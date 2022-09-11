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15 животных, которых обнаружили в неожиданных местах

15 животных, которых обнаружили в неожиданных местах

Автор:
11 сентября 2022 09:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   место   милота   подборка   удобно   фото   
371
16

Слоны на кухне, голуби в кафе и даже лошадь на балконе: иногда животных можно встретить в совершенно странных местах.

Мы привыкли видеть медведя в лесу, уток в озерах или реках, а слона как минимум в зоопарке. Однако иногда братья наши меньшие поражают нас своей удивительной способностью появляться там, где их не ожидаешь увидеть. Конечно, лучше всего это удается котам, ведь они в принципе любят отдыхать в самых странных и непонятных местах, зачастую игнорируя собственные лежанки и предпочитая им обычные коробки.


У парикмахера очень необычный клиент

×
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«Предъявите ваши документы!»

«Мне три года, а по-нашему это совершеннолетие»

Когда в доме это единственное место с доступной водой

Обсуждают план захвата соседнего столика

«Сержант, я правда не знал, что рыба находится под охраной!»

Когда к тебе на обед пожаловали неожиданные гости

Коты и коробки — это отдельная тема и большая любовь

Он хочет послушать истории о Годзилле

Так выглядит настоящий хот-дог

Самый неожиданный пассажир в метро

Возможно, тут живет Пеппи и это та самая вилла «Курица»

Самые милые чипсы, которые только можно найти

Кажется, панда довольная и улыбается

Он явно хочет прокатиться с ветерком

Источник:

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Метки: животные   место   милота   подборка   удобно   фото   
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Mexanik79 10 минут назад
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