18 стрёмненьких, но безобидных штуковин

Вы всегда доверяете тому, что видите собственными глазами? А зря! Иногда наше воображение в буквальном смысле подшучивает над нами и заставляет лицезреть то, чего на самом деле нет. Видок у этих штуковин может быть далеко не самый приятный и даже местами пугающий.

Конечно, воображение проделывает с нами такой трюк не забавы ради, а чтобы в лишний раз убедиться, что перед нами нет никакого потенциально опасного предмета или объекта. Перестраховывается, если можно так сказать.

Уличный фонарь, заросший виноградной лозой