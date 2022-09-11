15 животных, которых обнаружили в неожиданных местах

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Слоны на кухне, голуби в кафе и даже лошадь на балконе: иногда животных можно встретить в совершенно странных местах.
Мы привыкли видеть медведя в лесу, уток в озерах или реках, а слона как минимум в зоопарке. Однако иногда братья наши меньшие поражают нас своей удивительной способностью появляться там, где их не ожидаешь увидеть. Конечно, лучше всего это удается котам, ведь они в принципе любят отдыхать в самых странных и непонятных местах, зачастую игнорируя собственные лежанки и предпочитая им обычные коробки.
У парикмахера очень необычный клиент
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«Предъявите ваши документы!»
«Мне три года, а по-нашему это совершеннолетие»
Когда в доме это единственное место с доступной водой
Обсуждают план захвата соседнего столика
«Сержант, я правда не знал, что рыба находится под охраной!»
Когда к тебе на обед пожаловали неожиданные гости
Коты и коробки — это отдельная тема и большая любовь
Он хочет послушать истории о Годзилле
Так выглядит настоящий хот-дог
Самый неожиданный пассажир в метро
Возможно, тут живет Пеппи и это та самая вилла «Курица»
Самые милые чипсы, которые только можно найти
Кажется, панда довольная и улыбается
Он явно хочет прокатиться с ветерком
Источник:
АНТИФИШКИ
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