решил наказать учеников за плохое поведение традиционным способом — не двойкой в дневник, а ремнём по мягкому месту. Сообщается, что двое хулиганов кидались в классе стульями, а после того, как их застукали, якобы сами выбрали для себя такое наказание — видимо, ремень был меньшим из зол.