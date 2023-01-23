В Краснодарском крае учитель выпорол двух учеников перед классом

Как вы догадываетесь, после этого ролика начался сущий кошмар с проверками и вызовами полицейских.
В общеобразовательной школе №4 в Усть-Лабинске замдиректора по учебно-воспитательной работе Владислав Дорофеев решил наказать учеников за плохое поведение традиционным способом — не двойкой в дневник, а ремнём по мягкому месту. Сообщается, что двое хулиганов кидались в классе стульями, а после того, как их застукали, якобы сами выбрали для себя такое наказание — видимо, ремень был меньшим из зол.
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Уже известно, что в Управлении образования администрации Усть-Лабинского района было принято решение уволить Дорофеева. Сейчас полицейские вызывают на допрос директора школы, родителей и учеников. При этом отмечается, что родители хулиганов отказались писать заявление в полицию.
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А вообще физическое наказание несовершеннолетних - историческая традиция, проверенная даже не веками, тысячелетиями. Нынешняя мода - провоцировать, оставаться безнаказанным, снимать видео и выкладывать в сеть.
В моем детстве таких называли ябедниками или стукачами.
А наехать на учителя - такое и в голову не могло придти ни ученикам ни родителям.