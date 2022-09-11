15 животных, которых обнаружили в неожиданных местах

Мы привыкли видеть медведя в лесу, уток в озерах или реках, а слона как минимум в зоопарке. Однако иногда братья наши меньшие поражают нас своей удивительной способностью появляться там, где их не ожидаешь увидеть. Конечно, лучше всего это удается котам, ведь они в принципе любят отдыхать в самых странных и непонятных местах, зачастую игнорируя собственные лежанки и предпочитая им обычные коробки.

У парикмахера очень необычный клиент